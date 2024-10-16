Викрито зрадника, який коригував ракетно-дронові удари по оборонцях Харкова, - СБУ. ФОТО

У Харкові затримано ще одного агента ФСБ - 33-річного будівельника, який коригував удари рашистів по українських військах, що обороняють місто.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

В СБУ повідомили, що під загрозою вогневого ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в Харкові та прилеглих територіях.

Російський агент намагався виявити і передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ для наведення російських ракет в "обхід" ППО. Щоб встановити координати військових об’єктів, зрадник обходив місцевість і приховано фіксував розташування потенційних цілей. Відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.

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Також повідомляється, що додатково зрадник відслідковував наслідки повітряних атак РФ на Харків. Для цього він отримував від ФСБ координати можливих "прильотів", а потім проводив там дорозвідку.

Агента ФСБ затримали, коли він виконував нове завдання. На місці події в нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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