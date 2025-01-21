УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10632 відвідувача онлайн
Новини Фото
38 472 138

З останнього затримання головного психітра ЗСУ Друзя змінилась тільки валюта: гривні на долари, - журналіст Ніколов. ФОТО

Журналіст Юрій Ніколов нагадав, що головного психіатра ЗСУ Олега Друзя вже затримували за підозрою в корупції у 2017 році.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Це фотки з затримань головного психітра ЗСУ. Я знайшов лише дві відмінності. Вісім років тому у нього були гривні, а не долари, на поличці над головою стало трохи більше маленьких ікон. І фікус на вікні виріс", - написав він.

Два затримання головного психіатра ЗСУ Друзя

Ніколов наголосив, що нічого не змінилось. 

"Той самий Олег Друзь, той самий кабінет, та сама посада. Але тепер він став ще важливішою фігурою, ніж раніше. Бо він входить до комісії ВЛК, яка вирішує кого мобілізувати, а хто достатньо хворий, щоб не служити", - додав він.

Та нагадав, що слідство виявило у Друзя окрім 150 тисяч баксів в кабінеті ще й купу нового майна. Наприклад, БМВ Х7 2024 р.в.; БМВ Х7 2022 р.в.; БМВ Х5 2023 р.в.; БМВ Х3 2022 року випуску.

Читайте: Понад 67% українців вважають, що рівень корупції в країні зараз вище, ніж був раніше, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Ще раз повторю. Україна в боротьбі з корупцією вже пробувала все. Високі зарплати, суспільний осуд, звільнення з роботи. Навіть затримання з обшуками. Одного не було - невідворотності покарання. От не сажають корумпантів в тюрму, хоч кілок на голові теши. Тому брали, беруть, і братимуть. УПД, Виявляється, цей лікар з 2014 року брав хабарі з військових за комісування. В 2017 його прийняли. Але якось так все розслідували, що в суді справа розвалилась і в 2023 році суд його виправдав і бабки з лівої фотки повернув. Цікаво, коли розвалиться справа по новому затриманню і яку суму йому зрештою повернуть?" - резюмував НІколов.

Нагадаємо Співробітники СБУ за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра ЗС, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано експосадовця РТЦК під час спроби підкупу начальника підрозділу на Черкащині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

корупція (4770) психіатрія (92) мобілізація (3209) ЗСУ (7864) Друзь Олег (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Слідуючого разу його затримають за хабарі в біткоінах. Президент країни буде тойже.
показати весь коментар
21.01.2025 23:14 Відповісти
+30
Та він мабуть не підсудний, тяжко психічно хворий.
показати весь коментар
21.01.2025 23:15 Відповісти
+22
Наверное он еще инвалид и пенсию получает
показати весь коментар
21.01.2025 23:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якби ще лікарні потрусили.
Особливо онкодиспансери.
Там, з часто приречених людей,зривають останню шкіру по живому,не гірше ,як в катівні "ізоляція"
Із сьогоднішнього.
Питають у сина-хто буде представляти інтереси хворого?
Син не розуміє з першого разу і питає-які інтереси,хіба це суд?
На що лікар відповідає-ну не знаю,можливо операція буде в лютому,і то під питанням.
Господи Милосердний,коли це припиниться?
показати весь коментар
22.01.2025 04:27 Відповісти
Бардак в країні.Корупція тільки збільшується.
показати весь коментар
22.01.2025 05:15 Відповісти
саме тому просрав порошенко!

був величезний запит на посадку ригів, для початку
за держзраду, офіційно!
принаймні за "диктаторськи закони"

він з усіма домовився...

але я за нього голосував бо він хоч був барига але не повний ідіот

щодо підора на фото - я починаю вивчати дрони
показати весь коментар
22.01.2025 05:33 Відповісти
І паралельно судять командира бригади за те, що бусифіковані солдати чомусь не хотіли за це все воювати
показати весь коментар
22.01.2025 05:39 Відповісти
А в Україні корупція-це злочин?Кого посадили за корупцію за останні десять років?Декриміналізуйте вже хабарі та живіть не брешучи.
показати весь коментар
22.01.2025 06:39 Відповісти
а коли вибачатись прийдете до Друзя?
показати весь коментар
22.01.2025 07:42 Відповісти
Не все перепробували,ростріл та конфіскація майна(включаючи ближніх родичів)
показати весь коментар
22.01.2025 08:22 Відповісти
Як виявляється, захищають і гинуть за оце все в тому числі.
показати весь коментар
22.01.2025 09:26 Відповісти
Ти вже прилаштував свій тухес.
Отож,не твоя тепер це справа.
Не маніпулюй.
... Захищають і гинуть ,щоб такого не було...
Таких корупціонерів-гнид потрібно знищувати.Матеріально -всіх родичів першого коліна,повна конфіскація.Морально-з забороною займати будь які посади до кінця життя.Трохи фізично-років на 15 подумати і безкоштовно попрацювати на державу.
показати весь коментар
22.01.2025 14:32 Відповісти
нарешті я зрозумів що таке БМВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 🤡
показати весь коментар
22.01.2025 10:22 Відповісти
а скільки ті ікони за усі ці роки перебачили грошей, одному Богу відомо
показати весь коментар
22.01.2025 10:41 Відповісти
От не саджають високопоставлених хабарників у тюрму з конфіскацією, хоч кілок нашій владі на голові теши. А навпаки влада очолила корупцію.
показати весь коментар
22.01.2025 11:00 Відповісти
Ви забули про черги ухилянтів, які несуть йому по 10000$. От ви б утримались, коли вам кожен день пропонують приблизно 50000$ ?
показати весь коментар
22.01.2025 14:12 Відповісти
и его посадят, разжалуют, снимут УБД и военную пенсию, заберут квартиру выданную ему МОУ? или с почетом отправят на пенсию и он переедет в теплые края, а Украина ему будет УБДшную пенсию еще платить?
показати весь коментар
22.01.2025 11:14 Відповісти
а що ви думали ??? косіть під дуріка це дуже дороге задоволення . це вам не гіморой якийсь чи остеохондроз . це потрібно вавку в голові придумати і потім хєр хто провірить . як ти в мозги залізеш . а от геморой зразу видно чи є чи немає --- психіатр це прибуткова хлібна професія
показати весь коментар
22.01.2025 11:20 Відповісти
"довольні хами, ситі в них *****" тм. ПС. Посади тупо продаються ЗЕмразями, а потім ще береться прОцент з хабарів, котрі беруть призначені ЗЕмразями мразі....
показати весь коментар
22.01.2025 11:22 Відповісти
Ну і шо?1991-2025 р.р і шо ми маємо?ОСЬ ЦЕ!
показати весь коментар
22.01.2025 11:39 Відповісти
Іди геть, комуняцька гидота.
показати весь коментар
22.01.2025 12:42 Відповісти
а головний окуліст існує?береза притула стерненко- в них з очами щось.
показати весь коментар
22.01.2025 11:49 Відповісти
это инвалид по совести. отсутствует часть мозга где совесть живет.
показати весь коментар
22.01.2025 12:14 Відповісти
Чомусь суспільство підтримує притрушених жіночок, які відбивають ухилянтів від тцкашників на вулицях. Так він робить те саме, тільки без мордобою більш цивілізовано. В чому різниця? Вони роблять одну і ту саму справу. І чому вас дивують його статки? При такій кількості ухилянтів, це не дивно.
показати весь коментар
22.01.2025 13:32 Відповісти
Зразу видно, дуже віруюча людина..
показати весь коментар
22.01.2025 14:26 Відповісти
Вор слезлив, плут богомолен
показати весь коментар
22.01.2025 14:46 Відповісти
хочется в эту свынячу морду взунуть гранату без чеки
показати весь коментар
22.01.2025 15:03 Відповісти
А при затриманні він спротив не чинив? Чому не застосували зброю?
показати весь коментар
22.01.2025 15:05 Відповісти
Це зайвий і яскравий доказ тим "вірунам", яким доказуєш, що в Україні нічого не зміниться в кращу сторону. Шо буде тільки іще гірше. Наводиш їм тисячі доказів своїх слів. А вони "вірять"!!! Вірять, що все буде краще. Кажеш, надайте хоч один доказ вашої віри. Доказів немає жодного. Зате віри хоч відбавляй.
Недорозвинені, що з них візьмеш. І таких в Україні є переважна більшість.
Вони всі роки незалежності голосують за собі подібних: брехунів, злодієв і зрадників, а потім дивуються, чому вони живуть в 💩. І чому їх знищують.
Недорозвинені, що з них візьмеш. 🤣🤮
показати весь коментар
22.01.2025 15:35 Відповісти
Чоловік просто любить гроші і ненавидить відмовлятися від будь-яких хабарів, боячись зачепити почуття людей.
Просто відпустiть його. І повернiть йому гроші. Знову.
показати весь коментар
22.01.2025 16:01 Відповісти
Як в вікторинах з дитячих журналів: знайди на картинках десять відмінностей. Отже з'явилась гетьманська булава і замість двох маленьких іконок одна величенька (на лице зростання православної віри, як наслідок отримання томоса і екзорцистичного ізгнанія УПЦ РП)
показати весь коментар
22.01.2025 16:06 Відповісти
Жадібна потвора
показати весь коментар
22.01.2025 16:24 Відповісти
Не поділився з босом. Негарно.
показати весь коментар
22.01.2025 16:26 Відповісти
На на ри скотиняку!
показати весь коментар
22.01.2025 16:29 Відповісти
Дивно, а чому він не підірвав себе гранатою!?
Невже, татаров із колядниками суддівсько-прокурорськими, застосує, отой схематоз, як з вагнерівцями, або щодо шуфрича чи каламойського?
Єфремов, може підтвердити!
показати весь коментар
22.01.2025 16:46 Відповісти
https://www.facebook.com/bik.oleksij?****************************-thh8BuRhRoIEBTFhbeA4lWdEqKd1q4ogYBL_nJ-KbeMvz88m6VMjXcXEE-3QafWP6ecqg_2Y_DM_C6O1vmnTeTKSVQ5zZ7h_PYdBpTqUc63xsnzy3EeI1qB_WyTo9VlnKfFcPjLmTZ8-mzdLSEiqmjrOXDnhPVkJN6xLyTnGEqkCc-Zd8&__tn__=-UC%2CP-R Бик Олексій

https://www.facebook.com/bik.oleksij/posts/pfbid05py6Mnwf8GSP1CjfsdqDaDVHttjMJpidS1DPuxtsGCrwDkCCPtJ5C2yRA98UaB6Vl?****************************-thh8BuRhRoIEBTFhbeA4lWdEqKd1q4ogYBL_nJ-KbeMvz88m6VMjXcXEE-3QafWP6ecqg_2Y_DM_C6O1vmnTeTKSVQ5zZ7h_PYdBpTqUc63xsnzy3EeI1qB_WyTo9VlnKfFcPjLmTZ8-mzdLSEiqmjrOXDnhPVkJN6xLyTnGEqkCc-Zd8&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Всі так обурювалися повторним затриманням головного психіатра Міноборони на хабарах... рівно один день. А далі всім стало нудно.

А між тим хабарник благополучно заднім числом ліг у лікарню з "ішемічним інсультом". І регоче з вас.

Шоу має тривати. Вівці мають захоплено бебекати. Думати не потрібно.
показати весь коментар
22.01.2025 16:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
показати весь коментар
22.01.2025 23:09 Відповісти
виходить не дурак цей "психований". О тільки прийшли https://www.youtube.com/watch?v=WKFtAof5znQ
показати весь коментар
22.01.2025 23:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 