Порушник із пораненою рукою тікав від прикордонників і збирався переплисти Тису, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону зупинили 36-річного харків’янина, який з кровотечою руки збирався перепливати Тису.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону наряд помітив, як невідома особа намагається подолати загороджувальний паркан. Законні вимоги прикордонників зловмисник проігнорував та спробував втекти. Його наздогнали, коли той вже був у воді. Виявилося, що під час подолання загородження втікач порізав руку.

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Прикордонники доставили чоловіка у підрозділ, де надали першу допомогу та викликали швидку. Лікарі діагностували у нього рвані рани 2-го та 4-го пальців лівої руки.

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Повідомляється, що стосовно чоловіка складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та за ст.185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".