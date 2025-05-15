ГУР вперше представило новітні морські дрони Magura V7: знищують російські літаки та кораблі. ФОТОрепортаж
Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura, які здатні знищувати ворожі кораблі та літаки.
Про це повідомляє пресслужба ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
Презентація відбулася 14 травня в Києві. Фахівці вперше показали морські дрони Magura –– новітню технологічну зброю, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.
Зокрема, серію ударних морських дронів Magura представляють:
- здатні діяти роєм "вбивці" кораблів Чорноморського флоту Росії дрони Magura V5;
- мультифункціональна платформа Magura V6P;
- дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;
- модель Magura V7, оснащена бойовим кулеметним модулем.
У розвідці розповіли, що упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura представники воєнної розвідки загалом уразили 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили: зокрема, два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов", "Івановець", "Цезар Куніков" та інші судна.
Завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.
"Можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили Чорноморський флот РФ до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням", - наголосив командир Group 13 із позивним "Тринадцятий".
Він додав, що 31 грудня 2024 року, на його думку, стався переломний момент в історії флоту –– тоді було знищено два російські гелікоптери Мі-8, один пошкоджено. Також, розвідники знищили два ворожі літаки.
Magura V7 із двома ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, якими спецпризначенці ГУР збили два російські винищувачі Су-30 загальною вартістю понад 100 млн доларів, викликала найбільший інтерес.
"Поява та розвиток ракетної "Маґури" - це заслуга інженерів та виробників, які залишаються за кадром, але продовжують творити й вдосконалювати зброю перемоги України на морі", - додали у ГУР.
