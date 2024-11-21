Працювали на РФ під час окупації Херсона: СБУ затримала ще сімох зрадників, серед них - агітатор рашизму. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала на правобережжі Херсонщини ще сімох зрадників, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації регіону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Завдання зрадників
Зазначається, що після звільнення обласного центру фігуранти намагалися уникнути правосуддя. Одна з них збиралася втекти за кордон, а решта – мінімізували свої контакти й майже не виходили з дому, стараючись "залягти на дно".
Зокрема, СБУ і Національна поліція затримали двох мешканок Херсона, які в тимчасово окупованому місті були "головними бухгалтерами" – одна в обласній лікарні, а інша в адміністрації зрадника Сальдо.
За його вказівками колаборантки передавали на користь РФ все майно захоплених держустанов та запроваджували "рубльову" зону.
Ще один затриманий – місцевий підприємець, який після окупації портового міста із дозволу рашистів облаштував пункт обміну валют, де скуповував гривню в обмін на російські рублі.
СБУ затримала агітатора рашизму
За наявними даними, через таких підконтрольних "фінансистів" ворог сподівався повністю вивести з обігу у регіоні офіційну валюту України.
Інші троє колаборантів закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до складу РФ.
Разом з ними затримано ще одного агітатора рашизму, який зі сцени Білозерської громади виступав на підтримку окупаційних угруповань Росії.
Підозри зрадникам
Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, чч. 4, 5 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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Затримали хлопака у червоній футболці, вагітного, десь на 7-8 місяці.
Він дорогою до тюряжки розродиться...купою кацапського лайна.
Їх треба закопати. Щоб не смерділи.