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Під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ: повідомлено про підозру рашисту, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на воєнного злочинця РФ, який причетний до депортації українських дітей під час окупації Миколаївської області, зокрема 15 вихованців Новопетрівської спецшколи.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії – Джабраїла Юсупова з позивним Габріель.

Повідомлено про підозру рашисту Джабраїлу Юсупову

Як зазначається, у липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних рашистів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців. Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до Криму, а звідти "під конвоєм" окупантів відправили до Анапи, що у Краснодарському краї РФ. Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування в ньому дітей щоранку змушували співати гімн країни-агресора.

Також читайте: Під час окупації Київщини росіяни вивезли щонайменше 250 цивільних, - правозахисники

Повідомляється, що в листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з Росії до третіх країн, щоб потім повернути додому.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Нині тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати за злочини проти українців.

Також читайте: РФ незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн, - Лубінець

Автор: 

депортація (732) діти (5182) Миколаївська область (2304) СБУ (13052)


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Топ коментарі
+8
СБУ, а як джабраїл юсупов у 2022 потрапив до Миколаївської області?

Як була організована оборона Півдня України? Що за навчання були з 14 лютого 2022? АТЦ СБУ? І чому навчились? Зняли міни?

Які мінні поля, інженерні фортифікації побудували Зєля-Єрьмак-Верещук-Данилов, коли отримали від західних союзників інфу про вторгнення?

Як підірвали/ не підірвали Антонівській міст, аби кацапи не перейшли на правий берег Дніпра?

Шо, язик у дупі?
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06.11.2024 15:28 Відповісти
+4
Йдеться про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії - Джабраїла Юсупова Джерело:

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06.11.2024 15:20 Відповісти
+2
А до чого тут Корч? Його люди зараз спільноз СБУ здійснюють операції на окупованих територіях...
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06.11.2024 20:29 Відповісти
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Йдеться про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії - Джабраїла Юсупова Джерело:

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06.11.2024 15:20 Відповісти
СБУ, а як джабраїл юсупов у 2022 потрапив до Миколаївської області?

Як була організована оборона Півдня України? Що за навчання були з 14 лютого 2022? АТЦ СБУ? І чому навчились? Зняли міни?

Які мінні поля, інженерні фортифікації побудували Зєля-Єрьмак-Верещук-Данилов, коли отримали від західних союзників інфу про вторгнення?

Як підірвали/ не підірвали Антонівській міст, аби кацапи не перейшли на правий берег Дніпра?

Шо, язик у дупі?
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06.11.2024 15:28 Відповісти
Чого їх питати коли провокатор Корчинський досі не зарештований.
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06.11.2024 18:23 Відповісти
А до чого тут Корч? Його люди зараз спільноз СБУ здійснюють операції на окупованих територіях...
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06.11.2024 20:29 Відповісти
А почитай його біографію. Чим він заробляв після армії. Отак українці обирають політиків. Не думають. Не цікавяться біографіями.
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06.11.2024 20:31 Відповісти
Невже ви мене здивуєте якимось фактом з його біографії ?
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06.11.2024 20:52 Відповісти
Тю! А вояж у Селігер до Дугінців не напружуе?
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06.11.2024 20:55 Відповісти
Він свого часу працював з тодішнею опозицією до *****. Дугін потім накатав на нього заяву в ФСБ у 2006-му році, потім Корч там не з'являвся...
Дугінцям доречи теж пригадують Корча..
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06.11.2024 21:03 Відповісти
Так собі відмазка. Дугін не опозиція. Крім того рашист.
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06.11.2024 21:06 Відповісти
Я написав з тодішнею опозицією.
Факт заяви Дугіна в ФСБ на нього лишається фактом. До того ж після того як люди Дугіна спилили Тризуб на Говерлі, Корч публічно пообіцяв 20000 баксів тому хто зніме відос наруги над бородою дугіна.
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06.11.2024 21:13 Відповісти
Рашистською опозицією. Я цікавився життям Корчинського. Після армію він займався тільки провокаціями. Його професія - показувати росіянам що український патріот то є мракобіс та клоун. Як і Фаріон та Тягнибок. Так само як МГБ боролася з УПА. Провокатор.
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06.11.2024 21:25 Відповісти
В чому саме там мракобісся? Звичайно для радянської людини з отруєними мізками його заяви були занадто радикальні але як виявилося з часом вірними.
Скажіть чесно, ФСБ-шник агітував би на минулих виборах по всіх каналах куди міг дотягнутися за Пороха, наводячи безліч історичних прикладів коли до влади приходили клоуни-популісти?
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06.11.2024 21:34 Відповісти
В тому мракобіся що треба було зробить та сказати те що укладалося б в мазню радянських карикатуристів Кукриніксов про УПА та українських націоналістів. Що несе Корч. Заборонити між уроками говорити по російські. Що несла Фаріон. Що воїни ВСУ російськомовні то те саме що кацапи. Був аргумент в суперечках між нами та росіянами - ВСУ більш як на 50 відсотків російськомовні але це не заважає бити кацапів. Але тут віскочила та сама Фаріон зі своїм лайном. То все ФСБшні консерви.
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06.11.2024 21:39 Відповісти
Я не про Фаріон зараз. Дуже хочу почути відповідь на своє питання:
Скажіть чесно, ФСБ-шник агітував би на минулих виборах по всіх каналах куди міг дотягнутися за Пороха, наводячи безліч історичних прикладів коли до влади приходили клоуни-популісти?
І це навіть при тому, що Прох на нього заяву накатав....
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06.11.2024 21:46 Відповісти
За кого завгодно він би агітував. Хочаб як чорний піар. Корч підбивав людей кидатись на міліцію а сам різко зникав завжди. А ще він творив якісь мутні справи із Гурвіцем. А ще відправляв людей воювати за ПМР фактично в інтересах Росії. Наівні хлопці думали що за Україну. Він ще в армії займався тим що натравлював одну нації на іншу. А після армії тільки провокаціями і жив. Де він працює за рахунок чого живе?
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07.11.2024 01:29 Відповісти
В Придністров'ї люди по селах піднімали українські прапори на сільрадах і просилися в Україну. Розумію, що не варто рушити кордони але його як націоналіста можна зрозуміти. Доречи там досі по селах спілкуються українською.... А ще там разом з Корчинським був Юрий Романович Шухевич...
Гурвіц, аж занадто проукраїнський діяч для тогочасної зросійщеної Одеси. Цілком логічно, що в нього тоді з ним були мутні справи. В місті де ФСБ приглядає за СБУ, щоб не лізли куди не треба...
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07.11.2024 08:26 Відповісти
Корчинський таки дійсно провокатор. Як піп Гапон. Харизматичний, але використовуваний владою. Пам'ятаю, як Корчинський наче жартома писав, що його послуги коштують дорого, - принаймні дорожче, ніж послуги стоматолога.

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06.11.2024 20:59 Відповісти
Корч це не для середніх мізків.
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06.11.2024 21:05 Відповісти
Пане , не рвіть нерви , бо у них немає мізків . В черепну коробку щось вкинули , воно там бовтається як заїжджена пластинка , на одному місті топчеться . У них Порошенко винен в усіх їх гріхах , Корчинський фсб , а за покійну Фаріон взагалі промовчу стільки бруду на неї вилили .
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06.11.2024 21:21 Відповісти
Ага. Для декого і Ківа - академік.

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06.11.2024 21:27 Відповісти
А що "Фаріон"? Та сама "більшовичка у шкірянці й з наганом"... Тільки косинка жовто-блакитна... "Хто не з нами - той проти нас"! "Залізною рукою заженемо людство у щастя!" Знайома риторика? Так чим вона від заяв Фаріон відрізняється?
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08.11.2024 02:54 Відповісти
Та да. Ківа - це тільки для інтєлєхтуалів. )))

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06.11.2024 21:30 Відповісти
Ківа колишній голова полтавського правого сектору. Корч хвалив його за організаторські здібності під час активної участі в АТО. Вони обидва разом щемили потім сепарів в Києві. Є відповідні відоси з того часу. Потім Ківа скурвився і Корч від нього відцурався.
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06.11.2024 21:41 Відповісти
А раніше Корчинський не бачив, що Ківа - безмозглий підор? Ви вважаєте Корчинського настільки тупим? )))
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06.11.2024 22:06 Відповісти
Хердуду ти де ? Ото ж , ти не в Україні , ти ухилянт ! А ухилянти ідуть нафіг !
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06.11.2024 22:35 Відповісти
Я ж тобі вже колись писав, - я в селі біля Сміли.

Хоча, якщо ти лікуєшся в Шевченковому, то провали в пам'яті можна пояснити.
Галоперидолом колють?
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06.11.2024 22:46 Відповісти
Ага , біля Сміли . Я тебе зараз вилікую -зрозумів ? )) З якого села ? А давай вживу поспілкуємося , чи засциш ? ))
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06.11.2024 22:56 Відповісти
А тебе випустять із Шевченкового?
Якщо випустять, то давай зустрінемся навпроти входу на базар, - біля кіоска, там де продають біляші. У цю суботу, о 13 годині.

Ти мене впізнаєш відразу, - я буду стояти з біляшами і букетом троянд біля кіоска.
Але попереджаю, - якщо запізнишся, біляші я з'їм сам...
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06.11.2024 23:12 Відповісти
ахаа ))) Спитай в Смілі " Смілянська сотня " , їх всі знають , Андріса (латиш ) або кого небудь з них за поляка , іди там куди вони скажуть . Або " Територія гідності " там у дівчат за поляка і підеш там )) До зустрічі !
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06.11.2024 23:30 Відповісти
А що він повинен був бачити, коли на той момент Ківа діяв виключно в інтересах України?
України яка реально воює з кацапами ще до мінська.
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07.11.2024 08:31 Відповісти
А вонО, та його випердиші, ще не в пеклі?
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06.11.2024 17:24 Відповісти
 
 