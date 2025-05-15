УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7588 відвідувачів онлайн
Новини Фото Виробництво дронів Морські дрони України
6 477 87

ГУР вперше представило новітні морські дрони Magura V7: знищують російські літаки та кораблі. ФОТОрепортаж

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura, які здатні знищувати ворожі кораблі та літаки. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Презентація відбулася 14 травня в Києві. Фахівці вперше показали морські дрони Magura –– новітню технологічну зброю, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.

Зокрема, серію ударних морських дронів Magura представляють:

  • здатні діяти роєм "вбивці" кораблів Чорноморського флоту Росії дрони Magura V5;
  • мультифункціональна платформа Magura V6P;
  • дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;
  • модель Magura V7, оснащена бойовим кулеметним модулем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР показало нові морські безпілотні дрононосці, якими атакують цілі в окупованому Криму. ФОТО

Magura V7 - ГУР вперше показало нові морські дрони

У розвідці розповіли, що упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura представники воєнної розвідки загалом уразили 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили: зокрема, два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов", "Івановець", "Цезар Куніков" та інші судна.

Завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.

"Можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили Чорноморський флот РФ до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням", - наголосив командир Group 13 із позивним "Тринадцятий".

Також читайте: Український БпАК Vampire довів свою ефективність у понад 1 млн бойових місій, - Міноборони

Magura V7 - ГУР вперше показало нові морські дрониMagura V7 - ГУР вперше показало нові морські дрони

Він додав, що 31 грудня 2024 року, на його думку, стався переломний момент в історії флоту –– тоді було знищено два російські гелікоптери Мі-8, один пошкоджено. Також, розвідники знищили два ворожі літаки.

Magura V7 із двома ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, якими спецпризначенці ГУР збили два російські винищувачі Су-30 загальною вартістю понад 100 млн доларів, викликала найбільший інтерес.

"Поява та розвиток ракетної "Маґури" - це заслуга інженерів та виробників, які залишаються за кадром, але продовжують творити й вдосконалювати зброю перемоги України на морі", - додали у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищує цілі в морі, на суші та в повітрі: розробники з Brave 1 розробили морський дрон "Катран". ВIДЕО

Magura V7 - ГУР вперше показало нові морські дрони
Magura V7 - ГУР вперше показало нові морські дрони

Автор: 

безпілотник (4727) ГУР (636) морський дрон (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
буданов - тріпло. Це презентація для кацапів? Народу України потрібен результат, а не відосіки
показати весь коментар
15.05.2025 22:02 Відповісти
+16
Британці, які, доречі, і передавали технології цих морських дронів, скромно мовчать.

А муфлони вовсю піаряться...
показати весь коментар
15.05.2025 22:14 Відповісти
+13
потрібні балістичні ракети а не оце.... пакістан де люди в шльопках бігають та живуть як обізьяни виготовляють свою балістіку та ядерну зброю . а в нас такий потенціал , такиий досвід (южмаш моторсічь антонов ) а маємо якісь авіамодельки від станції ЮТ . банальний саботаж
показати весь коментар
15.05.2025 22:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
буданов - тріпло. Це презентація для кацапів? Народу України потрібен результат, а не відосіки
показати весь коментар
15.05.2025 22:02 Відповісти
Тобто те що Чорне море контролює Україна, і те що кацапські військові лоханки як пацюки по норам поховалися, і та ж сама Україна просто влаштовує кацапам геноцид системам ПВО в Криму вас не влаштовує?
Тоді схоже що ти пишеш те саме що пише той соловьинЬІй помет.
показати весь коментар
15.05.2025 22:25 Відповісти
Многа букафф
показати весь коментар
15.05.2025 23:02 Відповісти
Я ж не писав для імбецилів.
показати весь коментар
15.05.2025 23:05 Відповісти
результат-це палаючі склади і системи ППО-системно, а не запускати по 100 БПЛА, які всі збивають
показати весь коментар
16.05.2025 08:37 Відповісти
Ну що не так вони роблять?
Склади палають?-палають, лоханки кацапські заникались?-заникались, пво вибухає?-вибухає.
Так що тобі іще треба?
Чи наслухався від кацапів що все і всюди збивають?
показати весь коментар
16.05.2025 20:10 Відповісти
Є. Але піар понад усе.
показати весь коментар
15.05.2025 23:03 Відповісти
то, что кацап сидит в бухте новоросийска и грузинской Очамчиры - не результат? Опять у вас зрада?
показати весь коментар
15.05.2025 23:27 Відповісти
те, що кацап запускає калібри з Чорного моря- це як ізмєна, Алєг?
показати весь коментар
16.05.2025 08:39 Відповісти
Вася, адзынь.
показати весь коментар
16.05.2025 08:35 Відповісти
Теперь их надо отправить с дружеским визитом к нефтяным терминалам Новороссийска да и недобитую эскадру взбодрить немного.
показати весь коментар
15.05.2025 22:02 Відповісти
Беречь наших учёных и конструкторов как зеницу ока.
показати весь коментар
15.05.2025 22:03 Відповісти
Вчені в надійному місці - вони за кордоном. Пропоную подивитися хто допомагав Україні виробляти морські дрони, стане відоимо про ті країни. А ракети на дронах американські. А от технології можуть отримати кацапи від українських зрадників.
показати весь коментар
15.05.2025 22:25 Відповісти
Щось мені підсказує що іноді краще просто зайняти і руці теж чимось іншим-наприклад щось відремонтувати, чи обійняти своїх рідних.
Війна, про де що варто мовчати.
показати весь коментар
15.05.2025 22:33 Відповісти
потрібні балістичні ракети а не оце.... пакістан де люди в шльопках бігають та живуть як обізьяни виготовляють свою балістіку та ядерну зброю . а в нас такий потенціал , такиий досвід (южмаш моторсічь антонов ) а маємо якісь авіамодельки від станції ЮТ . банальний саботаж
показати весь коментар
15.05.2025 22:04 Відповісти
Ці дрони в своїй ніші досить технологічна зброя.
показати весь коментар
15.05.2025 23:05 Відповісти
В Пакистані(чистій державі) президентом є представник їх народу - пакистанець, а не з Індії. Як і в Ізраїлі завжди премєром є єврей, а не араб. Звідси і всі успіхи цих держав.
показати весь коментар
16.05.2025 06:51 Відповісти
У нас були представники народу: Кравчук, Ющенко, Кучма, Порошенко. Ото були успіхи...
показати весь коментар
16.05.2025 07:14 Відповісти
Як шо Сайдвіндер прилаштували на морський дрон то маленьку переносну пускову для піхоти запустити к серійне виробництво нема проблем.
показати весь коментар
15.05.2025 22:10 Відповісти
А які цілі для АІМ 9 на нулі?
Не видумуй.
показати весь коментар
15.05.2025 22:15 Відповісти
Російські винищувачі коли скидають каби долітають майже до позицій, їх видно візуально, тобто ракета АІМ9 може захопити ціль і дальності достатньо. Якщо навіть відтягнемо їх вглиб на 20 км на їхню територію, то це вже мінус 20 км для ударів по нашим тилам.
показати весь коментар
15.05.2025 22:26 Відповісти
Не неси галіматьї.
Все що є у зоні прямої видимості можна уразити Іглою, чи Стінгером.
Не видумуйте заново велосипедів. Все вже видумано до вас.
показати весь коментар
15.05.2025 23:15 Відповісти
Ти просто тупий бот або школяр якись, Ігла не б'є на таку висоту.
показати весь коментар
16.05.2025 07:49 Відповісти
Розумнику, розкажи на яку висоту б'є AIM-9? Це взагалі ракета повітря-повітря малого радіусу яку пристосували для наземних/надводних платформ. А КАБи скидують з висоти 15 км за 40-50 км від лінії фронту. А таку ціль можна уразити модернізованим Буком або NASAMS відповідної модифікації
показати весь коментар
16.05.2025 08:18 Відповісти
Розмір Бука порівняєш з розміром платформи для піхоти Стінгера і їх помітність, "розумний" вкраїнчик ?
показати весь коментар
16.05.2025 08:46 Відповісти
Розкажи на яку висоту б'є Сайдвіндер, розумнику? Досить дичину вже нести. І ще нюанс - з тією кількістю ФПВ-дронів як звичайних, так на оптоволокні, цю установку ближче чим за 15-20 км до лінії фронту не піддягнеш.
показати весь коментар
16.05.2025 08:39 Відповісти
А Бук, за твоєю логікою підтягнеш!
показати весь коментар
16.05.2025 08:48 Відповісти
В тебе з розумом не все гаразд? Я пишу про технічні характеристики - що Су-34 на такій висоті можна збити із Бука, ще з НАСАМС але відповідною ракетою. А платформа для Сайдвіндер з якої можна збити Сушку, це тільки літаюча (в ЗСУ це F-16). І про ФПВ ти також не прочитало?
показати весь коментар
16.05.2025 11:02 Відповісти
Коли люди пишуть таку ахінею і ще споряця, враження, що світ складається із суцільних імбецилів.
Ще і " зольдатом" себе іменує...
показати весь коментар
16.05.2025 12:55 Відповісти
Озброєння повинно бути зірноманітним. А за твоєю логікою то і кулемет не потрібен бо на прявий видимості і рушниці зразка 1891 року вистачить. Бо все вже видумано до тебе.
показати весь коментар
16.05.2025 08:41 Відповісти
Ти просто балабол, а не " зольдат", пишучи всю цю галіматью.Ти таке ж відношення до армії маєш, як прапорщик з " бєльєвого склада".
Викресли із свого НІКу " зольдат", ти просто старий балабол.
показати весь коментар
16.05.2025 11:08 Відповісти
Все, "експертка" з озброєння, аргументи скінчились?
Тітка, візмі у онука рогатку та використову її замість засобу ППО, бо як ти сказала - все вже видумано до тебе.
показати весь коментар
16.05.2025 11:23 Відповісти
Сто академиків, не переспорять одного дурня, тим більше старого.
показати весь коментар
16.05.2025 11:31 Відповісти
Так з тобою ж ни хто не і не спорить.
Куди нам, сірим за таким "ексПЕРДьом"иак академіком як ти у питанні озброєння, як шо все вже до тебе видумано.
Мабуть за пличима Вест пойнт та Сандгерст мінімум маєш.
показати весь коментар
16.05.2025 11:42 Відповісти
Достатньо просто голову на плечах мати. А не макітру як у " старого"
показати весь коментар
16.05.2025 12:58 Відповісти
І оце знов ВСЯ примитивна аргументація яка виникла у старой макітрі?
Мабуть за Зелень голосувала чи шось подібне?
показати весь коментар
16.05.2025 13:33 Відповісти
Цьому нікчемному тролю марно щось доводити.
показати весь коментар
16.05.2025 15:29 Відповісти
Та і гвінтівка не потрібна, бо на прямий відімості можливо мушкет або карамультук використовувати, та і вони зайві бо можливо лук або арбалет використовувати. Або пращю. Бо все вже видумано до тебе.
показати весь коментар
16.05.2025 08:44 Відповісти
А штурмова авіація русні там, недалеко не працює?
показати весь коментар
16.05.2025 06:49 Відповісти
Там ще й все небо у ворожих ФПВ - звичайних і на оптоволокні, як збираєшся це робити? Щось як для зольдата, то в озброєнні ти повний профан
показати весь коментар
16.05.2025 08:46 Відповісти
А от як ти Бук підтягуєш для цього, тільки більш малопомітно "непрофан" ти наш та вкраїнчик вітчизняний.
показати весь коментар
16.05.2025 08:53 Відповісти
Недоумок, я подивлюсь на тебе, як ти цю ракету вагою 91 кг потягнеш.
показати весь коментар
15.05.2025 22:37 Відповісти
Воно постійно з себе корчить розумника.
показати весь коментар
15.05.2025 22:38 Відповісти
Касаб, я бичу ти на самообслуговуванні. Сам з собою бесіду ведеш?
Сам дневальний, сам дЯжурний, сам на тумбочка стАишь?
показати весь коментар
16.05.2025 06:53 Відповісти
"Великоразумний", платформи бувають різні для цього. А тобі, касаб, вже лячно?
показати весь коментар
16.05.2025 06:51 Відповісти
Задовбали ці вкраїнчики, які окрім як писдякати та критикувати усе, нічого не роблять для оборони. Тебе вже спитали, що збираєшся збивати цим на лінії фронту? Хоча про що я? тебе ж там ніхто не бачив
показати весь коментар
16.05.2025 08:20 Відповісти
Ти, вкраїнчик, з якого окопу тут пасешся писдякаєш та критикуєш? З Польського чи десь далі? І шо ти, убоге, само зробило для оборони?
показати весь коментар
16.05.2025 08:35 Відповісти
Як для рузького - то писдиш ти так же гарно, як дихаєш. Та й манера ведення розмови на 100% москальська. Монітор тільки не забризкай своєю жовчю
показати весь коментар
16.05.2025 08:51 Відповісти
То з твоім окопом я вгадав. Твій, вкраїнчику, окоп та сектор відповідальности Краків. Чи Люблін? Або Познань? А може Вроцлав?
показати весь коментар
16.05.2025 08:56 Відповісти
А роботизова платформа на колесах чи треба вовати як діди в другу світову все на руках. В морскому дроні також не вручну доставляють.
показати весь коментар
16.05.2025 07:50 Відповісти
А воно це не розуміє, воно ватне на всю голову і спроможне тільки все критикувати ротом і все.
показати весь коментар
16.05.2025 08:37 Відповісти
Вася, ти пишеш ахінею, як пацієнт із синдромом Даннінга- Крюгєра. Для того, щоб наносити ураження повітряних цілей, не у зоні прямої видимості, ця твоя " платформа" для запуску АІМ 9 давно вже придумана.
Це ЗРК NASAMS. А то інженери розробники ЗРК невігласи і ідіоти і навмисно роблять такий дороговартісний і здоровенний комплекс.
Вийде Вася із хліву, і зробить все на самокаті
показати весь коментар
16.05.2025 11:13 Відповісти
Ти просто диб... який не знає що таке ІЧ самонаведення. І пробує якусь х..ню писати, п..ц тупих ботів уже набирають
показати весь коментар
16.05.2025 12:47 Відповісти
І..от.
показати весь коментар
16.05.2025 12:51 Відповісти
В Кремлі сказали Буданичу скинуть пару-тройку фоток. Трепло президент, трепло і все що нижче.
показати весь коментар
15.05.2025 22:10 Відповісти
Британці, які, доречі, і передавали технології цих морських дронів, скромно мовчать.

А муфлони вовсю піаряться...
показати весь коментар
15.05.2025 22:14 Відповісти
Отож
показати весь коментар
15.05.2025 23:06 Відповісти
Конструкторську документацію теж презентували? На сайт виклали?
показати весь коментар
15.05.2025 22:15 Відповісти
Я щось не розумію, гарна та ефективна зброя і на що її так рекламувати і демонструвати? Хай горять москальські літаки, кораблі, порти і це є рекламою і показником якості. Кто забажає купити таке і користати -пгидбає і буде використати і без таких шоу..а ось така демонстрація-цирк під чес війни
показати весь коментар
15.05.2025 22:20 Відповісти
На що? На то, что б козломордый боялся в море выйти.
показати весь коментар
15.05.2025 23:29 Відповісти
Ще повинен і прогундосити про розробку потужний.
показати весь коментар
15.05.2025 22:24 Відповісти
👍 Good.
Хорошо бы и в подводном варианте тоже.
показати весь коментар
15.05.2025 22:48 Відповісти
"толока"
показати весь коментар
16.05.2025 01:19 Відповісти
Одна ракета з ядерним *********** краще, ніж тисяча твоїх човників. Таке враження, ніби вони в танчики чи кораблики граються ! У них вже волосся посивіло, а розуму, як в дошкільнят.
показати весь коментар
15.05.2025 22:51 Відповісти
Много Индии помогли 200 ракет с ядерным боеприпасом? А Пакистану его 180, много?
показати весь коментар
15.05.2025 23:30 Відповісти
Так помогло ж, бо до серйозної бійні не дійшло. Зовсім інші перемовини будуть, коли на москву націлена ядерна зброя.
показати весь коментар
15.05.2025 23:51 Відповісти
"Так помогло ж, бо до серйозної бійні не дійшло." .......А там дійсно планувалася "серйозна бійня " , чи може просто дехто пір'ям потрусив ? Тобі відомі плани Індії та Пакистану , чи ти просто звик свято вірити у заяви речників ? Якщо віриш , то розкажи мені про "страшну помсту" Ірану Ізраїлю , яку речники першого обіцяли , бо я щось крім обстрілу , зрідні тому що кожного дня в Україні , не побачив ((
показати весь коментар
16.05.2025 15:56 Відповісти
Помогло много , Олежка, т.к. не індуси не зайшли на територію Пакистану, ні пакистанці не зайшли на територію Індії !!! Щоб пакистанці захопили Індію, це абсолютно не реально. А от індуси захопити Пакистан могли б (порівнюємо території і кількість населення ). Але індуси ніколи на таке не підуть, бо знають, що разом з Пакистаном не стане і Індії. Та й ще де-кілька країн навколо. Тепер до тебе дійшло, що таке мати ядерну зброю ?!!!
показати весь коментар
16.05.2025 08:37 Відповісти
Ти ідіот . Ну це мабуть через твій спосіб мислення кацапською ..... ну або ти іще краще - кацап (( Простіше якби ти був просто ідіотом .
показати весь коментар
16.05.2025 15:46 Відповісти
Ти що, так смерті боїшся ? Якщо ти, ідіот, знаходишся в Україні, а не "за бугром", то можеш здохнути і від кулі якогось бурята, так і від ядерного вибуху ! Різниця тільки в тому, що в першому випадку тебе зжеруть плазуни в землі, а бурят залишиться живим і буде трахати твою жінку, дочку і матір ! В другому випадку - разом з тобою не стане ні бурята, ні чечена -кадирівця, ні рускава.. Нікого !!! Вибирай, ідіот !!!
показати весь коментар
16.05.2025 16:04 Відповісти
Ідіот кацапомислячий - це про тебе )) Смерті ти , сцикло , боїшся , якщо постійно її згадуєш . Плазуни у землі не живуть , придурку , ти не розумієш різниці між плазунами та хробаками , кацапомислячий , тому не дивуюся що ти змішав до однієї купи бурятів , кацапів та кадиркіних з ядерною зброєю Пакистану та Індії . Ну і щодо трахання ...... дружину і матір я поховав , тому орки трахатимуть тебе , судячи з твоїх уподобань , за твоєю згодою
показати весь коментар
16.05.2025 16:15 Відповісти
"Одна ракета з ядерним *********** краще, ніж тисяча твоїх човників." Тисяча таких "човників" перетворить Чорне море у тиху гавань , а що ти зробиш зі своєю ракетою з ядерним *********** , ***** лякатимеш так як він українців і світ намагається ? (( Чим там воюють між собою Індія та Пакистан , ядерними ************ ? ((
показати весь коментар
15.05.2025 23:06 Відповісти
Не будьте дурником все ви добре розумієте! Так в тому і справа, що якщо маєш я\з зовсім інша війна може бути, тому до такого не доводять. А так як Україна зараз засобу стримання такого немає, то її можна повністю знищити, навіть без застосування ядерки і це розуміють усі в світі.
показати весь коментар
15.05.2025 23:56 Відповісти
Що з тобою розмовляти про ЯЗ якщо ти навіть не розумієш різниці між "бути дурником" і "дурником прикидатися " (( Проблема в іншому - коли дурник носиться з ядеркою так як із шаблею , не розуміючи навіть коли і для чого її застосувати можливо та який від цього ефект отримаєш . Ну мав би ти навіть десяток а не одну боєголовку і чим би тобі це допомогло ? (( "Так в тому і справа, що якщо маєш я\з зовсім інша війна може бути, тому до такого не доводять." Ну раз ти такий розумний що аж нікуди , то розкажи як наявність ЯЗ вплинула на конфлікт між Індією та Пакистаном , може вони чимось іншим наносили удари один по одному ніж в Україні відбувається ? А тепер розкажи мені , "дурнику " , "розумник" ти наш , якби Україна на 2022 мала не ідіотизм слуг , а тисячу ракет з дальністю хоча б 500 км із конвенційною бойовою частиною , було б у нас те що ми сьогодні маємо з країною , чи ***** тричі подумало чи варто з нами зв'язуватися ?
показати весь коментар
16.05.2025 01:48 Відповісти
Читай коментарі вище, телепень ! І дай відповідь на питання -- чому США засцяли бомбити КНДР при першій каденції трампа ?!! Вони навіть вже були направили два авіаносця до берегів того придуркуватого кіма . І чому повернулися ? Штати нікого ж не бояться. І зброї мають набагато більше. Вони б за годину рознесли б це недорозуміння КНДР вщент ! Та от одна проблема -- в касатіків ядерка є !
показати весь коментар
16.05.2025 08:46 Відповісти
"Штати нікого ж не бояться."......... Боже , який ти ідіот
показати весь коментар
16.05.2025 15:42 Відповісти
Красівоє
показати весь коментар
16.05.2025 08:27 Відповісти
Наші мордрони збивають ворожі літаки. Це добре.А от коли щось подібне стане від розхвалених f-16 ?
показати весь коментар
16.05.2025 11:57 Відповісти
тоді коли розхвалених ф-16 буде як дронів , а не три одиниці для телебачення .
показати весь коментар
16.05.2025 15:50 Відповісти
 
 