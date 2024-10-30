УКР
Країни Північної Європи готові збільшувати допомогу Україні та підтримали всі пункти "Плану перемоги", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Відбувся вже четвертий саміт "Україна - Північна Європа", він був продуктивним.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну. Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту. Обговорили, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема "петріоти", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Норвегії Стере на зустрічі з Зеленським анонсував збільшення військової допомоги Україні

За його словами, сторони домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в партнерів. Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме.

Також Зеленський зазначив, що всі партнери-нордики підтримали "План перемоги" України - чіткі пункти, які посилюють нашу можливість наблизити справедливий мир.

"І я вдячний за готовність працювати з іншими партнерами, переконувати їх у тому, що рішучість може змінювати історію на краще.

Детально обговорили нашу потребу в геополітичній визначеності. Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі. Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав – членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях Росії", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Північної Європи хочуть надалі інвестувати в оборонну промисловість України, - заява саміту

"Маємо спільне розуміння і щодо необхідності посилити санкції проти Росії, зокрема обмежити здатність використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування агресії. Дуже важливо, щоб наших партнерів у Північній Європі підтримали в цьому всі партнери у Євросоюзі та G7. Путінський тіньовий танкерний флот – це глобальна загроза, і настав час знайти рішення, щоб її подолати", - резюмує він.

господи, дай дожити до часу, коли зелені гниди будуть гнити на стовбах..
показати весь коментар
30.10.2024 13:00 Відповісти
Чудово! "Почули", "домовились", "підтримують", "спільне розуміння"... можно коротше: потренділи.
показати весь коментар
30.10.2024 13:05 Відповісти
ПОТУЖНІ ПРОМОВИ!

Норвегія після війни заробила додатково до 100 млрд. євро від зростання цін нафти і газу.

Могли б поділитись.

1 мільйон гривень солдату відразу хто мобілізувався плюс зарплата. Це єдине що спасе мобілізацію. Гроші.

Мобілізація провалюється, втрачаються вугільні райони Донбассу, котрі коштують сотні мільярдів євро.
показати весь коментар
30.10.2024 13:22 Відповісти
Пункт перший - запрошення України до НАТО.
Підтримали?
То чи варто далі читати вологі фантазії самодура-пересидента?
показати весь коментар
30.10.2024 13:05 Відповісти
Бла бла бла 2,5 роки все на карті....Балаболи супер рівня...
показати весь коментар
30.10.2024 13:06 Відповісти
Які санкції,як працюють?Ти не можеш, ці санкції, у себе в країні здійснити.
показати весь коментар
30.10.2024 13:10 Відповісти
Неможливо підтримати те, чого не існує...
показати весь коментар
30.10.2024 13:15 Відповісти
країни північної європи будуть обалдєвши, коли взнають, шо вони підтримали всі пункти зєлєних планів, яких вони й в очі не бачили )
показати весь коментар
30.10.2024 13:26 Відповісти
Коли ж вибори...??? Але, але, але.... Якщо зміниться влада, тисячі паразитів не просто втратять кормову базу - вони сядуть. Тому без бою не здадуться - триматимуть кругову оборону (с) до останнього прокурора - інваліда...
показати весь коментар
30.10.2024 13:34 Відповісти
На світлині при розмові з пані тримає руки в кишенях...бидло
показати весь коментар
30.10.2024 13:41 Відповісти
Велика Третя Світова війна, але у гібридному форматі, вже триває. Чому гібридному, тому що найгарячіша її стадія вже майже три роки відбувається на територіях України та РФії. А ще окремими сплесками бойові дії відбувається на Близькому Сході (переважно території Ізраїлю та Палестини та прилеглх до них регіонів).. Чому вже Третя світова, тому що до війни залучені вже країни Європи, включаючи країни Північної Європи, країни Півдня, як відзначалося, також і країни Сходу. До того ж із майже двох сотен суверенних країм Світу на 1-му Самиті миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року поблизу міста Люцерн в Швейцарії, і розглядав шляхи припинення Третьої Світової, приймала участь біля сотні суверенних країм Світу. Після кожної із Світових воєн у геополітичному просторі відбувалися трансформації, а саме створювалися нові міжнародні структури, котрі орієнтувалися на протидію війнам та забезпечення миру. І хоча Третя Світова Війна ще відбувається, але вже сьогодні відчувається намагання Людства переформатувати вже застарілу після Другої Світової Війни ООН з її недієздатною Радою Безпеки.
показати весь коментар
30.10.2024 14:40 Відповісти
 
 