П’яний водій у комендантську годину в’їхав в автомобіль військового в Києві: Двоє травмованих. ФОТОрепортаж

У Києві 3 листопада нетверезий водій під час дії комендантської години, приблизно о 1 годині ночі, в’їхав в автомобіль військового, унаслідок чого травм зазнали його пасажирка та військовий. Чоловікові повідомлено про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, водій автомобіля Audi А5, у період дії комендантської години, рухався по просп. Берестейського у м. Києві. У цей час попереду на проїзній частині стояв військовий автомобіль Mitsubishi L200, поруч з яким перебував військовослужбовець ЗСУ.

Повідомляється, що водій автомобіля Audi А5 завчасно не побачив Mitsubishi L200 у своїй смузі, здійснив з ним зіткнення та скоїв наїзд на військовослужбовця.

Унаслідок ДТП 37-річний військовослужбовець та 36-річна пасажирка автомобіля Audi А5 з численними травмами були госпіталізовані.

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Також у прокуратурі повідомили, що прилад "Драгер" зафіксував у водія Audi 2,4 проміле алкоголю. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 33-річному водієві у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.