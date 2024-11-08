Інтерактивний стрілецький полігон UNITS вітчизняного виробництва допущено до використання у військах, - Міноборони. ФОТО
Кодифіковано та допущено до використання у Силах оборони розроблену вітчизняними інженерами навчальну інтерактивну тренінгову систему UNITS. Вона призначена для проведення індивідуальних та групових тренувань з вогневої підготовки.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час занять на віртуальному стрілецькому полігоні можна використовувати макети та модулі кількох десятків зразків стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК тощо.
Що таке інтерактивний стрілецький полігон UNITS
Це мобільна система, за необхідності її можна швидко розгорнути на обраній локації.
Під час моделювання виконання вогневої вправи на тренажері є можливість обирати тип місцевості: міську забудову, ліс, поле тощо. Моделюється також мішенна обстановка, погодні умови, час доби.
У Міноборони розповіли, що за допомогою UNITS можна відпрацювати як базові навички стрільця: правильну стійку, дихання, утримання зброї, прицілювання, плавний спуск, так і широкий спектр ситуаційних вогневих вправ.
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