Країни Північної Європи готові збільшувати допомогу Україні та підтримали всі пункти "Плану перемоги", - Зеленський. ФОТОрепортаж
Відбувся вже четвертий саміт "Україна - Північна Європа", він був продуктивним.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну. Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту. Обговорили, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема "петріоти", - зазначив глава держави.
За його словами, сторони домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в партнерів. Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме.
Також Зеленський зазначив, що всі партнери-нордики підтримали "План перемоги" України - чіткі пункти, які посилюють нашу можливість наблизити справедливий мир.
"І я вдячний за готовність працювати з іншими партнерами, переконувати їх у тому, що рішучість може змінювати історію на краще.
Детально обговорили нашу потребу в геополітичній визначеності. Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі. Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав – членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях Росії", - наголошує глава держави.
"Маємо спільне розуміння і щодо необхідності посилити санкції проти Росії, зокрема обмежити здатність використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування агресії. Дуже важливо, щоб наших партнерів у Північній Європі підтримали в цьому всі партнери у Євросоюзі та G7. Путінський тіньовий танкерний флот – це глобальна загроза, і настав час знайти рішення, щоб її подолати", - резюмує він.
Норвегія після війни заробила додатково до 100 млрд. євро від зростання цін нафти і газу.
Могли б поділитись.
1 мільйон гривень солдату відразу хто мобілізувався плюс зарплата. Це єдине що спасе мобілізацію. Гроші.
Мобілізація провалюється, втрачаються вугільні райони Донбассу, котрі коштують сотні мільярдів євро.
Підтримали?
То чи варто далі читати вологі фантазії самодура-пересидента?