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Українські воїни зокрема, у 1-й ОШБ "Да Вінчі", який веде важкі бої під Кураховим, отримали дрони і техніку. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко привіз допомогу на фронт

Петро Порошенко на Дніпропетровщині передав частину великого військового вантажу бригадам та батальйонами, які стримують ворога на східному фронті.

"До кордону Дніпропетровської області росіянам залишилося менше 10 кілометрів, це може побачити кожен на карті DeepState. Ситуація дуже непроста. Тому ми знову привезли техніку сюди, бійцям на Схід, де йдуть дуже тяжкі бої, щоб стримати навалу ворога", – зазначає Порошенко, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт

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Партію дронів та техніку, зокрема, передали у штурмовий батальйон "Да Вінчі" – напередодні головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про критичну ситуацію з дронами у підрозділі і звернувся до всіх із проханням допомогти військовим. "1-й окремий штурмовий батальйон "Да Вінчі", створений Дмитром Коцюбайлом, веде вкрай важкі бої під Кураховим. Батальйону гостро потрібні дрони. Державне постачання повністю відсутнє, ніякого забезпечення нема, хоча коли у місцевих органів влади уряд забрав військовий ПДФО, обіцяли закрити усі потреби. Все це не виконується, і державним керівникам це не цікаво взагалі. Але це наша війна і тільки ми можемо зараз вирішити цю проблему, важливу для нас усіх. Наш фонд купив 4 Мавік-3Т для батальйону, але потрібно значно більше. Прошу усіх, хто має можливість, допомогти дронами воїнам 1-го ОШБ "Да Вінчі", – написав журналіст.

Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт

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"Передаю привіт Юрію Бутусову, який зараз збирає на дрони для 1-го штурмового батальйону "Да Вінчі", створеного Дмитром Коцюбайлом. Ми привезли хлопцям 100 FPV-дронів, "Мавік" з нічним баченням, екскаватор, купольний РЕБ "Шатро" і 20 дизельних обігрівачів", – повідомив Порошенко.

Петро Порошенко привіз допомогу на фронт
Петро Порошенко привіз допомогу на фронт

Також велику партію техніки отримали 27-а реактивна артилерійська бригада, 46-а аеромобільна, 71-а єгерська, 38-а бригада морської піхоти, 74-й, 87-й батальйон управління, 33-я механізована бригада, 207-й окремий батальйон 241 бригади ТРО, 59-а мотопіхотна бригада та окремий центр спецоперацій "Схід". Загалом на цьому напрямку військові отримали:

▪️1000 FPV-дронів різних модифікацій та розмірів
▪️212 шин для вантажівок Урал, КрАЗ, ЗіЛ, МАЗ
▪️24 шини для бойових автомобілів HMMWV
▪️Квадрокоптери DJI Mavic 3Т з тепловізорами
▪️Екскаватор TDC BL-105
▪️Комплекси купольного РЕБ "Шатро" 4Д на рамі для авто
▪️Додаткові модулі для раніше переданих РЕБ
▪️5 квадроциклів
▪️208 дизельних обігрівачів
▪️Генератори дизельні, 6,5 кВт
▪️Зарядні станції EcoFlow Delta PRO
▪️Ноутбуки для штабів
▪️Верстат для монтажу/демонтажу шин "RunFlat"
▪️Комплекти супутникової системи Starlink "Adaptis"

"Як бачите, номенклатура просто величезна. А хлопці подарували нам "мізки" збитого російського дрона. Це вже стає доброю традицією. Бо саме такі знахідки дають можливість нашій команді інженерів та програмістів модернізувати комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". А вони не дають можливості ворогу легко пристосуватися, захищають наших хлопців", – розповів Порошенко.

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"У нас попереду ще багато зустрічей з величезною кількістю підрозділів, тому їдемо далі, щоби все встигнути", – резюмує пʼятий Президент.

Автор: 

благодійність (569) допомога (8341) Порошенко Петро (15171) 59 окрема мотопіхотна бригада (126) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) 27 бригада реактивної артилерії (5) дрони (4690) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29) 38 окрема бригада морської піхоти (28)


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Топ коментарі
+42
Ну всі в курсі від кого.

Дякуємо, пане президенте.
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16.11.2024 20:24
+22
"Передаю привіт Юрію Бутусову, який зараз збирає на дрони для 1-го штурмового батальйону "Да Вінчі", створеного Дмитром Коцюбайлом. Ми привезли хлопцям 100 FPV-дронів, "Мавік" з нічним баченням, екскаватор, купольний РЕБ "Шатро" і 20 дизельних обігрівачів", - повідомив Порошенко.
👍
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16.11.2024 20:36
+22
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16.11.2024 20:38
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Ну всі в курсі від кого.

Дякуємо, пане президенте.
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16.11.2024 20:24 Відповісти
та да. хоч би раз в заголовку написали...Порошенко передав...
а то..отримали, привезли,передали. хто, здогадуйтесь самі
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16.11.2024 20:38 Відповісти
Недомірок може образитись. Бубочка буде дуже сердита
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16.11.2024 20:41 Відповісти
Пів року тому писали..а зараз - ще передоз у найпотужного станеться))
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16.11.2024 21:35 Відповісти
Ви ж знаєте, що буде. Набіжить zeлене дебільйо, накидає г.мна на вентилятор, заблює всім очі
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16.11.2024 22:07 Відповісти
"Передаю привіт Юрію Бутусову, який зараз збирає на дрони для 1-го штурмового батальйону "Да Вінчі", створеного Дмитром Коцюбайлом. Ми привезли хлопцям 100 FPV-дронів, "Мавік" з нічним баченням, екскаватор, купольний РЕБ "Шатро" і 20 дизельних обігрівачів", - повідомив Порошенко.
👍
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16.11.2024 20:36 Відповісти
Ось що значить, що у заголовку не згадується Порошенко - в коментах, поки що, жодного(!!!) провокатора Банкової, жодного бота чи тролля...поки що! Це ще раз підтверджує, що у подоляка є алгоритм, який відслідковує про кого йдеться у матеріалі!
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16.11.2024 20:37 Відповісти
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16.11.2024 20:38 Відповісти
Блін - та навіщо ж ви разом так до купи збираєтесь. Та ще й Порошенко там же.
Надія що розумніші за мене і знають що не прилетить - та все одно - краще побережіться - зайвим не буде.
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16.11.2024 20:39 Відповісти
Тільки якщо ти наведеш...
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16.11.2024 20:59 Відповісти
заборона на заголовок новини поки що діє.
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16.11.2024 20:39 Відповісти
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16.11.2024 20:43 Відповісти
Яке блюзнірство! Як можна чіпатись до яєць? Хай би собі й далі Рєзніков продавав яйця і ржав з "весільних дронів".
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17.11.2024 09:17 Відповісти
Хвороба це твої коменти!
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16.11.2024 20:58 Відповісти
Ну хоч в кінці дня щось приємне прочитав.
Бо весь день ковирялися у нерукотворних самородках хрінпіду.
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16.11.2024 20:45 Відповісти
у вас помилка у слові "хрінпіду"
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16.11.2024 20:57 Відповісти
Вчасно. Рука на пульсі фронтових потреб. Респект панові Порошенку і його команді!
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16.11.2024 20:45 Відповісти
Петро Олексійовичу знову ви ? Ну як же так можно "піариться на войне" ?

Я пам'таю коли це казали шарійовці та ті хто голосував за Зе у 2019 році.
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16.11.2024 20:45 Відповісти
їм би ще отримати потужну підтримку від ВПС України...
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16.11.2024 20:51 Відповісти
Йому вже і рахунки заблокували, а він всеодно пре на фронт техніку, піарщик хренов. Це ж була бубачкіна ідея - все награбоване направити для Армії, а тепер він вимушений складувать кеш в бункері та в офшорах, то не жаба, то Порох винуватий.
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16.11.2024 20:52 Відповісти
приємно читати комент від розумної людини. Гарного вечора! 🇺🇦 понад усе!
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16.11.2024 21:06 Відповісти
Дякую
Слава ЗСУ!
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16.11.2024 22:20 Відповісти
Дякую за підтримку ЗСУ. пане Президент.
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16.11.2024 20:59 Відповісти
Порошенко + 6 мільйонів гривен на допомогу військовим кожного дня.
Блазень - шалені збитки від його діяльності (там де не треба) та бездіяльності (там де треба діяти).
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16.11.2024 21:00 Відповісти
Может кто пояснить - Порошенко покупает дроны на свои или на донаты?
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16.11.2024 21:06 Відповісти
что тут непонятно? За деньги Зеленского...
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16.11.2024 21:08 Відповісти
🤣
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16.11.2024 22:10 Відповісти
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16.11.2024 21:10 Відповісти
Благодійний фонд Порошенка донати не збирає. Там вище в мене написано - 6 мільйонів на день (за майже 1000 днів - 6 мільярдів).
Донати збирає фонд ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка подвоює (зазвичай - більше ніж подвоює) зібрані тим фондом кошти.
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16.11.2024 21:14 Відповісти
Благодарю за ответ, очень круто. Порошенке респект.
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16.11.2024 21:18 Відповісти
Якщо серйозно, то так: люди збирають пожертви на Військо, а Порошенко додає від себе точно таку суму, як зібрали. Виходить вдвічі більше.

Наприклад, якщо люди зібрали 1000 гривень, то Порошенко докладає 1000 гривень своїх.
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16.11.2024 21:15 Відповісти
я б на місці зебіла кинув бойовий клич у своїх чатах для пришелепкуватих фанатиків щоб вони всі донатили виключно Справі Громад і тим самим розорити нахрін клятого барігу який буде змушений Х2 ці суми.
але нутро жидівське не дозволить цього зробити Їрмаку.
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16.11.2024 21:19 Відповісти
ахаха)
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16.11.2024 21:23 Відповісти
А ще "притули" зі "стерненками"...

Також могли б робити пожертви "Справам_громад"...
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17.11.2024 10:54 Відповісти
Не знал, благодарю. Даже не знаю, что сказать, Порошенко просто молодец.
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16.11.2024 21:19 Відповісти
В період 2014-2019рр Порошенко також купував дуже багато потрібних речей для Війська: починаючи від снайперських ґвинтівок (Barrett) і закінчуючи переозброєнням ППО навколо Києва.

Але тоді про це мовчали. Особливо в колмИйських "змі".
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17.11.2024 10:57 Відповісти
Вчора прочитала статтю зеленого журналіста, прізвище його чи то Oпришко, чи Oтрижка.
Так ось цей п-дор написав, що всі олігархи біднішають на війні і тільки Порошенко заробляє. Що в Україні зараз він олігарх #1
Що у 2023 він заробив 100 з чимось мільйонів а ось у 2024 за останні 2 місяці -85 мільярдів гривень заробив.
Цікаво, звідки у нього така інформація і до чого це було написано.
Вони що мають у планах розкуркулити Порошенка?
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16.11.2024 21:49 Відповісти
Не відосиками а ділом !
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16.11.2024 22:34 Відповісти
Зермаки хочуть потихеньку, з кров'ю, здати Україну а Порошенко вперся і не здається.
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16.11.2024 22:38 Відповісти
Тільки одне не зрозуміло, для чого ці шикування і масові скупчення, уже були прильоти калібрів.
Не варто ризикувати життями людей!!!
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16.11.2024 23:35 Відповісти
Найщиріша подяка Порошенку і всім добрим Людям , які допомагають
нашій арміі 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.11.2024 00:12 Відповісти
ЧОМУ НЕ ПИШУТЬ ПРО ПОРОХА В ЗАГОЛОВКУ?
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17.11.2024 02:02 Відповісти
Так Порошенко казав я буду слідкувати щоб ПДФО використовувалось за призначенням , то може ці дрони і є державні .
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17.11.2024 12:55 Відповісти
Дякую
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17.11.2024 19:14 Відповісти
 
 