Росіяни по шматках дістають з дна Чорного моря знищений торік ВДК "Новочеркаськ". ФОТО
Російські окупаційні війська почали підіймати з дна Чорного моря залишки великого десантного корабля "Новочеркаськ", який був потоплений Силами оборони у 2023 році. Відповідні фото публікують пропагандистські ресурси країни-агресора.
На опублікованому російськими пропагандистами фото видно частину корабля, який загарбники підіймають з води, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Новочеркаськ" був знищений 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованій Феодосії тактичною авіацією.
У жовтні речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський флот втратив здатність впливати на бойові дії в Україні.
За його словами, навіть попри можливість перекидання деяких кораблів внутрішніми водами, росіяни не будуть цього робити, оскільки не в змозі управляти навіть тими силами, що залишилися в Чорноморському флоті, який наразі фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні.
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Вміли козаки в Україні панувати...
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у вигляді бичків 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🧐
Тому і почали піднімати з моря цей металобрухт - сподіваються хоч якось зліпити франкенштейнів та відновити хоч якось логістичні ланцюги по морю.