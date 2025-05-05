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Новини Фото Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
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Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу в Сибіру. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Російські війська стягують стратегічні далекобійні бомбардувальники Ту-95МС на авіабазу "Біла" на сході Сибіру. 

Про це повідомив OSINT-дослідник MT Anderson у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Триває нарощування кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі "Біла" на сході Сибіру (за повідомленнями, використовуються для ударів по Україні)", - зазначив він.

На супутникових знімках зафіксовано 9 бомбардувальників Ту-95 на смузі, один з яких нещодавно приземлився.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Росії злетіли 4 бомбардувальники Ту-95мс, - моніторингові канали

Літаки Ту-95 стягує Росія до Сибіру - супутникові знімки
Літаки Ту-95 стягує Росія до Сибіру - супутникові знімки

Також зафіксовані Ту-22, Міг-31 та Су-27

"Є щонайменше 1x Ту-160, але може бути й 4x Також присутні кілька транспортних літаків Ан-26. Попередні знімки допомогли ідентифікувати Міг-31 і Су-27", - додав OSINT-дослідник.

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Літаки Ту-95 стягує Росія до Сибіру
Літаки Ту-95 стягує Росія до Сибіру
Літаки Ту-95 стягує Росія до Сибіру
Літаки Ту-95 стягує Росія до Сибіру

Автор: 

авіація (4134) росія (65360) Сибір (24) ту-95 (10)


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Топ коментарі
+20
Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу в Сибірі

Українською - "в Сибіру", панове пірівотчікі!
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05.05.2025 21:05
+6
Це якщо з американським акцентом.
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05.05.2025 21:17
+5
Треба запустити іпсо, що це проти китайської окупації - хай вже тоді всі нервують.
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05.05.2025 21:09
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Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу в Сибірі

Українською - "в Сибіру", панове пірівотчікі!
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05.05.2025 21:05 Відповісти
місцевий відмінок - у СИБІРІ
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05.05.2025 21:10 Відповісти
Це якщо з американським акцентом.
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05.05.2025 21:17 Відповісти
це з правил української мови - відмінки для слова СИБІР ( чому прийменник У тому що в українській мові правило - "У" коли слово починається на приголосну, "В" -коли на голосну
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05.05.2025 21:25 Відповісти
І на початку речення - «У»!
Але, ну, то таке…
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05.05.2025 21:39 Відповісти
правильно українською буде "у сибіру"
а на українському діалекті російської буде "на сибири" 😄
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05.05.2025 22:21 Відповісти
беру слова свої "взад"- GPT довіряю більше ні гуглівсій відповіді
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05.05.2025 21:34 Відповісти
Аж ніяк. То ви сплутали із річкою Сибір.
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05.05.2025 21:26 Відповісти
Якщо уявити, що є річка Сибір (це не відоме географічне явище, але граматично припустимо), то:

Відмінювання (жіночий рід):

Називний: Сибір

Родовий: Сибері

Давальний: Сибері

Знахідний: Сибір

Орудний: Сиберю

Місцевий: на Сибері

Кличний: Сибере

🔸 Приклад: Ми поставили табір на березі Сибері.
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05.05.2025 21:31 Відповісти
1. Сибір як регіон (чоловічий рід)

Відмінювання (чоловічий рід):

Називний: Сибір

Родовий: Сибіру

Давальний: Сибірові / Сибіру

Знахідний: Сибір

Орудний: Сибіром

Місцевий: на Сибіру в Сибіру

Кличний: Сибіре

🔸 Приклад: Я не хочу повертатися до Сибіру.
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05.05.2025 21:32 Відповісти
Що за маячня? Вас в ґуґлі забанили? )))
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05.05.2025 21:33 Відповісти
першу відповідь У СИБІРІ -надав ГУГЛ
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05.05.2025 21:36 Відповісти
Не мучте себе - це не ваше. ))
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05.05.2025 21:41 Відповісти
це якраз моє - я завжди докопуюсь й визнаю коли не права. Вам дати посилання на сайт з ГУГЛ й відмінки для СИБІР ?
Вини немає що в мої рочки вже не так пам"ятаю правила...
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05.05.2025 21:45 Відповісти
єдине - треба було не в одному сайті на ГУГЛ перевірити ... тому й GPT -
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05.05.2025 21:50 Відповісти
Треба запустити іпсо, що це проти китайської окупації - хай вже тоді всі нервують.
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05.05.2025 21:09 Відповісти
Якщо не зірвуть парад девятамая то я навіть не знаю. Хоча з іншої сторони шо буде якщо ми разом з ****** уб'ємо товариша Сі та жирну корейську собаку Кім Чин Зе? Це ж вони зразу війська свої пришлють? Хоча америкоси могли б нам і зробити якийсь підгон, шоб ми ліквідували їхнього головного геополітичного конкурента прямо там на трибуні. Трампу було б це як з гуся вода, бо в нього стріляли в ухо і він нічого вже не боїться, навідміну від нашої хрипатої мартишкі
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05.05.2025 21:11 Відповісти
❗️росія готується до масованого ракетного удару по Україні - підготовка на фінальній стадії.

За даними моніторингових груп, росіяни перекинули щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродромів у Сибіру на базу «Енгельс». Це може свідчити про завершення чергового етапу підготовки до ракетного удару по Україні.

На супутникових знімках також помітно підвищену активність інших літаків, зокрема Ту-160 і Ту-22М3. Аеродроми в глибокому тилу рф використовуються для технічного обслуговування та озброєння літаків.

Питання лише: це буде до «9 мая» чи після.
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05.05.2025 21:12 Відповісти
Думаю, після… на 9 вони готують провокацію, типу Україна щось там зробить й одразу «отвєточка», до якої вони заздалегідь підготувались…
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05.05.2025 21:43 Відповісти
а трамп каже, що йому треба ще місяць, щоб впевнитись у тому, що саме хочуть росіяни.

не баче/не чує/не знає рижий чубчик , чим там займаються росіяни
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05.05.2025 21:19 Відповісти
Казахстан підготуватись? Тепер там будуть фашистів шукати?
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05.05.2025 21:20 Відповісти
бомбежка будет мощная, а ответка в виду обеспокоения еще мощнее... уродливый мир тупо смотрит на рашистов и прочих зетников и языки в очко засунули
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05.05.2025 21:46 Відповісти
нічого в тих руських лайножерів не незкінченне, вони ще гірко плакатимуть - захотять втікти а будет нельзя
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05.05.2025 22:36 Відповісти
9 травня у Львові підпишуть угоду між Україною та Радою Європи - про початок створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії проти України. Документ підпишуть президент Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. 100% ***** відомстить Україні. А хтось в цей час буде у Львові з нашим ППО, ближче до кордону, головне, що не в Києві, ну як і завжди перед такими обстрілами..
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05.05.2025 22:46 Відповісти
 
 