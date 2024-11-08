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Інтерактивний стрілецький полігон UNITS вітчизняного виробництва допущено до використання у військах, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до використання у Силах оборони розроблену вітчизняними інженерами навчальну інтерактивну тренінгову систему UNITS. Вона призначена для проведення індивідуальних та групових тренувань з вогневої підготовки.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час занять на віртуальному стрілецькому полігоні можна використовувати макети та модулі кількох десятків зразків стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК тощо.

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Інтерактивний стрілецький полігон UNITS

Що таке інтерактивний стрілецький полігон UNITS

Це мобільна система, за необхідності її можна швидко розгорнути на обраній локації.

Під час моделювання виконання вогневої вправи на тренажері є можливість обирати тип місцевості: міську забудову, ліс, поле тощо. Моделюється також мішенна обстановка, погодні умови, час доби.

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У Міноборони розповіли, що за допомогою UNITS можна відпрацювати як базові навички стрільця: правильну стійку, дихання, утримання зброї, прицілювання, плавний спуск, так і широкий спектр ситуаційних вогневих вправ.

Інтерактивний стрілецький полігон UNITS

Автор: 

Міноборони (7523) інновації (95) техніка (1875)


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Реальне стрельбище ні шо не замінить.
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08.11.2024 14:52 Відповісти
Чому ніщо?!? Реальний бій добре замінить
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08.11.2024 15:25 Відповісти
Ну, як шо без стрельбища то у реальному бою скорійш загіне чим досвіду набере.
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08.11.2024 15:36 Відповісти
скоро умеров надувные секс куклы будет поставлять
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08.11.2024 15:04 Відповісти
Я розумію так тренерувати ПТРК або Джавелів ( бо це дорого ), але стрілецька зброя... Полігон , бруд та справжню віддачу не замінить ніщо, але я не здивований, коли давали молодняк який після "учебки" не вміє відкривати цинки , ні стрілять ні зброю чистити . А потім, ми маємо те що маємо.
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08.11.2024 15:20 Відповісти
Одне іншому не заважає.
Вважайте це частиною теорії, а полігон, то практика.
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08.11.2024 15:24 Відповісти
 
 