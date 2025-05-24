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Новини Фото Ракетна атака на Київ Обстріли Києва
15 402 73

Рашисти завдали комбінованого удару по Києву: 8 постраждалих, пожежі у трьох районах. ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 травня російські загарбники атакували Київ БпЛА та балістикою. У кількох районах столиці ліквідують наслідки обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та ДСНС.

"Наразі відомо про 8 постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці - у Святошинському районі столиці", - повдіомив Кличко.

Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці:

у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;

у Святошинському - нежитлове приміщення;

уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.

Також зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також - на житловий будинок на Оболоні. 

"У житловому будинку на Оболоні, в який влучили уламки російського безпілотника, загорівся фактично весь під'їзд. Триває пошукова операція, працюють вибухотехніки. Попередньо, немає інформації про жертв", - повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в коментарі "Суспільному".

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях. 

Солом’янський район

Пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами рятувальників загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння - передано медикам.

Оболонський район

Сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.

Святошинський район

В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи з гасіння тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Падіння уламків зафіксовано в кількох районах Києва: постраждали дві людини, сталися пожежі (оновлено)

Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ

Автор: 

безпілотник (4293) Київ (19632) обстріл (28993) Повітряні атаки на Київ (805) балістичні ракети (438)


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Топ коментарі
+41
Ми могли знищити загниваючу московію, яка самостійно була неспроможна воювати проти вільного народу. В нас був шанс з 2014 року і до цього часу стати повністю вільними в ЄС і бути захищеними в НАТО, підсиливши його козацьким духом і хоробрістю. Але у 2019 році більшу частину нації вбили російською пропагандою(бо коли ворог не може силою, він дурить) і кіном про Голобородько, де дорослі чоловіки і жінки повірили в казку і вибрали свого могильщика Голобородьку, розтоптавши і обливши брудом того, хто міг вивести іх з цієї багнюки. А та нікчема, брехлива, прокацапська і мстива, взяла собі на службу самих запеклих ворогів України, які знищували Майдан, які знищували нашу культуру і трациції - таких щирих українців як дубінського, Беню,бужанського, перевертнів: каптелова, демченка,вілкула всього "кварталу"... Коли Китай, Північнап Корея і Іран побачили переможні рухи кацапні, то стали на їх бік, а не було б цього - кацапи залишилися б одна і були б знищені. Якби хто не говорив, але добити кацапів нам не дав Боневтік і його слугориги- вороги України, які все взяли " під свій контроль". А до цьогог все розмінували, бо не пройшов би ворог такими силами через підлірваний Чонгапрський міст і кілометрові мінні поля, відвів наші війська з укриттів в чисте поле, розмінував акваторію Азовського моря і знищив всі наші ракетні програми. Ми втратили як не все, то більшу частину(дакй Боже вистояти і зберегти те, що залишилося), бо вбитих і покалічених до мільйона ми не повернемо, не повернемо до 10 мільяйонів громадян, які мали народжувати маленьких членів суспільства, що виїхали до ЄС і інших країн демократії, до 5 мільйонів залишилися на окупованих теритиоріях... і все просто за однієї галочки у бюлетні в 2019 році. Як би хто не хотів, але повернути вже все на рівень 2019 року як економіку, так і територію і громадян ніколи не вийде. На мою думку з цієї владою ми ніколи нікого не переможемо, хіба що тільки партію ЄС і Порошенка, який залишився єдиним борцем за Україну. Все це зробили пустоголові 73%, як я іх ще називаю - сметуни. Ви це зробили разом!!!
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24.05.2025 07:57
+29
Асфальтом?
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24.05.2025 07:03
+23
Росія повинна бути знищена!
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24.05.2025 07:02
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Росія повинна бути знищена!
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24.05.2025 07:02 Відповісти
Асфальтом?
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24.05.2025 07:03 Відповісти
і шашликами
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24.05.2025 07:54 Відповісти
Виборами всіх гілок влади
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24.05.2025 10:07 Відповісти
тільки, якщо там переможе тімашонка, а там у неї шанси є, з її жадібністю, тупістю і загребучими руками, там тапких *******, всі гілки влади вОна переведе в своє ручне управління і параші тридець за пару місяців, а так нажаль доведеться ще довго чекати
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25.05.2025 07:30 Відповісти
ти притомне? Який асфальт? Похмелись, а то безсенсовно пишеш
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24.05.2025 13:05 Відповісти
той, що краще на дороги красти, чим врмію озброювати.
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25.05.2025 07:32 Відповісти
Ми могли знищити загниваючу московію, яка самостійно була неспроможна воювати проти вільного народу. В нас був шанс з 2014 року і до цього часу стати повністю вільними в ЄС і бути захищеними в НАТО, підсиливши його козацьким духом і хоробрістю. Але у 2019 році більшу частину нації вбили російською пропагандою(бо коли ворог не може силою, він дурить) і кіном про Голобородько, де дорослі чоловіки і жінки повірили в казку і вибрали свого могильщика Голобородьку, розтоптавши і обливши брудом того, хто міг вивести іх з цієї багнюки. А та нікчема, брехлива, прокацапська і мстива, взяла собі на службу самих запеклих ворогів України, які знищували Майдан, які знищували нашу культуру і трациції - таких щирих українців як дубінського, Беню,бужанського, перевертнів: каптелова, демченка,вілкула всього "кварталу"... Коли Китай, Північнап Корея і Іран побачили переможні рухи кацапні, то стали на їх бік, а не було б цього - кацапи залишилися б одна і були б знищені. Якби хто не говорив, але добити кацапів нам не дав Боневтік і його слугориги- вороги України, які все взяли " під свій контроль". А до цьогог все розмінували, бо не пройшов би ворог такими силами через підлірваний Чонгапрський міст і кілометрові мінні поля, відвів наші війська з укриттів в чисте поле, розмінував акваторію Азовського моря і знищив всі наші ракетні програми. Ми втратили як не все, то більшу частину(дакй Боже вистояти і зберегти те, що залишилося), бо вбитих і покалічених до мільйона ми не повернемо, не повернемо до 10 мільяйонів громадян, які мали народжувати маленьких членів суспільства, що виїхали до ЄС і інших країн демократії, до 5 мільйонів залишилися на окупованих теритиоріях... і все просто за однієї галочки у бюлетні в 2019 році. Як би хто не хотів, але повернути вже все на рівень 2019 року як економіку, так і територію і громадян ніколи не вийде. На мою думку з цієї владою ми ніколи нікого не переможемо, хіба що тільки партію ЄС і Порошенка, який залишився єдиним борцем за Україну. Все це зробили пустоголові 73%, як я іх ще називаю - сметуни. Ви це зробили разом!!!
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24.05.2025 07:57 Відповісти
А при якому президент1 крутили к1ношку про Головоборлдьку, н1хто не забув?????
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24.05.2025 12:41 Відповісти
При тому, при якому можливо було щось крутити без прямих інструкцій від президента
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24.05.2025 13:05 Відповісти
Тобто попередник мав позакривати ЗМІ які йому не до вподоби і наразитися на звинувачення в узурпації влади? Втім, Зеленський так і вчинив)
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24.05.2025 15:21 Відповісти
Я перепрошую та ви занадто хворі.
Напишіть свою адресу я викличу швидку допомогу для вас.
В Україні не те що не було сил на це 2014 року.
В Україні не було армії від слів-ЗОВСІМ НЕ БУЛО.
А хто я такий щоб це писати_просто читаю новини, а в 2014-2015 роках був в ПС.
15-16 роки ЗСУ.
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24.05.2025 20:26 Відповісти
Україна на зараз повинна була виробляти як мінімум 80 відсотків артилерийських снарядів, свої ракети ППО, свої ракети Вільха, Гром, Корал, і вже повинен стояти свій ЗРк, що з цього зробили Зелені?
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24.05.2025 09:22 Відповісти
ЗЕлені посадили мульйон дерев і дохера дронів на кухнях напаяли.
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24.05.2025 12:25 Відповісти
Нічого,тому що вони зрадники.Прийшовши до влади перше що зробив Зе порушив Конституцію, потім відібрав ліцензії у незалежних ЗМІ що б не псували рейтинг.
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24.05.2025 15:26 Відповісти
А хто її знищить?
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25.05.2025 08:07 Відповісти
Агов! ППО! Ви де?!
Ми, Кияни, це лайно про яке Ви тут пишите бачимо, а також читаємо щодня!
Щодня зазнають поранень від шахедів та гинуть у Києві люди!
А де ППО біля Києва!?
ППО повинно не допускати повітряні цілі до міста Києв та його промислових об'єктів, а не збивати їх вже у його межах, житлових районів, промислових об'єктів, де вони викликають людські жертви та ще більших руйнувань.
Це все одно, що допомагати русні нищити Київ, - наше славне місто!
Дармоїди!
Від такої "роботи" ППО, ворогові ще більше "користі" ніж шкоди!
Про це всі говорять, просто не всі зважуються відкрито написати.
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24.05.2025 07:13 Відповісти
На Банкову... пиши..дурепа!!! Там седять захисники ..які ДАРМОЇДАМ з ППО завдяки ТВОЄМУ вибору у 2019 році замість ракет поставляли асфальт. Ти наважилася написати... бо тупа..як дерево!!! Та ще й смайликів наставила... Як ти навчилася писати... з повною відсутністью мозку?
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24.05.2025 07:23 Відповісти
Коза!
На Банкову не писати, а ракети посилати треба!
Ворог України засів саме на Банковій в ОП!
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24.05.2025 07:36 Відповісти
Ворог України солодка парочка Зе і Д"є та їхній пахан Кал
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24.05.2025 08:01 Відповісти
Те ..що на банковій ворог... це всі знають!!! Але ..ти..дурноголова...тих..хто чим може прикриває небо ..назвала дармоїдами. А то ..що ти ..гнидо..нижче випорожнилась...туди їм і дорога ..так всі тут зрозуміли про твоє смердяче кацапське нутро. Як кацапсяче не буде ховатися... писати українською... проголошувати українські лозунги... всеодно кацапсяче смердяче вилізе однозначно! Так з тобою і сталося...І дуже швидко!
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24.05.2025 08:36 Відповісти
Прямо надімною живе хлопець, що працює у мобільній групі ППО.

Як вважаєш, він від ліні чи навмисно пропускає шахеди, що херачать по його дому?

Не пиши відверту *****, а познайомся з кимось, хто тебе захищає ночами, і розпитай, як воно.
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25.05.2025 02:32 Відповісти
не треба тій тупорилій знайомитсь, воно кацапам здасть
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25.05.2025 07:35 Відповісти
а ти знаєш, що "галіна" по іспанськи курка?
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25.05.2025 07:34 Відповісти
Агов!
Операторів мобільних групп ППО ще в кінці 2024 року почали переводити в штурмовики.
Людей, які вже мали трирічний досвід боротьби з кацапськими БПЛА.
Бо Курская потужная опєрація...
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24.05.2025 07:25 Відповісти
« Галина Гойс #601847

Туди їм й дорога!»

О, кацапка, як тебя попєрдоліло.
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24.05.2025 08:01 Відповісти
Без смайликів не той драйв.
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24.05.2025 08:02 Відповісти
Тітка, іди похмелись і проспись
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24.05.2025 07:47 Відповісти
Ні! Це Ви не можите протверезіти після свого вибору в 2019 році!
Ось тепер воно Вас усіх зробить! Підете воювати всі, від 18 до 65 включно!
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24.05.2025 07:49 Відповісти
Ты мужик или ботан?
Мудики сначала проспятся, потом лечатся. А не наоборот
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24.05.2025 08:59 Відповісти
Реєстрація: 12 лютого 2025
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24.05.2025 07:49 Відповісти
Все є,все працює,але ішакеди стали швидші,треба більш ******* системи,то є труднощі
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24.05.2025 08:08 Відповісти
Російський Єльц знову атакують дрони - соцмережі
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24.05.2025 07:18 Відповісти
Кацапе - Українці переможуть!
А ти як був кацапом, так і зостанешся ним.
ПНХ!
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24.05.2025 07:31 Відповісти
ПНХ.
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24.05.2025 07:45 Відповісти
Воно 2 дні тому зареєструвалось.....в бан його
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24.05.2025 08:10 Відповісти
Засмерділо лаптями...
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24.05.2025 07:31 Відповісти
Pirat Kfor

Реєстрація: 22 травня 2025
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24.05.2025 07:50 Відповісти
Кацап?
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24.05.2025 08:02 Відповісти
так - істінний русскій кацап.
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24.05.2025 08:10 Відповісти
Так це нальот шахедів, фігня, не жаліється кияни, це не каби і не 5в55, не ствольна арта, чи коли по Харкову, Запоріжжю чи Херсону то херня, так?
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24.05.2025 07:32 Відповісти
Ви вважаєте москальських ботів киянами? Завязувайте з безалкогольним пивом...
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24.05.2025 07:35 Відповісти
та то такий же кацабот
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24.05.2025 07:53 Відповісти
Просрали наші зиму,а можна було буферну зону навколо українських кордонів зробити ,щоб пожили москалі без світла,опалення...(((на що чекали?(((
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24.05.2025 07:36 Відповісти
Коли Грицеляк повернеться зі Швейцаріїї, без нього ніяк
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24.05.2025 09:16 Відповісти
Для тих, хто пише всіляку х#йню, порівнюючи Київ з іншими містами, скільки вам треба, щоб загинуло за одну атаку людей і було зруйновано будівель, щоб ви були задоволені.. ? З початку війни в самому Києві загинуло декілька сотень людей від кацапських атак..А щодо відсутності чи недостатності ППО в інших містах - звертайтеся прямо до вашого потужного Щеневтіка, він у вас невсратий хенералісімус і головноМандякуючий.
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24.05.2025 07:40 Відповісти
Коли під час ІІ Світової німецьке *****-гітлєр, знищував Лондон,
у Лондоні загинуло десь 50 000 людей.
Доречі німці тоді теж застовувли балістику і крилаті ракети:

балістика: - ФАУ-1
крилаті - ФАУ -2.
Кацапи просто косплеять нацисів 1:1.
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24.05.2025 07:51 Відповісти
ФАУ -1 крилата, а ФАУ-2 балістика.
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24.05.2025 11:24 Відповісти
Що означає "він у вас нев....ий хенералісімус"...і далі за текстом? Він у нас такий, як і у вас. І навпаки. Звертайтеся і ви до своєго. Чи Києв інакше від решти України проголосував за ОЦЕ у 2019 році?
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24.05.2025 09:10 Відповісти
Кацапе- ПНХ!
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24.05.2025 08:12 Відповісти
Всі "сметуни" сидять в Європі
На троні їхній, що Невтік.
А решта у великій жопі...
Будуть страждати цілий вік!!!
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24.05.2025 08:20 Відповісти
Это результат звонка Трампа путину.
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24.05.2025 10:17 Відповісти
На экскурсию нет желающих съездить в Покровск или Константиновку?Все познается в сравнении. Сьездите в Покровск или Констаху и тогда эти "комбиновани"атаки на Киев ЭДЭМСКИМ САДОМ покажутся
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24.05.2025 16:39 Відповісти
Святошинський район
В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа.

Боже п***уни, росіяни вже виклали відео зі Святошино, 20 ударів по Святошино, там все на відео видно, ППО в тій стороні не працювала Взагалі! Жодного пострілу. Хоча центр так, прикрили. Удар був переважно по Антонова
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24.05.2025 16:40 Відповісти
Брехня.
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25.05.2025 02:36 Відповісти
https://t.me/ASupersharij/40591

Звичайно брехня. Слава Україні! От тільки я киянин, та й ідентифікувати літеру М - метро нескладно. Якщо ви не місцевий, https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD/@50.4578283,30.3920443,3a,75y,354.76h,91.15t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIHM0ogKEICAgIDaiZyGsAE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAB8u6HYtQOb00VsxMTM7CRqS6DBPVOD7kOm3Qie64bP3AxDm0pz0vXhCty877wUVpgLVBTcA37X8OH1RDHUM_-xzAdk_AYRBcxMnpsW0S2I-_vVq-gWNfAcsJgkjVww_NxFyq4RT52NZfQ%3Dw900-h600-k-no-pi-1.1494603278952127-ya158.96459022340875-ro0-fo100!7i5120!8i2560!4m6!3m5!1s0x40d4cc5fe6b95409:0x33e1506b96f75b7e!8m2!3d50.4577675!4d30.3906572!16s%2Fm%2F027zf8_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUyMS4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D то ось де ця літера М. Посилання на карти, поверніть вправо на 2 метри камеру, там на підприємстві великими літерами синіми щось написано. А як вам потужність ППО та мобільних груп? Чутно? Вся ППО зосереджена в центрі, що мене загалом влаштовує, Верховну Раду треба охороняти. Але й жителів інших підприємств і районів теж шкода.
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25.05.2025 04:37 Відповісти
Nick
Як це ППО не працювало?! Гупало години три, мабуть. Район Академ.
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24.05.2025 21:39 Відповісти
Ну так він же це з кацапських відео знає. 😁
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25.05.2025 02:37 Відповісти
Знаю, більше того, є канал, де кацапи викладають Всі цілі. Куди летіло, влучило не влучило. Ну звісно ж вони намагаються форсити якісь переможні речи, це треба враховувати. Можна порівнювати з нашими постами і робити висновки.

Треба визнати, що інформація закривається більшою мірою від нашого населення. Кацапам відомо все, вони просто використовують наші власні камери спостереження, про що є стаття тут.
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25.05.2025 04:45 Відповісти
Слава Україні! Відео я виклав. Точніше не я, там посилання з поясненням.
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25.05.2025 04:39 Відповісти
Тобто, мені у Святошинському районі вірити кацапським відео, а не тому, що у мене за вікнами відбувалося?
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25.05.2025 04:49 Відповісти
У мене теж за вікнами відбувався аполкаліпсис. Але відео то відео, просто зняте з іншого вікна. Мова виключно про удари по Антонова і дивним чином замовкшу на той момент ППО. Не знаю як де, але в центрі відпрацювали дуже гарно, без жартів.
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25.05.2025 05:20 Відповісти
Скажу більше все що було спи.зено з податків українців під час війни, коли лилась українська кров, будуть забірати не грошима а кровью, кров за кров. Хай ці криси зелені це знають.
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25.05.2025 07:42 Відповісти
 
 