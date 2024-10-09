Від початку року до використання в Силах оборони допущено 175 зразків автотранспорту, 76 із них - вітчизняного виробництва, - Міноборони. ФОТО

За 9 місяців 2024 року Міністерство оборони кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 175 зразків автотранспорту, зокрема 76 - вітчизняного виробництва.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк, йдеться не лише про тактичні бойові машини чи пікапи, а доволі широкий спектр техніки, який вкрай необхідний Силам оборони.

За його словами, серед зразків кодифікованої техніки є сучасні електричні і бензинові мотоцикли, квадроцикли, гексоцикли, всюдихідні багі, амфібії, пікапи, тактичні бойові машини, автоцистерни, автокрани, автомайстерні, екскаватори-навантажувачі, машини технічної допомоги, евакуаційні та сідельні тягачі, пересувні банно-пральні комплекси, причепи і напівпричепи тощо.

Повідомляється, що зі 175 нових зразків автотранспорту більш ніж половину кодифікували упродовж третього кварталу.

Автотранспорт вітчизняного виробництва

Так, серед вітчизняних новинок - унікальний безшумний електромотоцикл Atom Military, шестиколісні гексоцикли Polaris, амфібія "ТАХА", десятиколісний автомобіль надвисокої прохідності "ТАХА 3400", наднизьке багі "Варан" тощо.





Іноземні зразки

Серед іноземних зразків авто, які цьогоріч допущені до експлуатації у Силах оборони, - вантажівки MAN, IVECO, SCANIA, тягачі VOLVO, DAF, пікапи PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200, екскаватор-навантажувач CAT 428, піротехнічні машини DAEWOO.

