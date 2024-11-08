Порушник із пораненою рукою тікав від прикордонників і збирався переплисти Тису, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону зупинили 36-річного харків’янина, який з кровотечою руки збирався перепливати Тису.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону наряд помітив, як невідома особа намагається подолати загороджувальний паркан. Законні вимоги прикордонників зловмисник проігнорував та спробував втекти. Його наздогнали, коли той вже був у воді. Виявилося, що під час подолання загородження втікач порізав руку.
Прикордонники доставили чоловіка у підрозділ, де надали першу допомогу та викликали швидку. Лікарі діагностували у нього рвані рани 2-го та 4-го пальців лівої руки.
Повідомляється, що стосовно чоловіка складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та за ст.185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гармонійно вписується у його світоустрій.
В сторону, баб и пенсионеров. Провести голосование среди мужиков. Как они решат, так и будет. Продолжать войну (пока срут) или сдаться и открыть границы?
Ну якщо таких покидьків, як я не буде в Україні, то виходить тобі ж краще буде, ти зможешь воювати з бажанням. Чого тоді скиглиш? Це ж у твої інтересах... для твого кращого бажання.
А в дійсності, тебе навідь шкода. Зовсім слабенький на причинно наслідкові зв'язки.
хіба люди сліпі? хіба не бачать рівень командування, підготовки та забезпечення військових, відношення до людей?
кожен розуміє, що він стане просто смертником і власністю чиновника поки не втратить життя чи здоров,я.
вже всі розуміють, що ця влада людожерів не здатна на перемогу, а здатна все і всіх про*бати, та забрати по дорозі чим побільше людей.
інше питання чому наш "сводолюбивий" нарід терпить таку наругу над собою, та бореться за свободу на берегах Тиси,а не на вулицях урядового кварталу?
Если за Зелю, на фронт, если рыгов на фронт, в штрафбат.
Если за Пороха, отпустить.