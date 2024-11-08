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Нардепи встигли поїсти, скупитися, посваритися та покурити: Рух Чесно розповів, як відбувалося засідання екологічного комітету ВР. ФОТО

Рух Чесно звернув увагу на не робочу атмосферу, в якій проходило засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

Відповідний пост та скріншоти з трансляції засідання Рух опублікував у Х, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні екокомітету ВРУ Анжеліка Лабунська працювала під включений на фоні телевізор, Сергій Шахов встиг поїсти, Олександр Матусевич скупився, перекурив та поїздив на авто, як і Валентина Короленко-Усова, Олена Криворучкіна також курила та посварилася з Сергієм Магерою", - розповів Рух Чесно.

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Засідання Екокомітету ВР
Засідання Екокомітету ВР
Засідання Екокомітету ВР
Засідання Екокомітету ВР
Засідання Екокомітету ВР

Автор: 

ВР (15077) комітет (370) Лабунська (5) Шахов Сергій (116) Магера Сергій (11) Криворучкіна Олена (2)


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Топ коментарі
+24
Кодло непотрібів. До чого ви державу доведети. Мало того що кацапи рвуть і ці потвори з середини.
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08.11.2024 20:01 Відповісти
+18
Кунсткамера
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08.11.2024 20:01 Відповісти
+13
ШО це за ********? - це депутати чи похуісти?
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08.11.2024 20:02 Відповісти
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Ця людина явно здивована.
Певно, має віру в людство.
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08.11.2024 20:00 Відповісти
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08.11.2024 20:21 Відповісти
Кунсткамера
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08.11.2024 20:01 Відповісти
Кодло непотрібів. До чого ви державу доведети. Мало того що кацапи рвуть і ці потвори з середини.
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08.11.2024 20:01 Відповісти
Обранці обрані народом, що не так?
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08.11.2024 20:38 Відповісти
ШО це за ********? - це депутати чи похуісти?
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08.11.2024 20:02 Відповісти
чисто похуісти - без натяків на депутатів.....
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08.11.2024 20:06 Відповісти
Перші обличчя держави
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08.11.2024 20:03 Відповісти
Ці обличчя обрав народ України.
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08.11.2024 20:10 Відповісти
Ніхто за них не голосував, вони пройшли за партійними списками
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08.11.2024 20:33 Відповісти
А за партії хто голосував?
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08.11.2024 20:37 Відповісти
Вибори без вибору
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08.11.2024 20:41 Відповісти
Це п№дор№
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08.11.2024 20:11 Відповісти
Саме фігове, що наші партнери на це все дивляться і....
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08.11.2024 20:23 Відповісти
У владі бидло !
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08.11.2024 20:26 Відповісти
***********
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08.11.2024 20:33 Відповісти
й досі не годенвторопати: чому ми досі не в нато?! байден, курва, все через нього!!
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08.11.2024 20:35 Відповісти
Монстри при владі , а не політики,
сором
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08.11.2024 20:37 Відповісти
Щуряче кубло! Не дивно,що в світі дивлячись на все це, вирішать поставити жирний хрест на нашій країні...
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08.11.2024 20:41 Відповісти
Был Абрам из Сахартреста,
С ним пришла его невеста,
- Сара с толстым задом за собой.
Рабинович был с Арбата.
С ним пришли четыре брата,
Иванов пришел с чужой женой.

Гости все уселись рядом,
Пот со всех катился градом.
Лёва сердцем чувствовал беду.
И решил себя не мучать
Крикнул он: "Подайте кушать!"
И на стол всем подали еду.

Там было угощенье:
Варенье и печенье ,
От акулы жареный пупок,
Соловьиные яички,
Две зажаренные птички,
И морковно-яблочный пирог.

Был ликер из южных штатов,
Шесть сортов денатурата
Выставил одесский ресторан.
Было там вино "Улыбка",
Были сигареты "Шипка",
Иванов схватил пустой стакан.

Вскоре гости позабыли,
Что они в чужой квартире.
Под столом в углу лежал Иван.
Всё сожрали, всё допили,
Всю посуду перебили
А хозяйке дали по зубам.
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08.11.2024 20:46 Відповісти
У Криворучко такий вид неначе з теплотраси вілізла.
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08.11.2024 20:48 Відповісти
Потрібно запровадити картку ефективності народного депутата
Кожен депутат має звітувати про виконану роботу, та ефективність вирішення питань за зверненням громадян! Не ефективних кожні 3 місяці заміюбвати на наступних за списком.
Зарплата теж повинна нараховуватись згідно виконаної роботи, а не за те що вони яйця чешуть
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08.11.2024 20:49 Відповісти
нарит гордицца своими порученцами.он так мечтал о прастых лЮдях во власти,прастые люди-прастые потребности,каков нарид так и слуги. -
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08.11.2024 20:56 Відповісти
Ніякої відповідальності ні за що і ні перед ким. От для чого всі 30 років складали кончене законодавство. Для власного законного і не законного збагачення. Вся їхня мета перебування в якоби верховній раді. Звичайне зборище гопників. При цьому із року в рік збільшуючи своє утримання за рахунок платників податків. Ха ха ха.
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08.11.2024 21:05 Відповісти
Засиділися вони там давно вже всі. Стільки прийнято чудових законів, пора мабуть вже в народ, щоб і на собі щось відчути...
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08.11.2024 21:05 Відповісти
А олена позолотиручкіна за комір раптово не вживає у робочий час?
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08.11.2024 21:42 Відповісти
Головне що не забули поїсти і покакати, ну чисто дитсадок!
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09.11.2024 08:42 Відповісти
 
 