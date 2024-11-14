Сибіга показав, який вигляд має Торецьк сьогодні: Росія зрівнює його з землею бомбардуваннями. ФОТО
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Росія продовжує зрівнювати із землею місто Торецьк у Донецькій області. Він наголосив, що фальшива моральна еквівалентність, коли Україну і Росію сприймають за однакові воюючи сторони, має припинитися.
Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.
"Це Торецьк. Тихе українське містечко з населенням близько 35 тисяч до війни. Зараз безжальними бомбардуваннями Росія зрівнює його з землею. Це не війна "двох сторін". Росія – агресор. Україна захищається. Фальшива моральна еквівалентність повинна припинитися", – написав Сибіга.
Міністр опублікував знімок Торецька з повітря.
Топ коментарі
+14 Trot91
показати весь коментар14.11.2024 19:59
+11 віктор федорович #394174
показати весь коментар14.11.2024 20:09
+8 володимир омельянов
показати весь коментар14.11.2024 20:21
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Щоб їм така криза була в Гуаньчжоу. 😥
Питання до "сибіги". Чому немає виступу цієї "сибіги" в ООН, ПАРЕ з висвітленням цієї інформації? Що, суки, "усталі ат вайни"?!!