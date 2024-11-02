Затримано чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Троє з них заплатили по $5 тис. за "навігаційні" послуги. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби порушники двічі намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Військовослужбовці відділу "Лужанка" Мукачівського загону затримали чотирьох осіб.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, трьох чоловіків наряд затримав учора ввечері.
"Сподіваючись залишитися непомітними у темряві, двоє закарпатців та житель Київщини близько 21.00 спробували пробратися до кордону. За 600 метрів до державної межі спритників затримали", - йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, чоловіки намагалися перетнути кордон за вказівками переправників, яким за "навігаційні" послуги заплатили по 5 тисяч доларів, однак стали черговими жертвами шахраїв.
Повідомляється, що наразі встановлюється коло осіб, причетних до переправлення цієї групи чоловіків в Угорщину.
Ще одного закарпатця прикордонники затримали сьогодні на світанку. Чоловік самостійно проклав собі маршрут, на якому за 800 метрів до поставленої мети його зупинив прикордонний наряд.
У ДПСУ зазначили, що стосовно всіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.
Крім того, у прикордонній службі зауважити, що від початку року співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського прикордонного загону ліквідували майже 50 каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон.
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приблизно воно так і є.(он проста іщьо ні научілса, дайтє їму втарой срок)
козли
за таку суму, можна непригодність отримати, десь в містечковому воєнкоматі, або заплати трохи більше в мсек і станеш інвалідом. ще й податки менше платити.