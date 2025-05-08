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Новини Фото Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Росзмі повідомляють про початок "перемир’я"

Кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив про початок "перемир'я" до Дня перемоги.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Росія почала перемир'я, оголошене Путіним у дні 80-річчя Перемоги, воно триватиме до 00:00 11 травня", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

Повідомлення про початок перемир'я

Автор: 

День Перемоги (455) перемир’я (963) День перемоги над нацизмом (37)


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Топ коментарі
+7
потрібно зіпсувати путіну цей шабаш, нехай щур сидить у бункері!
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08.05.2025 01:18
+7
9 травня Україна повинна взяти участь на параді в мацкве, Паляницями, Довгими Нептунами та іншими літаючими диковинками!
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08.05.2025 01:24
+4
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08.05.2025 01:16
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08.05.2025 01:16 Відповісти
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08.05.2025 01:17 Відповісти
какое это "перемирие"? это приостановление "СВО". а если перемирие - значит была война, значит есть статья на начало агрессивной войны в ук рф и т.д. и т.п.
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08.05.2025 01:18 Відповісти
потрібно зіпсувати путіну цей шабаш, нехай щур сидить у бункері!
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08.05.2025 01:18 Відповісти
Один щур, іншого не образить. Адже путін нічого такого не робить, просто відсовує кордони України🤣🤣🤣
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08.05.2025 01:41 Відповісти
Цей щур Пуйло настільки боїться за своє нікчемне життя, що не поїхав, навіть, зустрічати в аеропорт свого найкращого друга Сі Цзінпіна.
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08.05.2025 01:59 Відповісти
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме. Підтвердження цьому - сьогоднішні обстріли Києва, Запоріжжя та інших населених пунктів України.

Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Від справжнього перемир'я ***** відмовляється. Ніякого перемир'я не існує, як би всілякі піздюкови не намагались брехати.

Тому ЗСУ має право право (і навіть обов'язок) знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці (до якого, звичайно, має можливість дотягнутися) в будь-який час війни - все це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
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08.05.2025 01:21 Відповісти
ЗСУ має право право, але трамп проти
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08.05.2025 02:08 Відповісти
9 травня Україна повинна взяти участь на параді в мацкве, Паляницями, Довгими Нептунами та іншими літаючими диковинками!
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08.05.2025 01:24 Відповісти
Це все фольклор
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08.05.2025 01:32 Відповісти
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08.05.2025 01:34 Відповісти
Яке , блд, перемірье? Око за око І шоб ці нелюді по Червоній площі у страхі бігали
Росіяни розстріляли трьох військовополонених у Волноваському районі, - прокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n3550763
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08.05.2025 01:28 Відповісти
Нуну...
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08.05.2025 01:46 Відповісти
Шо, і по дронам не стрілятимуть?
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08.05.2025 01:52 Відповісти
дрони в дорозі, тому не в курсах.
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08.05.2025 02:08 Відповісти
 
 