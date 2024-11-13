Заробляли на переправленні чоловіків до Румунії: На Прикарпатті викрито правоохоронців, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили на Івано-Франківщині двох правоохоронців та мешканця Буковини, які переправляли через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мешканець Буковини підшукував клієнтів, а правоохоронці забезпечували безперешкодний перетин кордону поза пунктом пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей. Ціна послуги становила в середньому 7 тис. доларів.

"Клієнтів автомобілем поза блокпостами довозили безпосередньо до державного кордону. Далі їм надавали детальні інструкції, як пішки перетнути кордон з Румунією. Навчали, як поводитись, і що говорити у разі затримання прикордонниками", - розповіли в ДБР.

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Встановлено, що в серпні 2024 року вони переправили першого клієнта. З того часу вони встигли переправити щонайменше 3-х осіб.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів були вилучені гроші, мобільні телефони та транспортні засоби, якими перевозили "клієнтів".

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Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України(ч. 3 ст. 332 КК України). За клопотанням ДБР суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. грн. Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.