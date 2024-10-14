17 зразків техніки для розмінування допущено до використання у Силах оборони від початку року, - Міноборони. ФОТОрепортаж

За 9 місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 17 зразків техніки для розмінування, зокрема 5 - вітчизняного виробництва.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українські зброярі виготовляють необхідні для Сил оборони колійні (каткові) мінні трали, саперні автомобілі, індивідуальні набори для розмінування, сучасні імпульсні металошукачі.

Серед кодифікованих для Сил оборони іноземних зразків техніки для розмінування – хорватські ланцюгові й каткові трали, німецькі комплексні системи протимінного захисту та пошуку мін, британські фрезові й каткові трали, комплекси для розмінування, американські інженерні бронемашини тощо.

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Крім того, у Міноборони додати, що до виготовлення засобів для розмінування активно долучаються вітчизняні виробники наземних роботизованих комплексів. Оборонне відомство вже кодифікувало кілька зразків НРК, які ефективно виконують функції розмінування: "Змій", "Вепр", "FOX 2".