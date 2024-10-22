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У ґрунтах на деокупованій Миколаївщині виявлено підвищений вміст важких металів та залишків вибухових речовин, - Міноборони. ФОТОрепортаж

На деокупованих територіях Миколаївської області виявлено підвищений вміст у ґрунтах важких металів (миш’яку, свинцю, міді, цинку) та залишків вибухових речовин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України за результатами інструментально-лабораторних досліджень, які були проведені спеціалістами Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки після звернення Миколаївської ОВА, яка опікується ліквідацією забруднення довкілля компонентами вибухонебезпечних предметів.

Забруднення ґрунтів на Миколаївщині

Зазначається, що виявлені забруднення є наслідком ракетних і артилерійських ударів російської армії, що мали хаотичний характер та влучали в підприємства і склади зберігання засобів захисту рослин, агрохімії (отрутохімікатів), пального. Окремі ділянки зазнали значного ушкодження ґрунтового покриву з порушенням його природного стану, що потребуватиме великих зусиль для рекультивації порушених земель.

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Так фахівці Центру обстежили земельні ділянки в районі міста Снігурівка та села Шевченкове. Було відібрано зразки ґрунту, мулу та води з річки Інгулець. Військові екологи провели низку вимірювань найсучаснішими приладами. Детальніші результати з’являться після аналізу зразків у лабораторних умовах за участю фахівців Української лабораторії якості й безпеки продукції АПК.

Забруднення ґрунтів на Миколаївщині

"Проведені дослідження сприятимуть відновленню постраждалих територій та поверненню їх до господарського використання, відтворення природних екосистем, у тому числі особливо цінних земель природно-заповідного фонду", - додали в Міноборони.

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Забруднення ґрунтів на Миколаївщині

Автор: 

забруднення (245) Міноборони (7479) Миколаївська область (2298) розмінування (1002)


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Продуктами вирощеними на цих землях маємо кормити російських полонених.
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22.10.2024 12:46 Відповісти
Боюся, що продукти вирощені там спокійно можуть опинитися в наших магаинах і на ринках.

В нас же майже нічого не контролюється, і за хабар на все закривають очі.
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22.10.2024 13:15 Відповісти
 
 