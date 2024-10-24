Намагався незаконно потрапити до Угорщини, але заблукав і застряг у болоті: Прикордонники врятували порушника, який сам зателефонував до ДПСУ. ФОТО

Поблизу кордону з Угорщиною прикордонники врятували порушника, який під час спроби незаконного перетинання кордону заблукав та ледь не втопився у болоті.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, на гарячу телефонну лінію Державної прикордонної служби України звернувся 29-річний житель Івано-Франківщини та розпочав розмову зі слів: "Доброї ночі, я хочу здатися прикордонникам". Чоловік зізнався, що намагався поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину. Як з’ясувалося, він заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися", - йдеться в повідомленні.

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Прикордонники з’ясували де перебуває чоловік і невдовзі група реагування знайшла його.

Як зазначається, порушник вскочив у канал Чаронда та не зміг самотужки вибратися з болотистої місцевості. Прикордонники дістали чоловіка з води та доставили у прикордонний підрозділ, забезпечили сухим одягом та надали можливість висушити взуття і особисті речі.

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У ДПСУ додали, що тепер чоловіку доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України.