Лікарка на Одещині "допомагала" чоловікам уникати явки в ТЦК через фіктивну госпіталізацію дітей. ФОТО
На Одещині викрито посадовицю лікарні, яка "допомагала" чоловікам уникати явки в ТЦК через фіктивну госпіталізацію їх малолітніх дітей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури завідувачці одного з відділень "Дитячої міської клінічної лікарні №3" повідомлено про підозру за фактом отримання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрювана запропонувала громадянину здійснити фіктивну госпіталізацію його двох малолітніх дітей та оформити документи з неправдивою інформацією про спільне перебування батька з ними на стаціонарному лікуванні. Ці документи могли б дозволити військовозобов’язаному батьку уникнути виклику до ТЦК та СП, а також забезпечити йому безперешкодне пересування містом.
Лікарку затримано після одержання 400 доларів за оформлення фіктивних документів.
Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Встановлюється повне коло співробітників медустанови причетних до злочину.
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Господи у якому приниженні тримають людей в Україні...
Думаю діло шите білими нитками і діти могли бути дійсно хворі.