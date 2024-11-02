Росіяни по шматках дістають з дна Чорного моря знищений торік ВДК "Новочеркаськ". ФОТО

Російські окупаційні війська почали підіймати з дна Чорного моря залишки великого десантного корабля "Новочеркаськ", який був потоплений Силами оборони у 2023 році. Відповідні фото публікують пропагандистські ресурси країни-агресора.

На опублікованому російськими пропагандистами фото видно частину корабля, який загарбники підіймають з води, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Новочеркаськ" був знищений 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованій Феодосії тактичною авіацією.

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Росіяни підіймають з дна Чорного моря ВДК Новочеркаськ по частинам

У жовтні речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський флот втратив здатність впливати на бойові дії в Україні.

За його словами, навіть попри можливість перекидання деяких кораблів внутрішніми водами, росіяни не будуть цього робити, оскільки не в змозі управляти навіть тими силами, що залишилися в Чорноморському флоті, який наразі фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні.