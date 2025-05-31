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Війська РФ окупували Єлизаветівку, мають просування на Донеччині та Сумщині. КАРТИ

Російські війська окупували Єлизаветівку в Донецькій області та мають просування на території Донецької та Сумської областей.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Єлизаветівку, а також просунувся біля Гнатівки, Олександрії та в Багатирю", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Війська РФ просунулись в Часовому Яру, Торецьку та біля ще 6 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Єлизаветівка

Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState

Автор: 

Сумська область (3831) Донецька область (8761) Волноваський район (267) Покровський район (679) Сумський район (244) Багатир (22) Єлизаветівка (4) Олександрія (1) DeepState (140)


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31.05.2025 17:04 Відповісти
Вы говорите прямо! Жителям Донецкой области что под контролем Украины ЧЕМОДАНЫ СОБИРАТЬ ИЛИ НЕТ? А то как то мутно все обьясняют. Оккупировали такое то село. Карта deep state там то покраснела. Скажите по нормальному " ВСЕМ НА ЧЕМОДАНЫ"
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31.05.2025 17:18 Відповісти
Як там "сумський Сальдо", вже до "рехферендуму" готується?
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31.05.2025 17:21 Відповісти
Реальні наслідки, дій зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ щодо знищення, воєнного керівництва в Україні, на чолі із Залужним та його команди!!
Скільки, уже оте недолуге РНБОУ, провело шоу-засідання СТАВКИ СРАТЬєхав, за участю ухилянта-рецидивіста…
Аж ось, і їх ціна!!
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31.05.2025 17:26 Відповісти
 
 