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Затримано агента ГРУ РФ, який палив автівки Сил оборони у Чернігові та планував убивства наших воїнів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента російської воєнної розвідки у Чернігові. Фігурант займався коригуванням вогню і підпалами авто, що розглядав як "тестові місії", а згодом розраховував на завдання, пов'язані з вбивством українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про ворожого агента?

Як зазначається, за матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджері "Телеграм".

Спочатку на замовлення гру рф фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.

Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни.

"Далі, як фігурант зізнався співробітникам СБУ, він заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і Одесі та планував втекти до РФ, - СБУ. ФОТО

Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе", - наголошують у СБУ.

зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова
зрадник з Чернігова

Затримання зрадника

Утім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер, які він використовував для комунікації з російським гру.

Також читайте: 15 років в’язниці отримала російська агентка, яка шпигувала за Силами оборони в Слов’янську та закликала вбивати наших полонених, - СБУ. ФОТО

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Автор: 

СБУ (12812) Чернігів (787) шпигунство (991)


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Топ коментарі
+10
Він же писав: "даю голову на отсечение". То, може, варто в нього її забрати?
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13.11.2024 11:26
+9
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13.11.2024 11:16
+9
Мусор чи військовий 100%
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13.11.2024 11:30
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13.11.2024 11:16 Відповісти
Здвиг по фазі
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13.11.2024 11:23 Відповісти
мусор?
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13.11.2024 11:25 Відповісти
Мусор чи військовий 100%
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13.11.2024 11:30 Відповісти
Він же писав: "даю голову на отсечение". То, може, варто в нього її забрати?
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13.11.2024 11:26 Відповісти
Легенько допомогти здихатись.
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13.11.2024 11:57 Відповісти
Тут можна навіть не затримувати бо він ********
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13.11.2024 11:29 Відповісти
І таких в Україні дофіга!
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13.11.2024 11:36 Відповісти
Їх завозили в Україну мільйонами і вони нікуди не поділися. Вони тут. Зачаїлися і чекають аслабанітєлєй.
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13.11.2024 11:48 Відповісти
Цю паскуду чернігівську потрібно рвати на шматки ,
так як він відвертий вбивця і зрадник 😡
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13.11.2024 11:37 Відповісти
Тільки розстріл!!!
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13.11.2024 11:44 Відповісти
Якісно допитати потвору а потім при спробі втечі!
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13.11.2024 11:46 Відповісти
Тільки так.
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13.11.2024 11:50 Відповісти
Коли вже це колоборанське бидло виздихає ,ну що роблять з колоборантами під час війни ? правильно ліквідовують ,нафіга цю паскуду ще утримувати за рахунок платників податків ?
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13.11.2024 11:54 Відповісти
До 2022 на Чернігівщині чи не найпопулярнішим політиком був лукашенко, бо 'тамжеш порядок і продукти якісні і халкози з заводами нє дал разваліть'... А те що білоруси з 2017 регулярно по вихідним їздили у Чернігів в магазини затарюватись, цих людей не цікавило.
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15.11.2024 04:35 Відповісти
на татарова схожий
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13.11.2024 12:13 Відповісти
ЧОМУ ЩЕ ЖИВИЙ ????
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13.11.2024 12:47 Відповісти
НА ОБМІН ПІДЕ, ПАРАША 100 % ЗАБЕРЕ.
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13.11.2024 12:58 Відповісти
А тепер за кошти платників податків ze і його менеджери будуть його відгодовувати.
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13.11.2024 13:44 Відповісти
Хто-небудь думав над питанням,ЧОМУ влада не знищує диверсантів за законом воєнного часу,а навпаки,всіляко оберігає їх та їхніх родичів від випадковостей? ДЛЯ ЧОГО це все робиться?
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13.11.2024 14:57 Відповісти
Прі попітке бежаль ...
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13.11.2024 14:59 Відповісти
А чому не розстріляти ну "при попытке к б...".
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13.11.2024 15:25 Відповісти
...гнида.
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13.11.2024 18:12 Відповісти
 
 