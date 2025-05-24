Рашисти завдали комбінованого удару по Києву: 8 постраждалих, пожежі у трьох районах. ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 травня російські загарбники атакували Київ БпЛА та балістикою. У кількох районах столиці ліквідують наслідки обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та ДСНС.

"Наразі відомо про 8 постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці - у Святошинському районі столиці", - повдіомив Кличко.

Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці:

у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;

у Святошинському - нежитлове приміщення;

уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.

Також зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також - на житловий будинок на Оболоні.

"У житловому будинку на Оболоні, в який влучили уламки російського безпілотника, загорівся фактично весь під'їзд. Триває пошукова операція, працюють вибухотехніки. Попередньо, немає інформації про жертв", - повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в коментарі "Суспільному".

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях.

Солом’янський район

Пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами рятувальників загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння - передано медикам.

Оболонський район

Сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.

Святошинський район

В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи з гасіння тривають.

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