Затримано агента ГРУ РФ, який палив автівки Сил оборони у Чернігові та планував убивства наших воїнів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента російської воєнної розвідки у Чернігові. Фігурант займався коригуванням вогню і підпалами авто, що розглядав як "тестові місії", а згодом розраховував на завдання, пов'язані з вбивством українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про ворожого агента?

Як зазначається, за матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджері "Телеграм".

Спочатку на замовлення гру рф фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.

Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни.

"Далі, як фігурант зізнався співробітникам СБУ, він заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ.

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Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе", - наголошують у СБУ.























Затримання зрадника

Утім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер, які він використовував для комунікації з російським гру.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: