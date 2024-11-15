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Працював на ГРУ та коригував обстріли Харкова: до 15 років тюрми засудили доцента-зрадника, - СБУ. ФОТО

У Харкові до 15 років тюрми засудили агента воєнної розвідки РФ (ГРУ), який коригував удари по місту та шпигував за Силами оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисником є 50-річний доцент місцевого університету, якого окупанти дистанційно завербували після початку повномасштабної війни. Основним його завданням була фіксація наслідків ворожих "прильотів" для підготовки нових та коригування повторних атак рашистів по обласному центру.

Читайте: Командир підрозділу Сил спеціальних операцій виявився "кротом" російського ГРУ, його завербували ще до повномасштабної війни, - СБУ. ВIДЕО

Також зрадник відслідковував маршрути переміщення українських військ та локації складів з боєприпасами ЗСУ. Отримані розвіддані він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та відміток потенційних "цілей" на гугл-картах", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці 2023 року його затримала контррозвідка СБУ у його власному помешканні.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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До 15 років тюрми засудили доцента-зрадника, який працював на російське ГРУ та коригував удари по Харкову
До 15 років тюрми засудили доцента-зрадника, який працював на російське ГРУ та коригував удари по Харкову

Автор: 

СБУ (12809) Харків (5591) державна зрада (1685)


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Оо, доцент-"пасть парву, маргала виколю.. ''
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15.11.2024 15:38 Відповісти
Я б на місті зєлєнскаво всіх доцентів розігнав би
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15.11.2024 16:14 Відповісти
... я подумав що гетьманцева зловили.
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15.11.2024 18:45 Відповісти
у тюрмі йому дістанеться... Пожалкує, що взагалі народився.
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18.11.2024 11:19 Відповісти
 
 