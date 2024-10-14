Вибух газу стався у багатоповерхівці на Закарпатті: Загинула людина. ФОТОрепортаж

У місті Свалява на Закарпатті в одному з багатоквартирних будинків пролунав вибух.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

Сталося це на вулиці Промисловій. Внаслідок вибуху в під'їзді повибивало вікна.

"Вдалося зʼясувати, що у п’ятиповерховому будинку у квартирі на 1-му поверсі ймовірно трапився вибух газу. Точні причини встановлюються. Попередньо відомо, що внаслідок цього одна особа загинула. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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