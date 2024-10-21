До Києва з візитом прибув глава Пентагону Остін, - CNN. ФОТО (оновлено)
У понеділок, 21 жовтня, очільник Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".
Так, глава Пентагону планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.
"Візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни", - сказав високопоставлений чиновник оборони.
Пізніше Остін підтвердив у соцмережі Х візит до Києва.
"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", - написав міністр.
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Як варіант - міняемо на прокурорів...
Виграє то по ходу трамп вибори. Вже скоро.
Не буде нам ні зброї, ні грошей