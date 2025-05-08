Росзмі повідомляють про початок "перемир’я"
Кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив про початок "перемир'я" до Дня перемоги.
Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Росія почала перемир'я, оголошене Путіним у дні 80-річчя Перемоги, воно триватиме до 00:00 11 травня", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.
Топ коментарі
+7 Dima30
показати весь коментар08.05.2025 01:18
+7 igor shmatko
показати весь коментар08.05.2025 01:24
+4 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар08.05.2025 01:16
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Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Від справжнього перемир'я ***** відмовляється. Ніякого перемир'я не існує, як би всілякі піздюкови не намагались брехати.
Тому ЗСУ має право право (і навіть обов'язок) знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці (до якого, звичайно, має можливість дотягнутися) в будь-який час війни - все це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
Росіяни розстріляли трьох військовополонених у Волноваському районі, - прокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n3550763