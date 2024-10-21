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До Києва з візитом прибув глава Пентагону Остін, - CNN. ФОТО (оновлено)

Ллойд Остін у Києві 21 жовтня

У понеділок, 21 жовтня, очільник Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".

Так, глава Пентагону планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

"Візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни", - сказав високопоставлений чиновник оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не можуть підтвердити, що КНДР направила війська до Росії для війни проти України, - Остін 

Пізніше Остін підтвердив у соцмережі Х візит до Києва. 

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", - написав міністр.

Ллойд Остін у Києві 21 жовтня

Автор: 

візит (1610) Київ (19649) США (23390) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+9
Зброї нам і побільше !!!
Як варіант - міняемо на прокурорів...
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21.10.2024 09:01 Відповісти
+5
Пофіг на той візит ..Краще покажіть йому українське ноу-хау як МСЕК із здорових робе інвалідів ,а з інвалідів здорових..Тут нам і Нобелівську можна брати
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21.10.2024 09:35 Відповісти
+4
Прощальний візит ?
Виграє то по ходу трамп вибори. Вже скоро.
Не буде нам ні зброї, ні грошей
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21.10.2024 09:14 Відповісти
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Зброї нам і побільше !!!
Як варіант - міняемо на прокурорів...
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21.10.2024 09:01 Відповісти
кому те сміття потрібне ...
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21.10.2024 09:19 Відповісти
На дослідження у ветлікарнях....
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21.10.2024 09:27 Відповісти
- мініатюра зелені і Остін
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21.10.2024 09:12 Відповісти
Згадався з "ну пагаді" розлючений бегемот...
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21.10.2024 09:29 Відповісти
Прощальний візит ?
Виграє то по ходу трамп вибори. Вже скоро.
Не буде нам ні зброї, ні грошей
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21.10.2024 09:14 Відповісти
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21.10.2024 10:20 Відповісти
🖕
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21.10.2024 16:01 Відповісти
давай Остіне гарні новини
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21.10.2024 09:17 Відповісти
ходить байка, що саме остін напам'ятав шойгу, у кого пляшка в дупі, коли той, в черговий раз махав ядерною піпіркою.
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21.10.2024 09:19 Відповісти
Краще б він у Лондоні зустрівся з Залужним.
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21.10.2024 09:25 Відповісти
Пофіг на той візит ..Краще покажіть йому українське ноу-хау як МСЕК із здорових робе інвалідів ,а з інвалідів здорових..Тут нам і Нобелівську можна брати
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21.10.2024 09:35 Відповісти
Йому на це покласти великий чорний... Аби воювали і не дуже кричали.
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21.10.2024 09:47 Відповісти
Вы знаете кто этот мощный старик в очках?
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21.10.2024 09:35 Відповісти
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21.10.2024 09:46 Відповісти
Чи може приїхав дозволити бити в глибину росії?
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21.10.2024 09:38 Відповісти
Або навпаки. Про заморожування війни.
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21.10.2024 09:40 Відповісти
Приїхав шепнути дещо на вушко.
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21.10.2024 11:32 Відповісти
блін, там, шо обама валізу тримає ?
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21.10.2024 12:32 Відповісти
хтів написати, що приїхав остін знову вправити мозги зеленому виродку та згадав, що там нема що вправляти...
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21.10.2024 12:38 Відповісти
 
 