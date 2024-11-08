Нардепи встигли поїсти, скупитися, посваритися та покурити: Рух Чесно розповів, як відбувалося засідання екологічного комітету ВР. ФОТО
Рух Чесно звернув увагу на не робочу атмосферу, в якій проходило засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.
Відповідний пост та скріншоти з трансляції засідання Рух опублікував у Х, передає Цензор.НЕТ.
"На засіданні екокомітету ВРУ Анжеліка Лабунська працювала під включений на фоні телевізор, Сергій Шахов встиг поїсти, Олександр Матусевич скупився, перекурив та поїздив на авто, як і Валентина Короленко-Усова, Олена Криворучкіна також курила та посварилася з Сергієм Магерою", - розповів Рух Чесно.
Топ коментарі
+24 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар08.11.2024 20:01 Відповісти Посилання
+18 Папєрєднік
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+13 Валентин Коваль #587289
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Певно, має віру в людство.
сором
С ним пришла его невеста,
- Сара с толстым задом за собой.
Рабинович был с Арбата.
С ним пришли четыре брата,
Иванов пришел с чужой женой.
Гости все уселись рядом,
Пот со всех катился градом.
Лёва сердцем чувствовал беду.
И решил себя не мучать
Крикнул он: "Подайте кушать!"
И на стол всем подали еду.
Там было угощенье:
Варенье и печенье ,
От акулы жареный пупок,
Соловьиные яички,
Две зажаренные птички,
И морковно-яблочный пирог.
Был ликер из южных штатов,
Шесть сортов денатурата
Выставил одесский ресторан.
Было там вино "Улыбка",
Были сигареты "Шипка",
Иванов схватил пустой стакан.
Вскоре гости позабыли,
Что они в чужой квартире.
Под столом в углу лежал Иван.
Всё сожрали, всё допили,
Всю посуду перебили
А хозяйке дали по зубам.
Кожен депутат має звітувати про виконану роботу, та ефективність вирішення питань за зверненням громадян! Не ефективних кожні 3 місяці заміюбвати на наступних за списком.
Зарплата теж повинна нараховуватись згідно виконаної роботи, а не за те що вони яйця чешуть