Сибіга показав, який вигляд має Торецьк сьогодні: Росія зрівнює його з землею бомбардуваннями. ФОТО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Росія продовжує зрівнювати із землею місто Торецьк у Донецькій області. Він наголосив, що фальшива моральна еквівалентність, коли Україну і Росію сприймають за однакові воюючи сторони, має припинитися.

Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.

"Це Торецьк. Тихе українське містечко з населенням близько 35 тисяч до війни. Зараз безжальними бомбардуваннями Росія зрівнює його з землею. Це не війна "двох сторін". Росія – агресор. Україна захищається. Фальшива моральна еквівалентність повинна припинитися", – написав Сибіга.

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Міністр опублікував знімок Торецька з повітря.