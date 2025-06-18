УКР
На Сумщині ліквідовано комбата 30-го мотострілкового полку армії РФ. ФОТО

На Сумщині ліквідовано командира батальйону 30-го мотострілкового полку армії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.

У районі Андріївки штурмова група 1-го Штурмового Батальйону "Чорний Лебідь" 225 окремого штурмового полку вийшла на командний пункт батальйону 30-го МСП армії РФ. 

ліквідований на Сумщині окупант

Всередині перебував командир батальйону — майор Андрій Ярцев. У ході штурму його було ліквідовано.

армія рф (18793) Сумська область (4250) Сумський район (417) Андріївка (6) війна в Україні (6288) 225-й окремий штурмовий полк (10)
Топ коментарі
+44
Всім ліквідаторам-респект...
показати весь коментар
18.06.2025 17:20
+23
Гарна робота! Молодці Воїни!
геть у кацапів майори-комбати зносилися - 51 рік, молоді підари вже скінчилися?
показати весь коментар
18.06.2025 17:21
+16
підар
показати весь коментар
18.06.2025 17:27
Всім ліквідаторам-респект...
показати весь коментар
18.06.2025 17:20
А ліквідованим здоров'я та хороші місця на концерті кабиздоха.
показати весь коментар
18.06.2025 17:51
Ага, в мою молодость -" респект і уважуха". Так держать!
показати весь коментар
18.06.2025 19:10
а яка різниця між респект і уважуха?
показати весь коментар
18.06.2025 22:13
Батяня...
показати весь коментар
18.06.2025 17:20
підар
показати весь коментар
18.06.2025 17:27
В 51 рік зажмурений кацапидло вже був майором. До 65-и може підполкана хапанув би. Нє судьба.
показати весь коментар
18.06.2025 20:16
Гарна робота! Молодці Воїни!
геть у кацапів майори-комбати зносилися - 51 рік, молоді підари вже скінчилися?
показати весь коментар
18.06.2025 17:21
чуваку 51 рік а він лише майор...думаю,не дуже велика втрата для второй армії міра....
показати весь коментар
18.06.2025 17:31
Може бути відставник. Просто або призвали, або сам пішов вже зараз.
показати весь коментар
18.06.2025 17:46
сам пішов, за грошиками, гандон забаранений, майора отримав 26.06.24
показати весь коментар
18.06.2025 17:51
Що мобілізували, що сам пішов. В любому випадку туди йому й дорога.
показати весь коментар
18.06.2025 17:54
72 мотострілецька дивізія ********** (у складі якої 30 м/с полк - в/ч 72162) сформована за особистим наказом ***** навесні 2024 у складі 44 армійського корпусу лєнінградського воєнного округу.
на ********** вважається елітною та під особистим патронатом *****, до відбору о/с, у т.ч. командного, високі вимоги, на рівні елітних десантних бригад десанту вдв та м/п **********.
з серпня 24-го 30-й м/с полк ********** спільно із "ахматом" веде бойові дії на курщині, зокрема в районі н/п суджа, та саме цим підрозділом ***** вихвалявся перед рудим донні, який "оточив" та "знищив" підрозділи ЗСУ (язиком *****).
з грудня 24-го 30-й м/с полк ********** спільно із підрозділами підарів з півн.кореї та 155 і 810 бригад м/п ********** веде бойові дії проти ЗСУ в районі н/п суджа, гуєво. упродовж 25-го 30-й м/с полк веде бойові дії на півдні курщини, а також на Харківщині та Сумщині.
так шо иліта *****, як ніяк.
не простий підрозділ, щоправда вигрібає люлей від ЗСУ регулярно та постійно
показати весь коментар
18.06.2025 17:49
А нечего было прятать сердце за спины ребят....
показати весь коментар
18.06.2025 17:42
Тут ще треба розібратись, може москалі цього мудака під шумок ліквідували. Хороший приклад для ху...ловців. А нашим воїнам велика подяка. Як кажуть вбитих москалів багато не буває
показати весь коментар
18.06.2025 17:50
ти якийсь дбб
показати весь коментар
18.06.2025 22:15
Місто "спетербург" стало трохи чище. Зашкварили чергового россійського нациста.
показати весь коментар
18.06.2025 17:50
He was born in Latvia. Typical example of the katsap 5th column in that country.
показати весь коментар
18.06.2025 18:05
Тварюка здохла. І ми це зробили. Слава!
показати весь коментар
18.06.2025 18:56
Він сам, до раю завіявся, як і глаголив, воєнний злочинець прутін!!
В Мухосранську, і парту йому відпишуть, і фсьо…
Жило, орченя грішно, і здохло смішно!
Слава Україні!! Смерть, окупантам московським!
показати весь коментар
18.06.2025 19:54
показати весь коментар
18.06.2025 22:41
це було ще міс назад
показати весь коментар
18.06.2025 23:14
чи це таким способом передаємо інфу? ану СБУ *: ФАС
показати весь коментар
18.06.2025 23:15
Собаці - собача смерть! СЛАВА ВСУ!!!
показати весь коментар
18.06.2025 23:59
Дослужився! Заслужив!
показати весь коментар
19.06.2025 00:47
 
 