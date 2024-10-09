УКР
Під час виконання бойового завдання загинули воїни 67-ї ОМБр В’ячеслав Легкий (Скіф) та Дмитро Марченко (Ужик). ФОТО

Захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання на фронті загинули бійці 2-го механізованого батальйону 67-ї ОМБр - бойовий медик Вʼячеслав Легкий (Скіф) та водій Дмитро Марченко (Ужик).

Про це повідомили на Facebook-сторінці 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що воїни загинули, рятуючи побратимів. 

Що відомо про загиблих Героїв?

Скіф долучився до війська у жовтні 2022 року у віці 19 років. Ужик став частиною бригади у грудні 2023 року, на той момент йому було лише 20.

За словами побратимів, полеглі В’ячеслав та Дмитро були вмотивованими та життєрадісними. Бойовий медик та водій неодноразово ризикували власним життям, аби врятувати побратимів та безвідмовно виконували бойові завдання на передовій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на фронті загинула військова 67-ї ОМБр Наталя Кузнєцова (Іранка). ФОТО

"Багато хто з бійців 67 ОМБр залишився живим після поранення завдяки їхній відвазі і правильним, відточеним діям під час евакуації з поля бою, надання першої домедичної допомоги в екстремальних умовах під обстрілами ворога", - зазначили у 67-й ОМБр ЗСУ.

"Це непомірна втрата для підрозділу, бригади, всієї країни, яка бореться з ордою за право на існування", - додали у бригаді. 

Читайте також: На війні загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа

+27
Вічна слава та шана полеглим Героям!
09.10.2024 13:05 Відповісти
+22
Царство Небесне воїнам. Кацапи горітимуть у пеклі
09.10.2024 13:05 Відповісти
+19
Велике горе. Спочивайте з миром. Діти помирають. Боже ти все бачишь. Як ти це допустив
09.10.2024 13:09 Відповісти
Господи !!! 😥 Героям Слава !!!🙏
09.10.2024 13:10 Відповісти
09.10.2024 13:22 Відповісти
Це вже навіть не мої діти, а онуки
09.10.2024 13:24 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
09.10.2024 13:42 Відповісти
Вічна пам'ять.
09.10.2024 13:56 Відповісти
ненароджені для війни... жили своє коротке життя як герої й загинули як герої... вічна пам'ять і слава, дуже боляче та сумно...
09.10.2024 14:03 Відповісти
Царство Небесне Воїнам... Вічна Пам'ять і Слава!
09.10.2024 14:22 Відповісти
😥
09.10.2024 14:30 Відповісти
Гинуть молоді патріоти ,з ким же залишится Україна ? а ось всяке бидло "какая разница" бикує.
09.10.2024 14:52 Відповісти
 
 