До Києва з візитом прибув глава Пентагону Остін, - CNN. ФОТО (оновлено)

У понеділок, 21 жовтня, очільник Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".

Так, глава Пентагону планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

"Візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни", - сказав високопоставлений чиновник оборони.

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Пізніше Остін підтвердив у соцмережі Х візит до Києва.

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", - написав міністр.