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Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
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Атака "шахедів" на Прилуки: п’ятеро людей загинуло, серед них - однорічна дитина. ФОТО

Вночі 5 червня російські загарбники атакували Прилуки на Чернігівщині ударними безпілотниками, є загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Чернігівської області та начальника ЛВА Вячеслава Чауса.

"Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Попередньо відомо про пʼятьох загиблих - з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

Чаус зазначив, що місто атакували щонайменше 6 безпілотників типу "Герань".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Харків, поранені 4 людини, серед них вагітна жінка, - мер (оновлено)

Прилуки
Прилуки
Прилуки

Автор: 

безпілотник (4326) обстріл (29128) Прилуки (35) Чернігівська область (938) Прилуцький район (9)


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Топ коментарі
+6
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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05.06.2025 06:22 Відповісти
+3
нелюди гнилозубі.
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05.06.2025 06:24 Відповісти
+2
Доні, після вчорашньої твоєї «чудової» розмови про «відплату Україні» з путіним, всі оці смерті в копілку твоїх особистих кривавих найбезбожніших гріхів!!!! Господь все записав в книгу твого «миролюбства» на сторінці «непрощені гріхи» !!!
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05.06.2025 06:38 Відповісти
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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05.06.2025 06:22 Відповісти
нелюди гнилозубі.
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05.06.2025 06:24 Відповісти
Верещук скажет что гражданские должны супротив оказать агрессору. Что те гражданские сделать смогут когда по ним с неба летит смерть и разрушение. Ну разве что вилами отбиватся от "Шахедов". Верещук плохого не посоветует ведь
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05.06.2025 06:35 Відповісти
Доні, після вчорашньої твоєї «чудової» розмови про «відплату Україні» з путіним, всі оці смерті в копілку твоїх особистих кривавих найбезбожніших гріхів!!!! Господь все записав в книгу твого «миролюбства» на сторінці «непрощені гріхи» !!!
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05.06.2025 06:38 Відповісти
не можуть тварі кацапнявi здолати військо українське,
але можуть вбивати дітей.
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05.06.2025 06:45 Відповісти
😢
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05.06.2025 06:50 Відповісти
Риже муділо співучасник злочинів плєшивого... хай Божа кара впаде на весь його виводок.
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05.06.2025 06:52 Відповісти
які перемовини?
з ким?
с людожерами-дітовбивцями?
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05.06.2025 06:55 Відповісти
А Трамп з Венсом, все ще > 100 днів, пережовують лайно від прутіна, роблять якийсь «діл»???
То і вони стали співучасниками убивств прутіним Українців! Соромно, за отаких в США з білого дому, зкацапленого прутіним!
Слава Україні! Борімося і тримаймося разом!
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05.06.2025 06:57 Відповісти
То ли еще будет за аэродромы. Кушайте, не обляпайтесь.

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05.06.2025 06:59 Відповісти
трампон співчуття не викаже
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05.06.2025 07:01 Відповісти
Ми під Москвою винесемо пару балконних шибок та якійсь сарай на заводі (що займає площу гектарів 25).
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05.06.2025 07:13 Відповісти
 
 