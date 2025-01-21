З останнього затримання головного психітра ЗСУ Друзя змінилась тільки валюта: гривні на долари, - журналіст Ніколов. ФОТО
Журналіст Юрій Ніколов нагадав, що головного психіатра ЗСУ Олега Друзя вже затримували за підозрою в корупції у 2017 році.
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Це фотки з затримань головного психітра ЗСУ. Я знайшов лише дві відмінності. Вісім років тому у нього були гривні, а не долари, на поличці над головою стало трохи більше маленьких ікон. І фікус на вікні виріс", - написав він.
Ніколов наголосив, що нічого не змінилось.
"Той самий Олег Друзь, той самий кабінет, та сама посада. Але тепер він став ще важливішою фігурою, ніж раніше. Бо він входить до комісії ВЛК, яка вирішує кого мобілізувати, а хто достатньо хворий, щоб не служити", - додав він.
Та нагадав, що слідство виявило у Друзя окрім 150 тисяч баксів в кабінеті ще й купу нового майна. Наприклад, БМВ Х7 2024 р.в.; БМВ Х7 2022 р.в.; БМВ Х5 2023 р.в.; БМВ Х3 2022 року випуску.
Ще раз повторю. Україна в боротьбі з корупцією вже пробувала все. Високі зарплати, суспільний осуд, звільнення з роботи. Навіть затримання з обшуками. Одного не було - невідворотності покарання. От не сажають корумпантів в тюрму, хоч кілок на голові теши. Тому брали, беруть, і братимуть. УПД, Виявляється, цей лікар з 2014 року брав хабарі з військових за комісування. В 2017 його прийняли. Але якось так все розслідували, що в суді справа розвалилась і в 2023 році суд його виправдав і бабки з лівої фотки повернув. Цікаво, коли розвалиться справа по новому затриманню і яку суму йому зрештою повернуть?" - резюмував НІколов.
Нагадаємо Співробітники СБУ за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра ЗС, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
Особливо онкодиспансери.
Там, з часто приречених людей,зривають останню шкіру по живому,не гірше ,як в катівні "ізоляція"
Із сьогоднішнього.
Питають у сина-хто буде представляти інтереси хворого?
Син не розуміє з першого разу і питає-які інтереси,хіба це суд?
На що лікар відповідає-ну не знаю,можливо операція буде в лютому,і то під питанням.
Господи Милосердний,коли це припиниться?
був величезний запит на посадку ригів, для початку
за держзраду, офіційно!
принаймні за "диктаторськи закони"
він з усіма домовився...
але я за нього голосував бо він хоч був барига але не повний ідіот
щодо підора на фото - я починаю вивчати дрони
Отож,не твоя тепер це справа.
Не маніпулюй.
... Захищають і гинуть ,щоб такого не було...
Таких корупціонерів-гнид потрібно знищувати.Матеріально -всіх родичів першого коліна,повна конфіскація.Морально-з забороною займати будь які посади до кінця життя.Трохи фізично-років на 15 подумати і безкоштовно попрацювати на державу.
Недорозвинені, що з них візьмеш. І таких в Україні є переважна більшість.
Вони всі роки незалежності голосують за собі подібних: брехунів, злодієв і зрадників, а потім дивуються, чому вони живуть в 💩. І чому їх знищують.
Недорозвинені, що з них візьмеш. 🤣🤮
Просто відпустiть його. І повернiть йому гроші. Знову.
Невже, татаров із колядниками суддівсько-прокурорськими, застосує, отой схематоз, як з вагнерівцями, або щодо шуфрича чи каламойського?
Єфремов, може підтвердити!
Всі так обурювалися повторним затриманням головного психіатра Міноборони на хабарах... рівно один день. А далі всім стало нудно.
А між тим хабарник благополучно заднім числом ліг у лікарню з "ішемічним інсультом". І регоче з вас.
Шоу має тривати. Вівці мають захоплено бебекати. Думати не потрібно.