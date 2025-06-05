Атака "шахедів" на Прилуки: п’ятеро людей загинуло, серед них - однорічна дитина. ФОТО
Вночі 5 червня російські загарбники атакували Прилуки на Чернігівщині ударними безпілотниками, є загиблі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Чернігівської області та начальника ЛВА Вячеслава Чауса.
"Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Попередньо відомо про пʼятьох загиблих - з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
Чаус зазначив, що місто атакували щонайменше 6 безпілотників типу "Герань".
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але можуть вбивати дітей.
з ким?
с людожерами-дітовбивцями?
То і вони стали співучасниками убивств прутіним Українців! Соромно, за отаких в США з білого дому, зкацапленого прутіним!
Слава Україні! Борімося і тримаймося разом!