Атака "шахедів" на Прилуки: п’ятеро людей загинуло, серед них - однорічна дитина. ФОТО

Вночі 5 червня російські загарбники атакували Прилуки на Чернігівщині ударними безпілотниками, є загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Чернігівської області та начальника ЛВА Вячеслава Чауса.

"Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Попередньо відомо про пʼятьох загиблих - з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

Чаус зазначив, що місто атакували щонайменше 6 безпілотників типу "Герань".

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