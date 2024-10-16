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Десять днів блукав у горах: На Закарпатті фахівці ДСНС врятували туриста. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області рятувальники врятували 26-річного мешканця Миколаївщини, який десять днів блукав в горах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що турист 10 днів блукав у горах, доки його не знайшли рятувальники.

"26-річний мешканець Миколаївщини вийшов у похід з селища Ворохта, що на Івано-Франківщині, ще 5 жовтня", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті ДСНС врятувала туриста, який 10 днів блукав в горах

У пресслужбі зазначили, що останні чотири дні хлопець блукав по горах узагалі без їжі.

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15 жовтня фахівці гірського пошуково-рятувального відділення знайшли хлопця в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого передали медикам. 

ДСНС додало, що з початку року надзвичайники допомогли понад 500 туристам, серед яких були й діти.

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На Закарпатті ДСНС врятувала туриста, який 10 днів блукав в горах
На Закарпатті ДСНС врятувала туриста, який 10 днів блукав в горах
На Закарпатті ДСНС врятувала туриста, який 10 днів блукав в горах

Автор: 

гори (84) ДСНС (5142) Закарпатська область (2072)


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Топ коментарі
+4
І навіть не назвали його ухилянтом???
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16.10.2024 14:31
+4
Клоун . А когда было тепло , он дома сидел ? Счет ему выставить надо на 2000 $
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16.10.2024 14:50
+3
Нове значення слова "ухилянт" - турист.
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16.10.2024 14:59
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І навіть не назвали його ухилянтом???
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16.10.2024 14:31 Відповісти
тому що це був виживальщик.
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16.10.2024 14:34 Відповісти
Слава Богу , що живий
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16.10.2024 14:40 Відповісти
Нове значення слова "ухилянт" - турист.
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16.10.2024 14:59 Відповісти
Ага, турист-уклонист!
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16.10.2024 18:50 Відповісти
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16.10.2024 14:34 Відповісти
На цей раз турист , фуууххх
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16.10.2024 14:43 Відповісти
Клоун . А когда было тепло , он дома сидел ? Счет ему выставить надо на 2000 $
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16.10.2024 14:50 Відповісти
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16.10.2024 14:56 Відповісти
Если решил прогуляться берегом речки в гидрокостюме - значит ухилянт.
А если бродишь в горах - значит турист.......

Что-то не клеется.....
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16.10.2024 15:17 Відповісти
Може тому, що наддвірнянский район, у якому Ворохта, не є прикордонним і від Ворохти до кордону пиляти досить далеко?
От якби це хлоп з Рахова стартував - його б 100% ухилянтом назвали б.
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16.10.2024 15:39 Відповісти
..у туриста (нехай і ухилянта) має бути при собі, ну хоча б, компас...
жлоби-дебіли-какаразніци, від вас, ідіотів, самі лише проблеми...
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16.10.2024 16:18 Відповісти
Повезли відігрівати в ТЦК?
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16.10.2024 16:49 Відповісти
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16.10.2024 16:55 Відповісти
 
 