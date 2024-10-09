Під час виконання бойового завдання загинули воїни 67-ї ОМБр В’ячеслав Легкий (Скіф) та Дмитро Марченко (Ужик). ФОТО

Захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання на фронті загинули бійці 2-го механізованого батальйону 67-ї ОМБр - бойовий медик Вʼячеслав Легкий (Скіф) та водій Дмитро Марченко (Ужик).

Про це повідомили на Facebook-сторінці 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Зазначається, що воїни загинули, рятуючи побратимів.

Що відомо про загиблих Героїв?

Скіф долучився до війська у жовтні 2022 року у віці 19 років. Ужик став частиною бригади у грудні 2023 року, на той момент йому було лише 20.

За словами побратимів, полеглі В’ячеслав та Дмитро були вмотивованими та життєрадісними. Бойовий медик та водій неодноразово ризикували власним життям, аби врятувати побратимів та безвідмовно виконували бойові завдання на передовій.

"Багато хто з бійців 67 ОМБр залишився живим після поранення завдяки їхній відвазі і правильним, відточеним діям під час евакуації з поля бою, надання першої домедичної допомоги в екстремальних умовах під обстрілами ворога", - зазначили у 67-й ОМБр ЗСУ.

"Це непомірна втрата для підрозділу, бригади, всієї країни, яка бореться з ордою за право на існування", - додали у бригаді.

