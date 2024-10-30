Країни Північної Європи готові збільшувати допомогу Україні та підтримали всі пункти "Плану перемоги", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Відбувся вже четвертий саміт "Україна - Північна Європа", він був продуктивним.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну. Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту. Обговорили, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема "петріоти", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Норвегії Стере на зустрічі з Зеленським анонсував збільшення військової допомоги Україні

За його словами, сторони домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в партнерів. Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме.

Також Зеленський зазначив, що всі партнери-нордики підтримали "План перемоги" України - чіткі пункти, які посилюють нашу можливість наблизити справедливий мир.

"І я вдячний за готовність працювати з іншими партнерами, переконувати їх у тому, що рішучість може змінювати історію на краще.

Детально обговорили нашу потребу в геополітичній визначеності. Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі. Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав – членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях Росії", - наголошує глава держави.



















Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Північної Європи хочуть надалі інвестувати в оборонну промисловість України, - заява саміту

"Маємо спільне розуміння і щодо необхідності посилити санкції проти Росії, зокрема обмежити здатність використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування агресії. Дуже важливо, щоб наших партнерів у Північній Європі підтримали в цьому всі партнери у Євросоюзі та G7. Путінський тіньовий танкерний флот – це глобальна загроза, і настав час знайти рішення, щоб її подолати", - резюмує він.