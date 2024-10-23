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Планували переплисти Дністер і нелегально потрапити до Молдови: на Вінниччині затримано групу чоловіків і перевізника. ФОТО

На околиці Могилів-Подільського прикордонники затримали групу із восьми чоловіків, які слідували транспортним засобом до державного кордону з метою незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови.

Про це розповіли в Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловікам з різних регіонів України заздалегідь було визначено дату і час "подорожі", а місце збору - у Вінниці. Там на них очікував на власному авто 46-річний перевізник, житель Вінниччини. Встановлено, що він є учасником злочинної групи, яка надавала послуги з незаконного перетинання державного кордону. Вартість такої подорожі становила від 8 до 14 тис. доларів.

Поблизу кордону затримано групу чоловіків

Також дивіться: Затримано чоловіка, який вигадав історію про "трійню в інкубаторах" та хотів виїхати до Німеччини з підробленими свідоцтвами про народження, - ДПСУ. ФОТО

"Затримані планували переплисти Дністер, але не мали жодних засобів чи спецодягу для переправи, що свідчило про ризикованість і небезпечність їхнього задуму", - розповіли в ДПСУ.

Повідомляється, що водія затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон".

Стосовно осіб, які планували здійснити незаконне перетинання кордону, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Справи передано до суду. Слідчі дії тривають.

Також дивіться: Мав документи на ім’я 25-річної жінки, але пройшов ВЛК як чоловік: На кордоні затримано правопорушника, який намагався виїхати до Угорщини, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Вінницька область (1025) кордон (4821) ухилянти (995)


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Топ коментарі
+9
Смердючи слимаки.
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23.10.2024 12:58 Відповісти
+6
Може дурні і довбодятли досі не зрозуміли. Захищати треба свою сімью, своїх дітей, свою землю, свій дім від ворога. Чкщо прийде ворог, все це зникне.
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23.10.2024 13:30 Відповісти
+5
У Зелі є план - і в них є план
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23.10.2024 12:56 Відповісти
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У Зелі є план - і в них є план
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23.10.2024 12:56 Відповісти
ріка Стікс
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23.10.2024 12:57 Відповісти
Смердючи слимаки.
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23.10.2024 12:58 Відповісти
Згоден, от що тепер робити з цією сволотою, яка не схтіла захищати прокурорів-інвалідів? Як далі жити?
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23.10.2024 13:03 Відповісти
Може дурні і довбодятли досі не зрозуміли. Захищати треба свою сімью, своїх дітей, свою землю, свій дім від ворога. Чкщо прийде ворог, все це зникне.
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23.10.2024 13:30 Відповісти
Там на них очікував на власному авто 46-річний перевізник, житель Вінниччини.
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23.10.2024 13:02 Відповісти
Ну вот, готовая рота морского спецназа готова. В ТЦК их всех и в учебку,
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23.10.2024 13:27 Відповісти
Це готові дезертири , втечуть як 123 тро .
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23.10.2024 18:17 Відповісти
З нуля втекти дуже складно.
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23.10.2024 18:32 Відповісти
Але втекли . Мій друг з 72 гої написав що після першого прильоту каба , ці довбні просто втекли зі страху з позицій , а командир не зміг зупинити , і чим все закінчилося всі знають.
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23.10.2024 18:36 Відповісти
Надо було стріляти. Куля як правило всіх зупиняє.
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23.10.2024 18:50 Відповісти
Пане , паніка страшна штука . Там був один , а інші як вівці за ним побігли .
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23.10.2024 18:57 Відповісти
 
 