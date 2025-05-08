Росзмі повідомляють про початок "перемир’я"

Кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив про початок "перемир'я" до Дня перемоги.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Росія почала перемир'я, оголошене Путіним у дні 80-річчя Перемоги, воно триватиме до 00:00 11 травня", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.