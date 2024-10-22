У ґрунтах на деокупованій Миколаївщині виявлено підвищений вміст важких металів та залишків вибухових речовин, - Міноборони. ФОТОрепортаж

На деокупованих територіях Миколаївської області виявлено підвищений вміст у ґрунтах важких металів (миш’яку, свинцю, міді, цинку) та залишків вибухових речовин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України за результатами інструментально-лабораторних досліджень, які були проведені спеціалістами Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки після звернення Миколаївської ОВА, яка опікується ліквідацією забруднення довкілля компонентами вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що виявлені забруднення є наслідком ракетних і артилерійських ударів російської армії, що мали хаотичний характер та влучали в підприємства і склади зберігання засобів захисту рослин, агрохімії (отрутохімікатів), пального. Окремі ділянки зазнали значного ушкодження ґрунтового покриву з порушенням його природного стану, що потребуватиме великих зусиль для рекультивації порушених земель.

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Так фахівці Центру обстежили земельні ділянки в районі міста Снігурівка та села Шевченкове. Було відібрано зразки ґрунту, мулу та води з річки Інгулець. Військові екологи провели низку вимірювань найсучаснішими приладами. Детальніші результати з’являться після аналізу зразків у лабораторних умовах за участю фахівців Української лабораторії якості й безпеки продукції АПК.

"Проведені дослідження сприятимуть відновленню постраждалих територій та поверненню їх до господарського використання, відтворення природних екосистем, у тому числі особливо цінних земель природно-заповідного фонду", - додали в Міноборони.

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