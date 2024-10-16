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Викрито зрадника, який коригував ракетно-дронові удари по оборонцях Харкова, - СБУ. ФОТО

У Харкові затримано ще одного агента ФСБ - 33-річного будівельника, який коригував удари рашистів по українських військах, що обороняють місто.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

В СБУ повідомили, що під загрозою вогневого ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в Харкові та прилеглих територіях.

Агент ФСБ у Харкові коригував удари росіян

Російський агент намагався виявити і передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ для наведення російських ракет в "обхід" ППО. Щоб встановити координати військових об’єктів, зрадник обходив місцевість і приховано фіксував розташування потенційних цілей. Відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.

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Також повідомляється, що додатково зрадник відслідковував наслідки повітряних атак РФ на Харків. Для цього він отримував від ФСБ координати можливих "прильотів", а потім проводив там дорозвідку.

Агента ФСБ затримали, коли він виконував нове завдання. На місці події в нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: 15 років за ґратами проведе прикордонник з Волині, який працював на ворога, - Офіс генпрокурора. ФОТО

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Автор: 

СБУ (12933) Харків (5672) державна зрада (1713)


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Кожний зрадник вірить що якщо його зловлять то лишать живим, а якщо і посадять на довічне, то до "асвабадітєлі" його звільнять і винагородять. Треба вбивати покидьків за законом воєнного часу. Схоже що це у "пересічних" "час війни", а у "зелених тварєй" "час кормлєнія".
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16.10.2024 16:39 Відповісти
Без спецперевірок не беруть працювати прибиральницею в поліцію.
На топ-посади робиться спецперевірка навпаки? Любиш рашку, маєш прямих родичів в Мордорі, сам маєш паспорт країни-окупанта, ВПЕРЕД, всі дороги до посад відкриті.

"Правоохоронці задокументували підривну діяльність посадовця НЕК «Укренерго», котрий виправдовував збройну агресію РФ, заперечував державність України та «зливав» інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб'єктах.

Вказують, що фігурантом виявився один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів Об'єднаної енергосистеми України.

Слідство встановило, що посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини росіян, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру
нашої держави.

Фігурант також «зливав» інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб'єктах під час телефонних дзвінків своїм приятелям."
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16.10.2024 16:45 Відповісти
утопити в срачі...
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16.10.2024 16:45 Відповісти
яка прихована "радість" рузькоязичні-ЗРАДНИКИ
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16.10.2024 17:47 Відповісти
 
 