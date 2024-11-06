Під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ: повідомлено про підозру рашисту, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на воєнного злочинця РФ, який причетний до депортації українських дітей під час окупації Миколаївської області, зокрема 15 вихованців Новопетрівської спецшколи.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії – Джабраїла Юсупова з позивним Габріель.

Як зазначається, у липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних рашистів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців. Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до Криму, а звідти "під конвоєм" окупантів відправили до Анапи, що у Краснодарському краї РФ. Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування в ньому дітей щоранку змушували співати гімн країни-агресора.

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Повідомляється, що в листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з Росії до третіх країн, щоб потім повернути додому.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Нині тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати за злочини проти українців.

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