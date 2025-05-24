Рашисти завдали комбінованого удару по Києву: 8 постраждалих, пожежі у трьох районах. ФОТОрепортаж
У ніч проти 24 травня російські загарбники атакували Київ БпЛА та балістикою. У кількох районах столиці ліквідують наслідки обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та ДСНС.
"Наразі відомо про 8 постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці - у Святошинському районі столиці", - повдіомив Кличко.
Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці:
у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;
у Святошинському - нежитлове приміщення;
уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.
Також зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також - на житловий будинок на Оболоні.
"У житловому будинку на Оболоні, в який влучили уламки російського безпілотника, загорівся фактично весь під'їзд. Триває пошукова операція, працюють вибухотехніки. Попередньо, немає інформації про жертв", - повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в коментарі "Суспільному".
Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях.
Солом’янський район
Пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами рятувальників загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння - передано медикам.
Оболонський район
Сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.
Святошинський район
В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи з гасіння тривають.
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В Україні не те що не було сил на це 2014 року.
В Україні не було армії від слів-ЗОВСІМ НЕ БУЛО.
А хто я такий щоб це писати_просто читаю новини, а в 2014-2015 роках був в ПС.
15-16 роки ЗСУ.
Ми, Кияни, це лайно про яке Ви тут пишите бачимо, а також читаємо щодня!
Щодня зазнають поранень від шахедів та гинуть у Києві люди!
А де ППО біля Києва!?
ППО повинно не допускати повітряні цілі до міста Києв та його промислових об'єктів, а не збивати їх вже у його межах, житлових районів, промислових об'єктів, де вони викликають людські жертви та ще більших руйнувань.
Це все одно, що допомагати русні нищити Київ, - наше славне місто!
Дармоїди!
Від такої "роботи" ППО, ворогові ще більше "користі" ніж шкоди!
Про це всі говорять, просто не всі зважуються відкрито написати.
На Банкову не писати, а ракети посилати треба!
Ворог України засів саме на Банковій в ОП!
Як вважаєш, він від ліні чи навмисно пропускає шахеди, що херачать по його дому?
Не пиши відверту *****, а познайомся з кимось, хто тебе захищає ночами, і розпитай, як воно.
Операторів мобільних групп ППО ще в кінці 2024 року почали переводити в штурмовики.
Людей, які вже мали трирічний досвід боротьби з кацапськими БПЛА.
Бо Курская потужная опєрація...
Туди їм й дорога!»
О, кацапка, як тебя попєрдоліло.
Ось тепер воно Вас усіх зробить! Підете воювати всі, від 18 до 65 включно!
Мудики сначала проспятся, потом лечатся. А не наоборот
А ти як був кацапом, так і зостанешся ним.
ПНХ!
Реєстрація: 22 травня 2025
у Лондоні загинуло десь 50 000 людей.
Доречі німці тоді теж застовувли балістику і крилаті ракети:
балістика: - ФАУ-1
крилаті - ФАУ -2.
Кацапи просто косплеять нацисів 1:1.
На троні їхній, що Невтік.
А решта у великій жопі...
Будуть страждати цілий вік!!!
В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа.
Боже п***уни, росіяни вже виклали відео зі Святошино, 20 ударів по Святошино, там все на відео видно, ППО в тій стороні не працювала Взагалі! Жодного пострілу. Хоча центр так, прикрили. Удар був переважно по Антонова
Звичайно брехня. Слава Україні! От тільки я киянин, та й ідентифікувати літеру М - метро нескладно. Якщо ви не місцевий, https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD/@50.4578283,30.3920443,3a,75y,354.76h,91.15t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIHM0ogKEICAgIDaiZyGsAE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAB8u6HYtQOb00VsxMTM7CRqS6DBPVOD7kOm3Qie64bP3AxDm0pz0vXhCty877wUVpgLVBTcA37X8OH1RDHUM_-xzAdk_AYRBcxMnpsW0S2I-_vVq-gWNfAcsJgkjVww_NxFyq4RT52NZfQ%3Dw900-h600-k-no-pi-1.1494603278952127-ya158.96459022340875-ro0-fo100!7i5120!8i2560!4m6!3m5!1s0x40d4cc5fe6b95409:0x33e1506b96f75b7e!8m2!3d50.4577675!4d30.3906572!16s%2Fm%2F027zf8_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUyMS4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D то ось де ця літера М. Посилання на карти, поверніть вправо на 2 метри камеру, там на підприємстві великими літерами синіми щось написано. А як вам потужність ППО та мобільних груп? Чутно? Вся ППО зосереджена в центрі, що мене загалом влаштовує, Верховну Раду треба охороняти. Але й жителів інших підприємств і районів теж шкода.
Як це ППО не працювало?! Гупало години три, мабуть. Район Академ.
Треба визнати, що інформація закривається більшою мірою від нашого населення. Кацапам відомо все, вони просто використовують наші власні камери спостереження, про що є стаття тут.