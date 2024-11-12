10 років в’язниці отримала адміністраторка проросійських Telegram-каналів, яка закликала РФ захопити Харків. ФОТО

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянку винною у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, колабораційній діяльності, виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їй призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

"Прокурори довели, що через свою активну участь у чатах антиукраїнського спрямування харків’янка потрапила у поле зору спецслужб рф. У січні 2023 року вона отримала пропозицію стати адміністратором низки Telegram-каналів, які поширюють кремлівські наративи та публікують дописи, у яких виправдовується збройна агресія рф", - йдеться у повідомленні.

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Що зрадниця писала у соцмережах?

У постах, розміщених жінкою, стверджувалось, що начебто саме українські військові обстрілюють житлові будинки мирних мешканців. Засуджена писала про мрії щодо якнайшвидшого "освобождения" Харкова, ідентифікувала його як "русский город", вихваляла військовослужбовців РФ та називала росію "матушкой".

Протиправний характер висловлювань засудженої підтверджено висновком семантико-лінгвістичної експертизи.

На суд вона очікувала під вартою. В ході судового розгляду жінка визнала вину в повному обсязі.