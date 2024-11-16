Українські воїни зокрема, у 1-й ОШБ "Да Вінчі", який веде важкі бої під Кураховим, отримали дрони і техніку. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко на Дніпропетровщині передав частину великого військового вантажу бригадам та батальйонами, які стримують ворога на східному фронті.

"До кордону Дніпропетровської області росіянам залишилося менше 10 кілометрів, це може побачити кожен на карті DeepState. Ситуація дуже непроста. Тому ми знову привезли техніку сюди, бійцям на Схід, де йдуть дуже тяжкі бої, щоб стримати навалу ворога", – зазначає Порошенко, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.







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Партію дронів та техніку, зокрема, передали у штурмовий батальйон "Да Вінчі" – напередодні головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про критичну ситуацію з дронами у підрозділі і звернувся до всіх із проханням допомогти військовим. "1-й окремий штурмовий батальйон "Да Вінчі", створений Дмитром Коцюбайлом, веде вкрай важкі бої під Кураховим. Батальйону гостро потрібні дрони. Державне постачання повністю відсутнє, ніякого забезпечення нема, хоча коли у місцевих органів влади уряд забрав військовий ПДФО, обіцяли закрити усі потреби. Все це не виконується, і державним керівникам це не цікаво взагалі. Але це наша війна і тільки ми можемо зараз вирішити цю проблему, важливу для нас усіх. Наш фонд купив 4 Мавік-3Т для батальйону, але потрібно значно більше. Прошу усіх, хто має можливість, допомогти дронами воїнам 1-го ОШБ "Да Вінчі", – написав журналіст.









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"Передаю привіт Юрію Бутусову, який зараз збирає на дрони для 1-го штурмового батальйону "Да Вінчі", створеного Дмитром Коцюбайлом. Ми привезли хлопцям 100 FPV-дронів, "Мавік" з нічним баченням, екскаватор, купольний РЕБ "Шатро" і 20 дизельних обігрівачів", – повідомив Порошенко.









Також велику партію техніки отримали 27-а реактивна артилерійська бригада, 46-а аеромобільна, 71-а єгерська, 38-а бригада морської піхоти, 74-й, 87-й батальйон управління, 33-я механізована бригада, 207-й окремий батальйон 241 бригади ТРО, 59-а мотопіхотна бригада та окремий центр спецоперацій "Схід". Загалом на цьому напрямку військові отримали:

▪️1000 FPV-дронів різних модифікацій та розмірів

▪️212 шин для вантажівок Урал, КрАЗ, ЗіЛ, МАЗ

▪️24 шини для бойових автомобілів HMMWV

▪️Квадрокоптери DJI Mavic 3Т з тепловізорами

▪️Екскаватор TDC BL-105

▪️Комплекси купольного РЕБ "Шатро" 4Д на рамі для авто

▪️Додаткові модулі для раніше переданих РЕБ

▪️5 квадроциклів

▪️208 дизельних обігрівачів

▪️Генератори дизельні, 6,5 кВт

▪️Зарядні станції EcoFlow Delta PRO

▪️Ноутбуки для штабів

▪️Верстат для монтажу/демонтажу шин "RunFlat"

▪️Комплекти супутникової системи Starlink "Adaptis"

"Як бачите, номенклатура просто величезна. А хлопці подарували нам "мізки" збитого російського дрона. Це вже стає доброю традицією. Бо саме такі знахідки дають можливість нашій команді інженерів та програмістів модернізувати комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". А вони не дають можливості ворогу легко пристосуватися, захищають наших хлопців", – розповів Порошенко.

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"У нас попереду ще багато зустрічей з величезною кількістю підрозділів, тому їдемо далі, щоби все встигнути", – резюмує пʼятий Президент.