Затримано чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Троє з них заплатили по $5 тис. за "навігаційні" послуги. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби порушники двічі намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Військовослужбовці відділу "Лужанка" Мукачівського загону затримали чотирьох осіб.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, трьох чоловіків наряд затримав учора ввечері.

"Сподіваючись залишитися непомітними у темряві, двоє закарпатців та житель Київщини близько 21.00 спробували пробратися до кордону. За 600 метрів до державної межі спритників затримали", - йдеться в повідомленні.

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Як з’ясувалося, чоловіки намагалися перетнути кордон за вказівками переправників, яким за "навігаційні" послуги заплатили по 5 тисяч доларів, однак стали черговими жертвами шахраїв.

Повідомляється, що наразі встановлюється коло осіб, причетних до переправлення цієї групи чоловіків в Угорщину.

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Ще одного закарпатця прикордонники затримали сьогодні на світанку. Чоловік самостійно проклав собі маршрут, на якому за 800 метрів до поставленої мети його зупинив прикордонний наряд.

У ДПСУ зазначили, що стосовно всіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.

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Крім того, у прикордонній службі зауважити, що від початку року співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського прикордонного загону ліквідували майже 50 каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон.