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Вибух газу стався у багатоповерхівці на Закарпатті: Загинула людина. ФОТОрепортаж

У місті Свалява на Закарпатті в одному з багатоквартирних будинків пролунав вибух.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

Сталося це на вулиці Промисловій. Внаслідок вибуху в під'їзді повибивало вікна.

"Вдалося зʼясувати, що у п’ятиповерховому будинку у квартирі на 1-му поверсі ймовірно трапився вибух газу. Точні причини встановлюються. Попередньо відомо, що внаслідок цього одна особа загинула. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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У Сваляві на Закарпатті пролунав вибух в будинку: Загинула 1 особа
У Сваляві на Закарпатті пролунав вибух в будинку: Загинула 1 особа
У Сваляві на Закарпатті пролунав вибух в будинку: Загинула 1 особа
У Сваляві на Закарпатті пролунав вибух в будинку: Загинула 1 особа

Автор: 

вибух (4509) Нацполіція (15262) Закарпатська область (2072)


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Двері з квартири,що були відчинені на сходову,ще невідомо де витік газу.
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14.10.2024 19:36 Відповісти
 
 