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Новини Фото
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Росіяни по шматках дістають з дна Чорного моря знищений торік ВДК "Новочеркаськ". ФОТО

Російські окупаційні війська почали підіймати з дна Чорного моря залишки великого десантного корабля "Новочеркаськ", який був потоплений Силами оборони у 2023 році. Відповідні фото публікують пропагандистські ресурси країни-агресора.

На опублікованому російськими пропагандистами фото видно частину корабля, який загарбники підіймають з води, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Новочеркаськ" був знищений 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованій Феодосії тактичною авіацією.

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Росіяни підіймають з дна Чорного моря ВДК Новочеркаськ по частинам
Росіяни підіймають з дна Чорного моря ВДК Новочеркаськ по частинам

У жовтні речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський флот втратив здатність впливати на бойові дії в Україні.

За його словами, навіть попри можливість перекидання деяких кораблів внутрішніми водами, росіяни не будуть цього робити, оскільки не в змозі управляти навіть тими силами, що залишилися в Чорноморському флоті, який наразі фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні.

Автор: 

Чорноморський флот рф (626) Чорне море (1679) знищення (7692)


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Топ коментарі
+35
Приємно згадувати як ЗСУ знищували кацапа на воді, на суші і в небі при толковому Головнокомандувачу і Генеральному штабу. Але славу хотів взяти на себе Боневтік Потужний Херпідович і з того часу ми постійно втрачаємо все, і людей, і техніку і території.
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02.11.2024 18:34 Відповісти
+11
за допомогою клею ПВА 😂👍
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02.11.2024 18:39 Відповісти
+10
Були часи, ревіли гармати,
Вміли козаки в Україні панувати...

.
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02.11.2024 18:41 Відповісти
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Приємно згадувати як ЗСУ знищували кацапа на воді, на суші і в небі при толковому Головнокомандувачу і Генеральному штабу. Але славу хотів взяти на себе Боневтік Потужний Херпідович і з того часу ми постійно втрачаємо все, і людей, і техніку і території.
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02.11.2024 18:34 Відповісти
Були часи, ревіли гармати,
Вміли козаки в Україні панувати...

.
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02.11.2024 18:41 Відповісти
та не дуже вони вже зв'язані. в них майже вирішили проблему захисту. на відміну від нас.
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02.11.2024 18:35 Відповісти
коли всі частини піднімуть, то почнуть збирати "Новочеркасск-ІІ".
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02.11.2024 18:38 Відповісти
за допомогою клею ПВА 😂👍
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02.11.2024 18:39 Відповісти
А ізольєнта?
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02.11.2024 19:05 Відповісти
синьо-жовта?
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02.11.2024 19:09 Відповісти
У них тільки синя є...
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02.11.2024 19:11 Відповісти
є тільки "... голубая..."?
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02.11.2024 19:12 Відповісти
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02.11.2024 20:11 Відповісти
Горбатого ліплять ? 😂👍
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02.11.2024 18:38 Відповісти
моделіст-конструктор по мокшанські
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02.11.2024 18:41 Відповісти
Склеять і знову попливе....
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02.11.2024 18:58 Відповісти
Місце для слідучого звільняють.
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02.11.2024 19:09 Відповісти
Готовлять місце для послідуючого корабля, який зайде для "демілітаризації"
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02.11.2024 19:11 Відповісти
Яка ж гарна в рашистів пропаганда! А ще потрібно моряків з дна підняти й показати!
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02.11.2024 19:43 Відповісти
моряків феодосійці вже посмажити....

у вигляді бичків 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🧐
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02.11.2024 20:00 Відповісти
покрасять і буде як новий.
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02.11.2024 19:54 Відповісти
"Не бит, не крашен, один хозяин, без пробега по СНГ"
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02.11.2024 20:59 Відповісти
Навкруги війна, а вони в Тетріс граються!
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02.11.2024 20:58 Відповісти
Роботи з підняття затопленого рік тому ВДК, та ще й частинами, означають, що засрашка зневірилася у можливостях своєго ВПК щодо поточного ремонту залишків флоту і тих ВДК, що залишились (нагадую - декілька в них биті українськими дронами).

Тому і почали піднімати з моря цей металобрухт - сподіваються хоч якось зліпити франкенштейнів та відновити хоч якось логістичні ланцюги по морю.
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02.11.2024 22:04 Відповісти
так він був там, куди його посилали, чи ні?
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02.11.2024 23:36 Відповісти
Просто корабель треба доглядати, щоб лежав на дні як Ленін - живіший всіх живих.
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03.11.2024 00:56 Відповісти
У нас зразу хіхікають з них а потім жопу кусають, традиція така, нехороша.
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03.11.2024 04:49 Відповісти
Це вже брухт. Вони лише чистять якірну стоянку.
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03.11.2024 06:13 Відповісти
 
 