Ошукали пенсіонерку на майже 100 тис. грн за схемою "Ваш син потрапив у ДТП": У Києві затримано двох чоловіків. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці затримали двох чоловіків, які за схемою "ваш родич у біді" виманили у 88-річної жінки майже 100 тисяч гривень на "лікування" сина після автомобільної аварії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що невідомі особи представились правоохоронцями та шахрайським шляхом виманили у місцевої мешканки грошові кошти у сумі майже 100 тисяч гривень.

Під час спілкування з потерпілою поліцейські з’ясували, що на її стаціонарний телефон подзвонив незнайомець та, представившись правоохоронцем, повідомив, що її син потрапив у ДТП й госпіталізований у лікарню.





"Для термінової операції потрібні гроші у сумі 200 тисяч гривень. Жінка, не перевіривши інформацію, назвала свою адресу, куди невдовзі приїхав невідомий чоловік та забрав частину грошей. Решту визначеної суми пенсіонерка мала передати згодом, проте, зателефонувавши сину, дізналась, що стала жертвою аферистів", - розповіли в поліції.

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У рамках проведених слідчо-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили осіб, які причетні до скоєння правопорушення.

Того ж дня, правоохоронці затримали двоє місцевих мешканців 1970 та 2006 років народження у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів поліцейські вилучили речові докази: гроші, банківські карти та телефони з переписками, які підтверджують причетність чоловіків до кримінального правопорушення.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – закінчений замах на шахрайство, за попередньою змовою групою осіб, вчинений в умовах воєнного стану. Чоловікам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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