П’яний водій у комендантську годину в’їхав в автомобіль військового в Києві: Двоє травмованих. ФОТОрепортаж
У Києві 3 листопада нетверезий водій під час дії комендантської години, приблизно о 1 годині ночі, в’їхав в автомобіль військового, унаслідок чого травм зазнали його пасажирка та військовий. Чоловікові повідомлено про підозру.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, водій автомобіля Audi А5, у період дії комендантської години, рухався по просп. Берестейського у м. Києві. У цей час попереду на проїзній частині стояв військовий автомобіль Mitsubishi L200, поруч з яким перебував військовослужбовець ЗСУ.
Повідомляється, що водій автомобіля Audi А5 завчасно не побачив Mitsubishi L200 у своїй смузі, здійснив з ним зіткнення та скоїв наїзд на військовослужбовця.
Унаслідок ДТП 37-річний військовослужбовець та 36-річна пасажирка автомобіля Audi А5 з численними травмами були госпіталізовані.
Також у прокуратурі повідомили, що прилад "Драгер" зафіксував у водія Audi 2,4 проміле алкоголю. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 33-річному водієві у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
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а поряд водій і жіночка стояли!
Незрозуміло, чому ця автівка вночі стояла на дорозі. Збирала там благодійні внески в підтримку України? Адже саме цим повинна займатися благодійна платформа United24 (котрій згідно лого належить авто). І чому водій - військовий?
Емблема для кого на дверцятах автівки?
НЕ ТРЕБА РОЗВИВАТЬ "ТЕОРІЇ ЗМОВ" ТАМ, ДЕ МАЄ МІСЦЕ ЗВИЧАЙНА П"ЯНА ДУРІСТЬ...
Тим більше, що постраждала і пасажирка "Ауді"...