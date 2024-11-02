Постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників є недостатнім, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішні атаки російських окупантів на українські міста.

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України. Через атаку російських безпілотників є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва. Удари та пошкодження були також на Полтавщині, Сумщині та Харківщині.

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"Я дякую нашим захисникам неба, які щоночі збивають "шахеди". Цього року майже кожна ніч, іноді й ранок, і день – загроза "шахедів". Ударних дронів, які Росії дав Іран і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", - додав президент.

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Нагадаємо, у ніч на 2 листопада 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області та 71 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел і Курськ.

За даними Повітряних сил, станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА - повернулись у Росію.