Росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя: 3 особи загинули, 16 постраждалих, пошкоджено понад 30 будинків. ФОТОрепортаж (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики зі сходу.

Згодом очільник області повідомив, що росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя.

"Попередньо, одна людина поранена. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд", - додав Федоров.

Глава ОВА заявив, що щонайменше п’ять осіб постраждали від ворожого удару по Запоріжжю.

Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Очільник області повідомив, що станом на 11:25 відомо про 7 поранених. Понад 30 будинків пошкоджено.

Кількість постраждалих зросла до 9 осіб

Двоє людей у тяжкому стані, 5 - у стані середньої важкості, ще двоє отримали допомогу медиків та лікуватимуться вдома.

Станом на 13 годину кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

Згодом стало відомо, що з-під завалів у Запоріжжі дістали тіло загиблого чоловіка.

"Чотирнадцять постраждалих, з яких троє у важкому стані, та один загиблий - такі наслідки ворожої атаки по обласному центру", - додав глава ОВА Федоров.

Пізніше Федоров заявив, що кількість загиблих зросла до трьох.

"44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя", - написав він.

Станом на 19:19 кількість постраждалих збільшилась до 16.

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Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість жертв ракетного удару військ РФ по Запоріжжю зросла до 2 осіб.

"За даними слідства, 21 жовтня 2024 року вранці армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. Загинуло дві людини. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, розташовані поруч із місцем влучання. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, кількість поранених зросла до 15 осіб.