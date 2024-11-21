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Лікарка на Одещині "допомагала" чоловікам уникати явки в ТЦК через фіктивну госпіталізацію дітей. ФОТО

На Одещині викрито посадовицю лікарні, яка "допомагала" чоловікам уникати явки в ТЦК через фіктивну госпіталізацію їх малолітніх дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури завідувачці одного з відділень "Дитячої міської клінічної лікарні №3" повідомлено про підозру за фактом отримання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).

лікарка на Одещині затримана на хабарі

За даними слідства, підозрювана запропонувала громадянину здійснити фіктивну госпіталізацію його двох малолітніх дітей та оформити документи з неправдивою інформацією про спільне перебування батька з ними на стаціонарному лікуванні. Ці документи могли б дозволити військовозобов’язаному батьку уникнути виклику до ТЦК та СП, а також забезпечити йому безперешкодне пересування містом.

Лікарку затримано після одержання 400 доларів за оформлення фіктивних документів.

хабар

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Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Встановлюється повне коло співробітників медустанови причетних до злочину.

Автор: 

хабар (4702) лікарі (1287) ухилянти (900)


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400 доларів зарплата прибиральниці в Європі.

Господи у якому приниженні тримають людей в Україні...

Думаю діло шите білими нитками і діти могли бути дійсно хворі.
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21.11.2024 22:42 Відповісти
 
 