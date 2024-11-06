Під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ: повідомлено про підозру рашисту, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на воєнного злочинця РФ, який причетний до депортації українських дітей під час окупації Миколаївської області, зокрема 15 вихованців Новопетрівської спецшколи.
Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії – Джабраїла Юсупова з позивним Габріель.
Як зазначається, у липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних рашистів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців. Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до Криму, а звідти "під конвоєм" окупантів відправили до Анапи, що у Краснодарському краї РФ. Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування в ньому дітей щоранку змушували співати гімн країни-агресора.
Повідомляється, що в листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з Росії до третіх країн, щоб потім повернути додому.
Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Нині тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати за злочини проти українців.
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Шо, язик у дупі?
Дугінцям доречи теж пригадують Корча..
Факт заяви Дугіна в ФСБ на нього лишається фактом. До того ж після того як люди Дугіна спилили Тризуб на Говерлі, Корч публічно пообіцяв 20000 баксів тому хто зніме відос наруги над бородою дугіна.
Скажіть чесно, ФСБ-шник агітував би на минулих виборах по всіх каналах куди міг дотягнутися за Пороха, наводячи безліч історичних прикладів коли до влади приходили клоуни-популісти?
Скажіть чесно, ФСБ-шник агітував би на минулих виборах по всіх каналах куди міг дотягнутися за Пороха, наводячи безліч історичних прикладів коли до влади приходили клоуни-популісти?
І це навіть при тому, що Прох на нього заяву накатав....
Гурвіц, аж занадто проукраїнський діяч для тогочасної зросійщеної Одеси. Цілком логічно, що в нього тоді з ним були мутні справи. В місті де ФСБ приглядає за СБУ, щоб не лізли куди не треба...
Хоча, якщо ти лікуєшся в Шевченковому, то провали в пам'яті можна пояснити.
Галоперидолом колють?
Якщо випустять, то давай зустрінемся навпроти входу на базар, - біля кіоска, там де продають біляші. У цю суботу, о 13 годині.
Ти мене впізнаєш відразу, - я буду стояти з біляшами і букетом троянд біля кіоска.
Але попереджаю, - якщо запізнишся, біляші я з'їм сам...
України яка реально воює з кацапами ще до мінська.