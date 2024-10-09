УКР
2 936 3

Від початку року до використання в Силах оборони допущено 175 зразків автотранспорту, 76 із них - вітчизняного виробництва, - Міноборони. ФОТО

За 9 місяців 2024 року Міністерство оборони кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 175 зразків автотранспорту, зокрема 76 - вітчизняного виробництва.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк, йдеться не лише про тактичні бойові машини чи пікапи, а доволі широкий спектр техніки, який вкрай необхідний Силам оборони.

За його словами, серед зразків кодифікованої техніки є сучасні електричні і бензинові мотоцикли, квадроцикли, гексоцикли, всюдихідні багі, амфібії, пікапи, тактичні бойові машини, автоцистерни, автокрани, автомайстерні, екскаватори-навантажувачі, машини технічної допомоги, евакуаційні та сідельні тягачі, пересувні банно-пральні комплекси, причепи і напівпричепи тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 600 нових зразків ОВТ вітчизняного виробництва допущено до експлуатації в Силах оборони від початку року, - Міноборони. ФОТО

Повідомляється, що зі 175 нових зразків автотранспорту більш ніж половину кодифікували упродовж третього кварталу.

Автотранспорт вітчизняного виробництва

Так, серед вітчизняних новинок - унікальний безшумний електромотоцикл Atom Military, шестиколісні гексоцикли Polaris, амфібія "ТАХА", десятиколісний автомобіль надвисокої прохідності "ТАХА 3400", наднизьке багі "Варан" тощо.

Новий автотранспорт у Силах оборони
Новий автотранспорт у Силах оборони

Іноземні зразки

Серед іноземних зразків авто, які цьогоріч допущені до експлуатації у Силах оборони, - вантажівки MAN, IVECO, SCANIA, тягачі VOLVO, DAF, пікапи PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200, екскаватор-навантажувач CAT 428, піротехнічні машини DAEWOO.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТО

Міноборони (7642) транспорт (1433) техніка (1895)
Вантажний квадроцикл POLARIS SPORTSMAN 57**** 6X6

704 820 грн - не занадто "кучеряво"?
показати весь коментар
09.10.2024 16:12 Відповісти
Знову красиві циферки для пару, а не кількість вироблених на конвеєрі, поставлених у вйська. Бо нема державного конвеєра. Є одиниці.
показати весь коментар
09.10.2024 16:23 Відповісти
76 із них - вітчизняного виробництва машини, а жебраки під магазинами стоять, на автівки збирають для вояків... Хтось тут чи бреше чи краде...
показати весь коментар
09.10.2024 16:35 Відповісти
 
 