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10 років в’язниці отримала адміністраторка проросійських Telegram-каналів, яка закликала РФ захопити Харків. ФОТО

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянку винною у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, колабораційній діяльності, виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їй призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

"Прокурори довели, що через свою активну участь у чатах антиукраїнського спрямування харків’янка потрапила у поле зору спецслужб рф. У січні 2023 року вона отримала пропозицію стати адміністратором низки Telegram-каналів, які поширюють кремлівські наративи та публікують дописи, у яких виправдовується збройна агресія рф", - йдеться у повідомленні.

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Зрадниця з Харкова

Що зрадниця писала у соцмережах?

У постах, розміщених жінкою, стверджувалось, що начебто саме українські військові обстрілюють житлові будинки мирних мешканців. Засуджена писала про мрії щодо якнайшвидшого "освобождения" Харкова, ідентифікувала його як "русский город", вихваляла військовослужбовців РФ та називала росію "матушкой".

Протиправний характер висловлювань засудженої підтверджено висновком семантико-лінгвістичної експертизи.

На суд вона очікувала під вартою. В ході судового розгляду жінка визнала вину в повному обсязі.

Автор: 

вирок (1069) суд (11676) Харків (5594) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+4
Ворогам України,тільки смерть.
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12.11.2024 13:26
+4
А чого ця Гупі не в акваріумі?
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12.11.2024 13:26
+4
а Арестович у відрядженні у США хіба не про те ж закликає
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12.11.2024 14:04
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Ворогам України,тільки смерть.
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12.11.2024 13:26 Відповісти
А чого ця Гупі не в акваріумі?
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12.11.2024 13:26 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
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12.11.2024 13:30 Відповісти
Тепер 10 років буде смоктати клітор у матушки на нарах, *****!
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12.11.2024 13:35 Відповісти
а Арестович у відрядженні у США хіба не про те ж закликає
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12.11.2024 14:04 Відповісти
Вирок суду є, якого іглесіаса заблюрена фото?
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12.11.2024 14:04 Відповісти
законна сила через 30 днів після проголошення
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12.11.2024 14:35 Відповісти
законна сила для подання апеляціі, але сучкиня визнала вину, бо розраховує на скорочення строку.
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12.11.2024 14:50 Відповісти
формально, поки не вступив в законну силу то вона не є особою, винною в вчиненні злочину
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12.11.2024 14:58 Відповісти
якщо подала апеляцію. Але вона в повному обсязі визнала вину.
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12.11.2024 15:01 Відповісти
харю як завжди розмазали ... ЦЕНЗ .. ти їх і під арештом боїшся ???
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12.11.2024 14:14 Відповісти
10?! За ноги и об стену, а не десять лет
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12.11.2024 14:41 Відповісти
10 умовно ?
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12.11.2024 14:50 Відповісти
відсрочка від мобілізаціі
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12.11.2024 15:02 Відповісти
А я вважаю, що треба десятку від дзвінка до дзвінка. Причому у цугундері без опалення і душа. А по виходу з тюрми лишити громадянства і за поребрік босяка.
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12.11.2024 19:17 Відповісти
 
 