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Працювали на РФ під час окупації Херсона: СБУ затримала ще сімох зрадників, серед них - агітатор рашизму. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала на правобережжі Херсонщини ще сімох зрадників, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання зрадників

Зазначається, що після звільнення обласного центру фігуранти намагалися уникнути правосуддя. Одна з них збиралася втекти за кордон, а решта – мінімізували свої контакти й майже не виходили з дому, стараючись "залягти на дно".

Зокрема, СБУ і Національна поліція затримали двох мешканок Херсона, які в тимчасово окупованому місті були "головними бухгалтерами" – одна в обласній лікарні, а інша в адміністрації зрадника Сальдо.

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СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні
СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні

За його вказівками колаборантки передавали на користь РФ все майно захоплених держустанов та запроваджували "рубльову" зону.

Ще один затриманий – місцевий підприємець, який після окупації портового міста із дозволу рашистів облаштував пункт обміну валют, де скуповував гривню в обмін на російські рублі.

СБУ затримала агітатора рашизму

За наявними даними, через таких підконтрольних "фінансистів" ворог сподівався повністю вивести з обігу у регіоні офіційну валюту України.

Інші троє колаборантів закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до складу РФ.

Разом з ними затримано ще одного агітатора рашизму, який зі сцени Білозерської громади виступав на підтримку окупаційних угруповань Росії.

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СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні
СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні

Підозри зрадникам

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, чч. 4, 5 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні
СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні
СБУ затримала ще 7 колаборантів, які працювали на РФ у Херсоні

Автор: 

СБУ (12812) Херсон (3356) колабораціонізм (1158)


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Нафіг вони потрібні, одягай, годуй, оплачуй проживання в камері. На розмінування їх.
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21.11.2024 16:36 Відповісти
12 років, це мало, я би пристрелила !
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21.11.2024 16:37 Відповісти
Йой! Що ж вони роблять? Звєрюгі!
Затримали хлопака у червоній футболці, вагітного, десь на 7-8 місяці.
Він дорогою до тюряжки розродиться...купою кацапського лайна.
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21.11.2024 16:43 Відповісти
А насправді ці потвори працювали на ЗНИЩЕННЯ українців. тобто, приносили смерть.
Їх треба закопати. Щоб не смерділи.
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21.11.2024 16:45 Відповісти
12 років? В Києві піймали наводчика і дали 2,5 років.
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21.11.2024 17:32 Відповісти
 
 