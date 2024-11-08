Нардепи встигли поїсти, скупитися, посваритися та покурити: Рух Чесно розповів, як відбувалося засідання екологічного комітету ВР. ФОТО

Рух Чесно звернув увагу на не робочу атмосферу, в якій проходило засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

Відповідний пост та скріншоти з трансляції засідання Рух опублікував у Х, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні екокомітету ВРУ Анжеліка Лабунська працювала під включений на фоні телевізор, Сергій Шахов встиг поїсти, Олександр Матусевич скупився, перекурив та поїздив на авто, як і Валентина Короленко-Усова, Олена Криворучкіна також курила та посварилася з Сергієм Магерою", - розповів Рух Чесно.

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