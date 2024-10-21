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Новини Фото Війна
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Росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя: 3 особи загинули, 16 постраждалих, пошкоджено понад 30 будинків. ФОТОрепортаж (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики зі сходу.

Згодом очільник області повідомив, що росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя.

"Попередньо, одна людина поранена. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд", - додав Федоров.

Глава ОВА заявив, що щонайменше п’ять осіб постраждали від ворожого удару по Запоріжжю.

Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Очільник області повідомив, що станом на 11:25 відомо про 7 поранених. Понад 30 будинків пошкоджено.

Кількість постраждалих зросла до 9 осіб

Двоє людей у тяжкому стані, 5 - у стані середньої важкості, ще двоє отримали допомогу медиків та лікуватимуться вдома.

Станом на 13 годину кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

Згодом стало відомо, що з-під завалів у Запоріжжі дістали тіло загиблого чоловіка.

"Чотирнадцять постраждалих, з яких троє у важкому стані, та один загиблий - такі наслідки ворожої атаки по обласному центру", - додав глава ОВА Федоров.

Пізніше Федоров заявив, що кількість загиблих зросла до трьох.

"44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя", - написав він.

Станом на 19:19 кількість постраждалих збільшилась до 16.

Читайте: Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено майже 20 будинків. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки
Росіяни обстріляли Запоріжжя 21 вересня: наслідки атаки

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість жертв ракетного удару військ РФ по Запоріжжю зросла до 2 осіб.

"За даними слідства, 21 жовтня 2024 року вранці армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. Загинуло дві людини. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, розташовані поруч із місцем влучання. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, кількість поранених зросла до 15 осіб. 

Автор: 

Запоріжжя (2294) обстріл (29141)


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Топ коментарі
+28
Звхідні союзники не забороняють нам виробляти ОТРК ГРОМ-2 =1000км
ОТРК ВІЛЬХА =90-245км
КР БЛИСКАВКА =700 км
ПКР НЕПТУН= 450 км
ОТРК КОРШУН =2660 км
Заборонили все це наші улюблені квартальні клоуни. Заборонили ще в серпні 2019.
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21.10.2024 15:08 Відповісти
+14
Чекаю ввечері чергові співчуття від Генералісімуса КВНних війск ... про потужний План Перемоги я вже наслухався.
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21.10.2024 15:31 Відповісти
+13
Ударів у відповідь традиційно не буде. Будуть похорони і хрипаті відосики.
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21.10.2024 15:10 Відповісти
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Привіт нашим друзям, які вважають, що Україна не повинна бити в глиб раші західною зброєю
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21.10.2024 13:57 Відповісти
Звхідні союзники не забороняють нам виробляти ОТРК ГРОМ-2 =1000км
ОТРК ВІЛЬХА =90-245км
КР БЛИСКАВКА =700 км
ПКР НЕПТУН= 450 км
ОТРК КОРШУН =2660 км
Заборонили все це наші улюблені квартальні клоуни. Заборонили ще в серпні 2019.
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21.10.2024 15:08 Відповісти
Саме так і тому те що зараз робить уряд на чолі з головним це геноцид і воєнний злочин проти народу .2,5 РОКИ НЕ СПРОМОЖНІ НАВІТЬ НА ПАРУ РАКЕТ..
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21.10.2024 20:08 Відповісти
Не потрібно звинувачувати партнерів, відволікаючи увагу наріду і 6-й рік не бачити невиконання своїх прямих обов'язків Верховним головнокомандувачем. Переше питання - де наші ракети? А потім можемо з проханням звертатися до США, Англії, Франції, щоб врешті дали нам дозвіл викориситовувати їхні ракети для знищення заводів, літаків і логістики на Засрашцчі, бо Найвєлічайший Лідор, Потужній із Найпотужніших Херпіду вигулював свою монобільшість по Трускавцях, Буковаелях, Оманах, Стамбулах, витрачаючи бюджетні гроші на свої забаганки і брехали, що все нормально.
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21.10.2024 18:39 Відповісти
Можеш приїхати сюди. Гарантую пізнавальну екскурсію. Подивимось як за пару днів почнеш скулити.
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21.10.2024 18:15 Відповісти
федорів повний нуб. хіба нема досвідчених військових на його посаду???
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21.10.2024 14:47 Відповісти
Він же "пам`ятник".. себто "зірка"
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21.10.2024 15:12 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Будуть похорони і хрипаті відосики.
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21.10.2024 15:10 Відповісти
Чекаю ввечері чергові співчуття від Генералісімуса КВНних війск ... про потужний План Перемоги я вже наслухався.
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21.10.2024 15:31 Відповісти
Якась мразь кацапська зайняла свою чергу щоб бути відрихтованою молотком по ібалу..
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21.10.2024 15:47 Відповісти
Кацапи щоб у вас видох весь ваш рід та земля неродила,зовсім,віками.... .
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21.10.2024 18:41 Відповісти
Просто до відому ваших авторів. Тяжкість - це про ступінь перебігу захворювання, а важкість - про вагу. Тому кажемо "вона тяжко хворіє", "його стан середньої тяжкості", тощо.
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21.10.2024 18:56 Відповісти
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21.10.2024 18:57 Відповісти
Геноцид рашиських варварів проти українського народу і так кожен день і жодної реакції на злочини рашистів ні від влади і міжнародного співтовариства.
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21.10.2024 19:01 Відповісти
А як має реагувати міжнародні співтовариства? В ООН є резолюція, яка засуджує дії кацапів і вимагає вивести їх війська з України. Вони це виконали? Чому знову показувати в бік західних партнерів, коли ми самі зробили сотню кроків до суїциду на виборах в 2019 році. Все наржалися? Отрмимали халяву вчителі у вигляді 4 тисяч доларів США, а пенсіонери отримали халявні безкоштовні смартфони? Марпіупольці отримали квартиру, де побажають, хоч в місті, хоч біля міста? Прогуляли разом зі "слугами" і "ригами" бюджетні гроші і час і сьогодні саме страшне те, що виправити нічого не вийде. Не можуть бути проведені вибори під час війни, а ця "слугорижна" шобла крім красти і мародерити і піаритись нічого не вміє. Нарід 73% викопав собі і нам глибоку прірву і сьогодні в безвиході звинувачують міжнародні організації? Не будуть вони воювати за українців, у них все нормально, вони війну бачать тільки в новинах, а ми маємо те, що самі собі зробили, як там слоган "зробимо їх разом", зробили???
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21.10.2024 19:28 Відповісти
А сколько украинцев не хотят защищать свою родину? Смылись через Тису , Карпаты и т . д. И причём здесь президент и правительство. Они приходят и уходят . А Родина одна у всех украинцев.
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22.10.2024 19:41 Відповісти
Много украинских мужчин смылись в Европу, спасая свои шкуры. А кто будет спасать от геноцида украинский народ ? Может турки? Или немцы ? Кто?
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22.10.2024 19:47 Відповісти
такі от наслідки діяльності зрадників та дебілів Вироку-2019: руйнування армії, оборонки, вкатування бабла в асфальт та кишені дермових зеленських, розмінування "чонгарів", підвищення хвойд - верещучок усих мастей, "яйця по 17", звільнення Залужного, знищення верхівки генералів, демотивація мобілізації, нагородження своїх "лисих", профурори інваліди, постійне порушення Конституції, знищення свободи слова, утиски опозиції, узурпація влади, протизаконне делегування повноважень президента смишльоной секретуткє-завгоспу, КГБшнику ***** -козирю з пацанами портнова-татарова....
- нічого не пропустив?..
- ідіоти-какаразніци Випуску-2019, "продлєвать" це блдство будете?..
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21.10.2024 19:17 Відповісти
Кончена раша, кончений народ, Господи, воздай їм у 10 разів більше за всі їхні справи
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22.10.2024 14:42 Відповісти
 
 