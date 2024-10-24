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Намагався незаконно потрапити до Угорщини, але заблукав і застряг у болоті: Прикордонники врятували порушника, який сам зателефонував до ДПСУ. ФОТО

Поблизу кордону з Угорщиною прикордонники врятували порушника, який під час спроби незаконного перетинання кордону заблукав та ледь не втопився у болоті.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, на гарячу телефонну лінію Державної прикордонної служби України звернувся 29-річний житель Івано-Франківщини та розпочав розмову зі слів: "Доброї ночі, я хочу здатися прикордонникам". Чоловік зізнався, що намагався поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину. Як з’ясувалося, він заблукав у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися", - йдеться в повідомленні.

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Прикордонники врятували порушника

Прикордонники з’ясували де перебуває чоловік і невдовзі група реагування знайшла його.

Як зазначається, порушник вскочив у канал Чаронда та не зміг самотужки вибратися з болотистої місцевості. Прикордонники дістали чоловіка з води та доставили у прикордонний підрозділ, забезпечили сухим одягом та надали можливість висушити взуття і особисті речі.

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У ДПСУ додали, що тепер чоловіку доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6154) кордон (4824) ухилянти (1004)


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гандон врятувався, усі щасливі
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24.10.2024 16:21 Відповісти
"Чоловіків 50-60 років можуть призивати до ЗСУ на загальних умовах, - Волинський ТЦК.
Наявність службового розпорядження не скасовує мобілізації чоловіків цієї вікової категорії. Вони підлягають призову на рівних умовах з іншими, якщо не мають звільнення через здоров'я чи інші законні підстави."
То може вже взагалі вікові обмеження скасувати?
ВЛК будь-яку людину за 10 хвилин робить "придатною"
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24.10.2024 16:29 Відповісти
Сталкер blya
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24.10.2024 16:53 Відповісти
Пішов би на війну , поважали б його , як патріота України ,
а залишиться трусливим ухилянтом і зрадником 😡
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24.10.2024 16:57 Відповісти
або пропав безвісти і ніхто б не згадав навіть
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24.10.2024 17:26 Відповісти
цей довбограй хотів у такому вбранні форсувати Тису у кінці жовтня ?
він навіть міліоративний канал не зміг форсувати.
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24.10.2024 17:06 Відповісти
придется ответить перед судом за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины. Источник:
750 грн. Это ⅔ блока сигарет. Ему чистка спортивного костюма дороже выйдет.
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24.10.2024 17:13 Відповісти
 
 