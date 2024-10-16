Десять днів блукав у горах: На Закарпатті фахівці ДСНС врятували туриста. ФОТОрепортаж
У Закарпатській області рятувальники врятували 26-річного мешканця Миколаївщини, який десять днів блукав в горах.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що турист 10 днів блукав у горах, доки його не знайшли рятувальники.
"26-річний мешканець Миколаївщини вийшов у похід з селища Ворохта, що на Івано-Франківщині, ще 5 жовтня", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що останні чотири дні хлопець блукав по горах узагалі без їжі.
15 жовтня фахівці гірського пошуково-рятувального відділення знайшли хлопця в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого передали медикам.
ДСНС додало, що з початку року надзвичайники допомогли понад 500 туристам, серед яких були й діти.
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А если бродишь в горах - значит турист.......
Что-то не клеется.....
От якби це хлоп з Рахова стартував - його б 100% ухилянтом назвали б.
жлоби-дебіли-какаразніци, від вас, ідіотів, самі лише проблеми...