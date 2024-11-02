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Затримано чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Троє з них заплатили по $5 тис. за "навігаційні" послуги. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби порушники двічі намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Військовослужбовці відділу "Лужанка" Мукачівського загону затримали чотирьох осіб.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, трьох чоловіків наряд затримав учора ввечері.

Затримано чотирьох порушників кордону

"Сподіваючись залишитися непомітними у темряві, двоє закарпатців та житель Київщини близько 21.00 спробували пробратися до кордону. За 600 метрів до державної межі спритників затримали", - йдеться в повідомленні.

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Як з’ясувалося, чоловіки намагалися перетнути кордон за вказівками переправників, яким за "навігаційні" послуги заплатили по 5 тисяч доларів, однак стали черговими жертвами шахраїв.

Затримано чотирьох порушників кордону

Повідомляється, що наразі встановлюється коло осіб, причетних до переправлення цієї групи чоловіків в Угорщину.

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Ще одного закарпатця прикордонники затримали сьогодні на світанку. Чоловік самостійно проклав собі маршрут, на якому за 800 метрів до поставленої мети його зупинив прикордонний наряд.

Затримано чотирьох порушників кордону

У ДПСУ зазначили, що стосовно всіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.

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Крім того, у прикордонній службі зауважити, що від початку року співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського прикордонного загону ліквідували майже 50 каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) кордон (4837) ухилянти (1028)


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Топ коментарі
+16
Куди ви 73% біжите? Тут країна ваших мрій, для кого ви її вибрали? При "баризі" за 50 евро могли поїхати на вихідні в любу европейську країну, а сьогодні платите 5 штук баксів за "навігаційні" послуги??
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02.11.2024 12:45 Відповісти
+11
І починати бажано з родичів 95го кварталу, депутатиків, прокурорів-інвалідів і іншої нечисті
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02.11.2024 12:58 Відповісти
+7
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02.11.2024 12:46 Відповісти
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ви серйозно? ви знаєте скільки серед тих хто тут сидить вже тримали зброю і зараз тримають?
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02.11.2024 12:40 Відповісти
А ти вже зі зброєю і вже в бою...?
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02.11.2024 12:54 Відповісти
маю оприлюдновати особисті дані вам? пред"явіть посвідчення будь-ласка.
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02.11.2024 13:26 Відповісти
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02.11.2024 13:49 Відповісти
Я до
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02.11.2024 13:51 Відповісти
у своєму бою...в бою в госпіталі, бачу страждання людей
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02.11.2024 13:52 Відповісти
Потрібно посилювати відповідальність за незаконний перетин кордону включаючи конфіскацію майна родичів.
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02.11.2024 12:43 Відповісти
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02.11.2024 12:46 Відповісти
Никто не будет этого делать. Ухилянты это будущие потенциальные избиратели товорища Зе.
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02.11.2024 13:06 Відповісти
Потрібно пікапи з кулеметами які збивають шахеди перенаправити на західний кордон, щоб ви вони їздили і розстрілювали всіх хто хоче втекти з цього гетто, а родичів розстріляного відправляти в тюрму. Для чого ці напівміри з конфіскацією
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02.11.2024 12:52 Відповісти
І починати бажано з родичів 95го кварталу, депутатиків, прокурорів-інвалідів і іншої нечисті
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02.11.2024 12:58 Відповісти
Це привілеї народних депутатів -нелегально переходити кордони, так?
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02.11.2024 13:36 Відповісти
Куди ви 73% біжите? Тут країна ваших мрій, для кого ви її вибрали? При "баризі" за 50 евро могли поїхати на вихідні в любу европейську країну, а сьогодні платите 5 штук баксів за "навігаційні" послуги??
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02.11.2024 12:45 Відповісти
Ну не можна так тупити бо ці самі проценти голосували і за Порошенка, Ющенка чи Кучму. Повторяти чиїсь наративи значить не мати мізків своїх.
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02.11.2024 17:28 Відповісти
То я Вас вітаю, Ви повторили наративи ОПи і його мародерної антимайданної команди. В 2019 році Ющенка і Кучму не вибирали. А коли вибирали Ющенка і Кучму, то вони ще ходили в дитячий садочок, а можливо ще ненародилися. Під час президенства Порошенка були добровольці, які підписували різні контракти, на рік, три і здається 5 років, не важливо, які були терміни, але вони були, вони йшли і знали куди і була їх пошана, була гідна оплата і лікування. Я повторюся, але це факт, що своєю непідготовкою до війни, своїм несвоєчасним прийняттям закону про мобілізацію, бо хрипласте, якого ще називають Гундос Потужний переживав за свій рейтинг, а не за Україну, створили таку ганебну ситуацію і в суспільстві і на фронті. Закон примушує хлопців йти в один бік, на скільки вони йдуть, ніхто не знає. Такими діями він створив умови для ухилянтів, дизертирів і перетворив частину хороброї нації на такого, як сам, коли чотирижди відкосив від повісток, коли його оточення від'їдає будки в Києві і сміється на своїх дебільних концертах з українців.
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02.11.2024 18:55 Відповісти
Ситуацію цю створили не дарма. Це чудова та високодохідна система торгівлі людьми. Кількість чоловіків працездатного віку, що виїхали з 2022го та не задекларували себе як інваліди у країнах прибуття, оцінюють у 2,5÷4 млн. Майже кожен сплатив українським бюрократам 2÷20 тис.$/€.
******* профіт Зешобли!
Тільки ЗЕбіли самі себе обдурили. В Україні тепер працювати та воювати нікому, лишилися тільки патріоти на держутриманні. Та й ті розбігаються
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02.11.2024 19:23 Відповісти
https://dumskaya.net/news/zakrytye-granitcy-seychas-bolshe-shema-chem-neob-186241/ua/

Закриті кордони зараз - більше схема, ніж необхідний захід: одеський нардеп закликав забезпечити вільний виїзд для всіх.

Нещодавня заява народного депутата від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка про те, що необхідно відкрити кордони України для всіх, спровокувала шквал емоцій та обговорень у суспільстві.
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02.11.2024 12:47 Відповісти
угу. за таку суму певно тупо просто йдеш, а наряд ще й здачу дасть 500 і покаже дорогу шоб поближче до Тиси(правда там крокодили - АХАХАХАХА - дарую "жарт" Ква.рталу путухів, які ні разу блін не служать нікому крім рашки, обидлюючи наріт. )
Може просто бабло дрібними купюрами було?
Ну, судячи по гомоМСЕК-ам, і ТЦК-ідарам, там вже просто можливо виробами з золота приймають відкос биків від армії рабів і хрястьян?
приблизно воно так і є.(он проста іщьо ні научілса, дайтє їму втарой срок)
козли
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02.11.2024 12:48 Відповісти
Виборці Йолопукко потихеньку покидають тонучий корабель?
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02.11.2024 12:51 Відповісти
Найправильніше...це ліквідація таких ухилянтських квіточок на місці затримання,при спробі нападу на прикордонників....
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02.11.2024 12:53 Відповісти
А потім платити сім'ям компенсації за вбивство або присісти на зону за це ж саме. Я розумію, що правовий нігілізм недалеким особам здається найкращим рішенням всіх питань. Але це так не працює і багато вже таких розумників понесло покарання за свої рішення.
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02.11.2024 12:56 Відповісти
Навіть нацисти у Німеччині вбивали всіх незгодних як ви скажемо так вбиваєте тарганів. Без особливих роздумів. Будете в Німеччині зайдіть в музеї присвячені нацизму і побачите це. Але і їх і багатьох їх послідовників , братів по розуму , покарали.
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02.11.2024 13:04 Відповісти
Дебелим дойчефрау,які за допомогою пива ще дужче збільшують і так свої чималі зади, хрустять дармовими євро і їздять холодної осені гріти ці зади на єгипетських пляжах, навіть не уявляється,що таке цілими днями сидіти під обстрілами,дивитися на кладовища заставлені десятками прапорів,у будь-яку мить потрапити під удар ракети або шахеда у своїй квартирі,,читати,що сьогодні загинули в бою 2 рідні брати,єдині сини у батьків.....краще підняти свої важкі,пивні дойчезади і йти у напрямку за кацапським кораблем.
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02.11.2024 13:49 Відповісти
Я не отримую жодного євро на шару від Німеччини.
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02.11.2024 13:53 Відповісти
То як вбивство своїх громадян на західному кордоні вирішить всі проблеми, які ви описали? Просто цікаво?
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02.11.2024 13:59 Відповісти
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02.11.2024 14:02 Відповісти
Ясно з вами все мій недалекий любитель популізму.
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02.11.2024 14:04 Відповісти
Мммм.... Це так по українськи!
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02.11.2024 12:57 Відповісти
Це по братськонародному. Український типовий для нашої нації спосіб мислення ще тільки з'являється.
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02.11.2024 13:02 Відповісти
А якщо хтось напише що треба ліквідовувати таких як ти, то тобі мабуть таке зовсім не розвеселить.
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02.11.2024 17:30 Відповісти
Нехай пише. Правда,я не покинув Батьківщину,не на фронті (вік не той) але працюю і з мене вираховують досить великі податки і я не зрадив свій безталанний і забутий Богом народ. Зрозумів,ухилянтська квіточка-ждун Путіна?
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02.11.2024 18:46 Відповісти
Мені гірко,просто,до болю!! скільки загинуло українців,цвіту нації,а кацапська падаль сидить по норах і жде Путіна...Торчок
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03.11.2024 10:17 Відповісти
от лошари непугані!
за таку суму, можна непригодність отримати, десь в містечковому воєнкоматі, або заплати трохи більше в мсек і станеш інвалідом. ще й податки менше платити.
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02.11.2024 12:54 Відповісти
Хоч би одного депутата впіймали для сміху. "Повідомляють, що Куницький який разом з Дмитруком побив військового - втік з України.
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02.11.2024 13:04 Відповісти
Ну ж знаєто, що тікати треба через Кабмін, Верраду, ОП абощо!
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02.11.2024 13:20 Відповісти
Не кожен з них народний депутант.
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02.11.2024 13:27 Відповісти
Влада усе зробила для цього.
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02.11.2024 13:55 Відповісти
Имею подозрение что эти навигаторские услуги оказывают сами погранцы и бакуи в кармане и нарушителы в камере.
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02.11.2024 15:31 Відповісти
 
 