Десять днів блукав у горах: На Закарпатті фахівці ДСНС врятували туриста. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області рятувальники врятували 26-річного мешканця Миколаївщини, який десять днів блукав в горах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що турист 10 днів блукав у горах, доки його не знайшли рятувальники.

"26-річний мешканець Миколаївщини вийшов у похід з селища Ворохта, що на Івано-Франківщині, ще 5 жовтня", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що останні чотири дні хлопець блукав по горах узагалі без їжі.

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15 жовтня фахівці гірського пошуково-рятувального відділення знайшли хлопця в урочищі Болотин Грунь у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого передали медикам.

ДСНС додало, що з початку року надзвичайники допомогли понад 500 туристам, серед яких були й діти.

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