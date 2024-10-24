У Білорусі двох українців засудили до 20 років колонії: батька та сина звинувачують в "агентурній діяльності". ФОТО

Гомельський обласний суд засудив громадян України – Сергія Кабарчука та його сина Павла – до 20 років виправної колонії посиленого режиму за нібито планування вчинення терористичних актів на території РФ та Білорусі. Кожному з них також призначили по 700 тисяч білоруських рублів штрафу.

Про це повідомляє державне агентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Кабарчуків визнали винними в агентурній діяльності, підготовці до акту тероризму та у злочинах, пов’язаних із вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Судове засідання відбулося у закритому форматі.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, Кабарчуків затримали у лютому 2024 року на півдні Білорусі під час перетину ними кордону з боку України у складі "диверсійно-розвідувальної групи", куди входили громадяни обох країн. Слідство стверджувало, що виявило у затриманих "вибухові пристрої та інші засоби ураження", які нібито призначалися для вчинення терактів на території Росії та Білорусі.

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У матеріалі справи йдеться, що Сергій Кабарчук, 1963 року народження, на прізвисько "Батлер", раніше був співробітником Державної прикордонної служби України. Після звільнення він разом із синами Богданом, 1997 року народження, та Павлом, 1993 року народження, займалися контрабандою, пише БЕЛТА.

У КДБ стверджують, що "закидання диверсійно-розвідувальної групи до Білорусі" організувала Служба безпеки України, а вибухові пристрої затриманим передали безпосередньо перед перетином білоруського кордону. СБУ публічно не коментувала ці заяви.

Звинувачення в Україні

Видання "Флагшток" за кілька днів після затримання з’ясувало, що Кабарчуки з червня 2023 року перебували в Україні під слідством. Їх звинувачували за трьома статтями, зокрема про контрабанду наркотичних засобів, а також їхнє незаконне виготовлення та збут.

У виданні повідомили, що в Україні батькові та сину загрожувало до 12 років позбавлення волі. Разом з ними на кордоні з Білоруссю було затримано жителя Бреста Віталія Власюка, якому висунули звинувачення в контрабанді.

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