Працювали на РФ під час окупації Херсона: СБУ затримала ще сімох зрадників, серед них - агітатор рашизму. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала на правобережжі Херсонщини ще сімох зрадників, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання зрадників

Зазначається, що після звільнення обласного центру фігуранти намагалися уникнути правосуддя. Одна з них збиралася втекти за кордон, а решта – мінімізували свої контакти й майже не виходили з дому, стараючись "залягти на дно".

Зокрема, СБУ і Національна поліція затримали двох мешканок Херсона, які в тимчасово окупованому місті були "головними бухгалтерами" – одна в обласній лікарні, а інша в адміністрації зрадника Сальдо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир підрозділу Сил спеціальних операцій виявився "кротом" російського ГРУ, його завербували ще до повномасштабної війни, - СБУ. ВIДЕО





За його вказівками колаборантки передавали на користь РФ все майно захоплених держустанов та запроваджували "рубльову" зону.

Ще один затриманий – місцевий підприємець, який після окупації портового міста із дозволу рашистів облаштував пункт обміну валют, де скуповував гривню в обмін на російські рублі.

СБУ затримала агітатора рашизму

За наявними даними, через таких підконтрольних "фінансистів" ворог сподівався повністю вивести з обігу у регіоні офіційну валюту України.

Інші троє колаборантів закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до складу РФ.

Разом з ними затримано ще одного агітатора рашизму, який зі сцени Білозерської громади виступав на підтримку окупаційних угруповань Росії.

Читайте також: Працював на РФ під час окупації, а потім "влаштувався" до ТЦК і роздавав повістки: На Одещині судитимуть зрадника





Підозри зрадникам

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, чч. 4, 5 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційного "віцемера", агентку ГРУ та зрадницю затримано на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж





