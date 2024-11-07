Повідомлено про підозру жінці, яка під час повітряної тривоги зняла на Київському вокзалі відео, у якому вихваляла РФ, - СБУ. ФОТО

За виправдовування збройної агресії РФ підозру отримала тіктокерка, яка 7 жовтня 2024 року зняла провокативний стрім на території залізничного вокзалу в Києві. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у знятому під час повітряної тривоги відео жінка заявила, що, обстрілюючи мирні міста України, "росіяни дають відпір українцям". Крім того, вона глузувала з громадян, які спускаються в укриття.

Співробітники СБУ та Нацполіції викрили її по гарячих слідах одразу після публікації відео.

Після проведення незалежних експертиз, які підтвердили склад злочину у висловлюваннях жінки, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

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Також у СБУ розповіли, що це провокативне відео опублікувала 23-річна мешканка Макіївки Донецької області, яка кілька місяців тому переїхала в Київ. Свій акаунт у ТікТоку вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Також зловмисниця публічно заперечувала воєнні злочини рашистів під час тимчасової окупації Київської області. Зазначене відео фігурантки вмить підхопили російські пропагандисти для подальшого "розгону" через кремлівські медіа.

Повідомляється, що під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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