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П’яний водій у комендантську годину в’їхав в автомобіль військового в Києві: Двоє травмованих. ФОТОрепортаж

У Києві 3 листопада нетверезий водій під час дії комендантської години, приблизно о 1 годині ночі, в’їхав в автомобіль військового, унаслідок чого травм зазнали його пасажирка та військовий. Чоловікові повідомлено про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, водій автомобіля Audi А5, у період дії комендантської години, рухався по просп. Берестейського у м. Києві. У цей час попереду на проїзній частині стояв військовий автомобіль Mitsubishi L200, поруч з яким перебував військовослужбовець ЗСУ.

У Києві п’яний водій в’їхав в автомобіль військового

Повідомляється, що водій автомобіля Audi А5 завчасно не побачив Mitsubishi L200 у своїй смузі, здійснив з ним зіткнення та скоїв наїзд на військовослужбовця.

Унаслідок ДТП 37-річний військовослужбовець та 36-річна пасажирка автомобіля Audi А5 з численними травмами були госпіталізовані.

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У Києві п’яний водій в’їхав в автомобіль військового

Також у прокуратурі повідомили, що прилад "Драгер" зафіксував у водія Audi 2,4 проміле алкоголю. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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У Києві п’яний водій в’їхав в автомобіль військового

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 33-річному водієві у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Автор: 

ДТП (4495) Київ (19793) військовослужбовці (4832)


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Топ коментарі
+6
Що робило в цей час бухе лайно з Ауді з бабою в Міцубісі? Мабуть всі дозволи куплені та від ДТП не страхують... А чому тебе цікавить військовий, а не бухе лайно???
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04.11.2024 15:37 Відповісти
+5
Що посеред ночі робив на дорозі такий гарненький та чистенький Mitsubishi L200?
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04.11.2024 15:26 Відповісти
+3
Ще один розумний... Подивись останнє фото, де видно кріплення для кулемета + сама подія сталась під час повітряної тривоги... Ні на які думки на *********?
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04.11.2024 18:07 Відповісти
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Що посеред ночі робив на дорозі такий гарненький та чистенький Mitsubishi L200?
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04.11.2024 15:26 Відповісти
стояв....
а поряд водій і жіночка стояли!
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04.11.2024 15:36 Відповісти
Що робило в цей час бухе лайно з Ауді з бабою в Міцубісі? Мабуть всі дозволи куплені та від ДТП не страхують... А чому тебе цікавить військовий, а не бухе лайно???
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04.11.2024 15:37 Відповісти
Стосовно бухого лайна все зрозуміло - бухе лайно.
Незрозуміло, чому ця автівка вночі стояла на дорозі. Збирала там благодійні внески в підтримку України? Адже саме цим повинна займатися благодійна платформа United24 (котрій згідно лого належить авто). І чому водій - військовий?
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04.11.2024 15:51 Відповісти
То тобі з Генштабу повинні доповісти?
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04.11.2024 16:34 Відповісти
А яке відношення має Генштаб до платформи United24?
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04.11.2024 16:40 Відповісти
А те, що це було вночі, під час тривоги, та і пікап як у мобільних групах, то ні на які думки не *********?
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04.11.2024 17:21 Відповісти
У мобільних групах по збиранню благодійних внесків? Самому не смішно?
Емблема для кого на дверцятах автівки?
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04.11.2024 17:33 Відповісти
Ти на приколі? Авто куплене на кошти благодійного фонду... Ну реально, включи мізки
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04.11.2024 17:56 Відповісти
Подивись останнє фото, там де у кузові видно кріплення для кулемету і не задавай більше тупих питнь
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04.11.2024 18:05 Відповісти
Скотина п'яна, без суда і слідства на передову ублюдка.
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04.11.2024 15:35 Відповісти
В окоп до судді-вбивці Тандира? Ну да, ну да...
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04.11.2024 15:52 Відповісти
Що робили військові на такій гарній машині в коменданський час?
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04.11.2024 15:38 Відповісти
Ще один розумний... Подивись останнє фото, де видно кріплення для кулемета + сама подія сталась під час повітряної тривоги... Ні на які думки на *********?
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04.11.2024 18:07 Відповісти
Щось часто стали вʼїзжати саме у військові авто, совпадєніє? може стопарик хряпнув для замилювання очей правоохоронцям? Мовляв ненавмисно я, то все водка.
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04.11.2024 15:45 Відповісти
Стан сп"яніння - "обтяжуюча вину обставина"... Єдина країна, що мала цю обставину, як "пом"якшуючу вину - царська росія... Так і писали у документах - "убит пьян
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04.11.2024 15:52 Відповісти
Я маю на увазі не вагу вини, а причину наїзду. Навмисно це ж вбивство сплановане конкретно проти військових, а по пʼяні наче ненавмисне. Просто останнім часом іде явно спланована атака на військових, ті ж підпали автівок, і наїзди підозріло часті…
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04.11.2024 16:13 Відповісти
Про "бритву Оккама" щось відомо? "Не помножуй сутностей без потреби..."
НЕ ТРЕБА РОЗВИВАТЬ "ТЕОРІЇ ЗМОВ" ТАМ, ДЕ МАЄ МІСЦЕ ЗВИЧАЙНА П"ЯНА ДУРІСТЬ...
Тим більше, що постраждала і пасажирка "Ауді"...
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04.11.2024 18:19 Відповісти
Хіба я щось стверджувала? Я висловила своє припущення, хіба це заборонено?
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04.11.2024 19:25 Відповісти
Я - теж... Бо маю практику розслідування подібних справ...
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04.11.2024 19:32 Відповісти
"ным делом...".
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04.11.2024 15:53 Відповісти
Що за проспект "Берестейського" ...?
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04.11.2024 15:53 Відповісти
А хто такий Берестейский, що його ім'ям проспект назвали. Я знаю проспект Берестейський а Берестейського не знаю.
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04.11.2024 15:54 Відповісти
походу, саме для цього мама квіточку виростила, в ауді, зЕлупоглазу.. поцан к успЄху шол: мОшина-тьОла - фсьО такоє.. как раз гдє-та пасєрєдінє..
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04.11.2024 15:56 Відповісти
Вы ошиблись форумом,проблемы предпубертантов здесь не обсуждают.
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04.11.2024 17:09 Відповісти
а цей "військовий" на новенькому пікапі в сзч поїхав?? його затримали?
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04.11.2024 16:25 Відповісти
Куплю цю Ауді за 50 долярів !...
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04.11.2024 17:47 Відповісти
 
 