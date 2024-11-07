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Повідомлено про підозру жінці, яка під час повітряної тривоги зняла на Київському вокзалі відео, у якому вихваляла РФ, - СБУ. ФОТО

За виправдовування збройної агресії РФ підозру отримала тіктокерка, яка 7 жовтня 2024 року зняла провокативний стрім на території залізничного вокзалу в Києві. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у знятому під час повітряної тривоги відео жінка заявила, що, обстрілюючи мирні міста України, "росіяни дають відпір українцям". Крім того, вона глузувала з громадян, які спускаються в укриття.

Повідомлено про підозру жінці, яка у відео вихваляла РФ

Співробітники СБУ та Нацполіції викрили її по гарячих слідах одразу після публікації відео.

Після проведення незалежних експертиз, які підтвердили склад злочину у висловлюваннях жінки, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

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Також у СБУ розповіли, що це провокативне відео опублікувала 23-річна мешканка Макіївки Донецької області, яка кілька місяців тому переїхала в Київ. Свій акаунт у ТікТоку вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Також зловмисниця публічно заперечувала воєнні злочини рашистів під час тимчасової окупації Київської області. Зазначене відео фігурантки вмить підхопили російські пропагандисти для подальшого "розгону" через кремлівські медіа.

Повідомляється, що під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві затримали жінку, яка вихваляла РФ: "Тут россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Київ (19796) СБУ (13066) блогер (184)


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Топ коментарі
+19
метастази , українці хочете вижити випилюйте метастази не толеруйте москворотих , не можете випилювати не обслуговуйте , не підтримуйте , не спілкуйтесь , не допомагайте, ігноруйте ...
москворотих українців не існує як і хороших московитів
І наступні покоління можливо будуть жити краще , якщо протолеруєте як і завжди буде день бабака як і завжди
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07.11.2024 13:58 Відповісти
+18
Пишуть, що начебто закобзонили кацапського фашиста Мільчакова.
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07.11.2024 14:03 Відповісти
+17
А скільки такіх же мовчки виїхало до Європи, і там отримують гроши та не працюють ?
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07.11.2024 13:57 Відповісти
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Посибниця террористив , ИСТОТА *********** Якого биса ,до Киева приперлась , не в ***** КАЦАПСЬКИ
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07.11.2024 13:54 Відповісти
А скільки такіх же мовчки виїхало до Європи, і там отримують гроши та не працюють ?
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07.11.2024 13:57 Відповісти
і викладають гидоту в пабліки
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07.11.2024 14:44 Відповісти
О! Хай тепер шиє рукавиці для МНС та будівельників - щоб зручніше було завали розбирать та школи з лікарнями, кацапами зруйновані, відбудовувать... Хоч якась буде користь Україні...
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07.11.2024 13:55 Відповісти
метастази , українці хочете вижити випилюйте метастази не толеруйте москворотих , не можете випилювати не обслуговуйте , не підтримуйте , не спілкуйтесь , не допомагайте, ігноруйте ...
москворотих українців не існує як і хороших московитів
І наступні покоління можливо будуть жити краще , якщо протолеруєте як і завжди буде день бабака як і завжди
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07.11.2024 13:58 Відповісти
по-твоєму, всі громадяни України, що говорять російською, то метастази?!
Виходить, ті, хто говорить українською, але служить кацапам, то НЕ метастази?
Дурні, що несуть всіляку хєрню українською, оце біда України.
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07.11.2024 14:18 Відповісти
на чьйом тєлє, москворотий?
Так нормально?
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07.11.2024 15:51 Відповісти
Громадянами України стали всі без розбіру,отримавши на халяву паспорт з тризубом.Всі кацапороті громадяни-інфіковані "руським міром",основною ознаковою частиною якого є т.з.руській язик.Як на мене,то краще вже нести дурню українською,чим розумнічати мовою ворога.До речі,хто це говорить українською і служить кацапам? І скільки таких в порівнянні з кацапоротими "ждунами"?
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07.11.2024 16:27 Відповісти
Накуя її треба кормити ще 8 років? Посковзнулася - зламала шию - привіт сімї
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07.11.2024 13:59 Відповісти
Годувати, щоб потом і кров'ю відпрацювала на благо України. Не в камері сидіти, жерти та срати, а на каторжні роботи цю стерву, щоб здохла від тяжкої праці.
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07.11.2024 14:42 Відповісти
її потріно обміняти на полонених, з добровільною відмовою від громадянства України
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07.11.2024 14:01 Відповісти
Таких кацапоговорящих ************ з даунбасу зараз скрізь по Україні кишить.Зараза розповсюджується по країні,бо "евакуюються" суки не в ту сторону.Замість рідного мордору чомусь тікають або в ненависну Україну,або ненависну Європу.
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07.11.2024 14:01 Відповісти
Ще й заявляють "а что мне Украина дала чтобы мы за неё воевали
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07.11.2024 14:18 Відповісти
Пишуть, що начебто закобзонили кацапського фашиста Мільчакова.
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07.11.2024 14:03 Відповісти
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07.11.2024 14:10 Відповісти
Дуже добра новина, якщо правда👍
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07.11.2024 18:05 Відповісти
давно пора..., ця істота з 14 року зажилась на цьому світі... вона дуже запізнилась у пекло...
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07.11.2024 14:13 Відповісти
Дивлюсь я на неї і думку гадаю... Зразу видно що заможна (кофта мамкіна, майже нова), охайна та доглянута, мабудь тому що кацапка напевно?
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07.11.2024 14:04 Відповісти
Тварюка. І що цікаво - здриснула до Києва. Сиділа б у своїй сраній макіївці...
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07.11.2024 14:05 Відповісти
А що ця паскуда в Києві робить ?якщо ти відстоюєш фашиський "русский мир" сиди в своїй макіївці там вже рашисти 11 років .
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07.11.2024 14:11 Відповісти
ото ж і воно, якщо їй все подобається там, сиди та радій..., але ж ні, вона поперлась аж у Київ..., виходить завдання отримала й поїхала виконувати...
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07.11.2024 14:15 Відповісти
Роботи у Макіївці нема, нормальних продуктів теж. Ось вони розповзаються як таргани по Україні. А як вони попадають до України - треба спитати прикордонників. І може звільнити керівництво за дирявість кордонів
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07.11.2024 14:20 Відповісти
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07.11.2024 14:14 Відповісти
Саме так - було відео з її рилом, а тут заблюрили, законніки ***...
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07.11.2024 17:49 Відповісти
Нещодавно якась дура з Донецьку на вокзалі знімала і жартувала над людьми що їдуть до укриття. Полиція її арештувала. До речі- що з нею ?
Це якась російська программа працює
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07.11.2024 14:17 Відповісти
Це та сама.
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07.11.2024 14:23 Відповісти
Це було в Києві
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07.11.2024 18:07 Відповісти
Таких потрібно відразу на розмінування.
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07.11.2024 14:17 Відповісти
Відбирати українські закордонні паспорти
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07.11.2024 14:21 Відповісти
Одна надія,що Татаров зніме відео на Київському вокзалі під час тривоги з коментарями..та прапором рф..Треба перевірити скільки він разів там був...Тільки так і можна діяти!
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07.11.2024 14:40 Відповісти
На палю гниду!
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07.11.2024 14:46 Відповісти
рукавицы научится шить на зоне. а лучше бы отправить эту курву добывать уран в Желтые Воды. вручную в шахте
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07.11.2024 15:01 Відповісти
відчувати задоволення від вбивства безвиних людей , можуть тільки недорозвинуті не тількі у мізках ,а і генетично ...от такі і вибрали у 19 році війну ....
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07.11.2024 15:23 Відповісти
Какое еще нахер подозрение?! На рельсы положить, вот и все что надо
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07.11.2024 16:31 Відповісти
таких как она переехавших в Киев оттуда дохрена....сами создаём "5 колонну" в тылу державы....і що цікаво ці ******* не хочуть їхати в Расею-матушку....це вони пригласили ворога в 14му році і тепер ці "консерви" кремля чекають асвабадітелей...
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08.11.2024 16:35 Відповісти
 
 