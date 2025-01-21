З останнього затримання головного психітра ЗСУ Друзя змінилась тільки валюта: гривні на долари, - журналіст Ніколов. ФОТО

Журналіст Юрій Ніколов нагадав, що головного психіатра ЗСУ Олега Друзя вже затримували за підозрою в корупції у 2017 році.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Це фотки з затримань головного психітра ЗСУ. Я знайшов лише дві відмінності. Вісім років тому у нього були гривні, а не долари, на поличці над головою стало трохи більше маленьких ікон. І фікус на вікні виріс", - написав він.

Ніколов наголосив, що нічого не змінилось.

"Той самий Олег Друзь, той самий кабінет, та сама посада. Але тепер він став ще важливішою фігурою, ніж раніше. Бо він входить до комісії ВЛК, яка вирішує кого мобілізувати, а хто достатньо хворий, щоб не служити", - додав він.

Та нагадав, що слідство виявило у Друзя окрім 150 тисяч баксів в кабінеті ще й купу нового майна. Наприклад, БМВ Х7 2024 р.в.; БМВ Х7 2022 р.в.; БМВ Х5 2023 р.в.; БМВ Х3 2022 року випуску.

Читайте: Понад 67% українців вважають, що рівень корупції в країні зараз вище, ніж був раніше, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Ще раз повторю. Україна в боротьбі з корупцією вже пробувала все. Високі зарплати, суспільний осуд, звільнення з роботи. Навіть затримання з обшуками. Одного не було - невідворотності покарання. От не сажають корумпантів в тюрму, хоч кілок на голові теши. Тому брали, беруть, і братимуть. УПД, Виявляється, цей лікар з 2014 року брав хабарі з військових за комісування. В 2017 його прийняли. Але якось так все розслідували, що в суді справа розвалилась і в 2023 році суд його виправдав і бабки з лівої фотки повернув. Цікаво, коли розвалиться справа по новому затриманню і яку суму йому зрештою повернуть?" - резюмував НІколов.

Нагадаємо Співробітники СБУ за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра ЗС, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано експосадовця РТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу на Черкащині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж