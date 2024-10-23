Планували переплисти Дністер і нелегально потрапити до Молдови: на Вінниччині затримано групу чоловіків і перевізника. ФОТО

На околиці Могилів-Подільського прикордонники затримали групу із восьми чоловіків, які слідували транспортним засобом до державного кордону з метою незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови.

Про це розповіли в Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловікам з різних регіонів України заздалегідь було визначено дату і час "подорожі", а місце збору - у Вінниці. Там на них очікував на власному авто 46-річний перевізник, житель Вінниччини. Встановлено, що він є учасником злочинної групи, яка надавала послуги з незаконного перетинання державного кордону. Вартість такої подорожі становила від 8 до 14 тис. доларів.

Також дивіться: Затримано чоловіка, який вигадав історію про "трійню в інкубаторах" та хотів виїхати до Німеччини з підробленими свідоцтвами про народження, - ДПСУ. ФОТО

"Затримані планували переплисти Дністер, але не мали жодних засобів чи спецодягу для переправи, що свідчило про ризикованість і небезпечність їхнього задуму", - розповіли в ДПСУ.

Повідомляється, що водія затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон".

Стосовно осіб, які планували здійснити незаконне перетинання кордону, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Справи передано до суду. Слідчі дії тривають.

Також дивіться: Мав документи на ім’я 25-річної жінки, але пройшов ВЛК як чоловік: На кордоні затримано правопорушника, який намагався виїхати до Угорщини, - ДПСУ. ФОТО