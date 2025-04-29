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Нічний удар по Дніпропетровщині: загинула 12-річна Маргарита Тітаренко. ФОТО

Внаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині загинула 12-річна Маргарита Тітаренко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Губинського ліцею, де навчалася дівчинка.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої учениці Тітаренко Маргарити Вікторівни, яка загинула внаслідок ворожого удару по будинку, в якому проживала разом з батьками і молодшою сестрою. Ще з дитячого садочку дівчинка росла талановитою дитиною. В ліцеї була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад, активною учасницею заходів у будинку культури.

Ми пам'ятатимемо Маргариту світлою, милою, доброю, вихованою, товариською, дружелюбною дівчинкою.

У цей жалобний день висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, усім, хто знав Маргариту. Світла пам'ять про неї назавжди збережеться у наших серцях. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками: загинула 12-річна дівчинка, є постраждалі. ФОТОрепортаж

загибла дитина дніпропетровщина
загибла дитина дніпропетровщина
загибла дитина дніпропетровщина

Автор: 

діти (5074) обстріл (28568) смерть (6753) Дніпропетровська область (3746)


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29.04.2025 14:54 Відповісти
Коли прийде кара за вбивство дітей для рашиських варварів ?гори в пеклі фашиська росія і її дибільний народ.
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29.04.2025 14:59 Відповісти
Ніколи кара не прийде. Проти цього в 2019 проголосувало 73% виборців. Люди массово голосували за власну смерть.
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29.04.2025 15:06 Відповісти
Земля пухом.
Найстрашніше горе, яке тільки може бути у світі, для батьків....

Смерть кацапам !
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29.04.2025 15:02 Відповісти
Де наші удари у відповідь по ворожим містам? Треба терміново розблокувати ракетну програму , заблокованиу клоунами в серпні 2019 р.і розпочати наносити удари у відповідь по ворогу. Тільки так можно зберегти життя мирного населення в країні. Інших варінантів нема.
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29.04.2025 15:04 Відповісти
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29.04.2025 15:05 Відповісти
 
 