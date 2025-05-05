Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу в Сибіру. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Російські війська стягують стратегічні далекобійні бомбардувальники Ту-95МС на авіабазу "Біла" на сході Сибіру.

Про це повідомив OSINT-дослідник MT Anderson у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Триває нарощування кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі "Біла" на сході Сибіру (за повідомленнями, використовуються для ударів по Україні)", - зазначив він.

На супутникових знімках зафіксовано 9 бомбардувальників Ту-95 на смузі, один з яких нещодавно приземлився.

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Також зафіксовані Ту-22, Міг-31 та Су-27

"Є щонайменше 1x Ту-160, але може бути й 4x Також присутні кілька транспортних літаків Ан-26. Попередні знімки допомогли ідентифікувати Міг-31 і Су-27", - додав OSINT-дослідник.

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