Збита працівником прокуратури жінка померла у лікарні. Молочний був п’яним за кермом, - Кравченко. ФОТО
Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події.
"Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - зауважив Кравченко.
За його словами, Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.
"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді", - додав Кравченко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що працівник прокуратури Молочний збив жінку на пішохідній зоні в Києві та намагався втекти з місця ДТП.
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відпустять через рік.
Якби керівництво поліції та прокуратури разом взялись за наведення порядку з даною проблемою то все б швидко вирішилось.
Сімейні клани, в СБУ, ГПУ, податковій, митниці, МСЕК, стоматологів….
Але, під щільним контролем хєрантів, і, такого собі, «Конституційного Суду», з мудрилами від ригоАНАЛІВ, при посадах!!!
Тому, Сірійці роблять дієві висновки, дивлячись, на Українських «реформаторів» щодо виведення з України грошової маси»!!
Єдиний шанс ще був за Юща, але як написав Обама про той період "до влади прийшли люди які хотіли заробляти гроші". Фактично тоді і просрали все коли дозволили бджоляру повернути ригів до влади.
Курва, Луценко вже СКІЛЬКИ років НЕ генпрокурор?! Який рік в державі маємо зелений бедлам?!
Хто сьогодні у владі? Вже який рік?
****, та що з тим дебільним народцем таке, що йому так легко мозок вивернути, щоб ось так...
тепер питання: що він робив, щоб отримувати таку велику зп?
Непогано зрадники, але друзі по гумору влади прилаштували дітей, поки самі сидять у Москві...
Розлідувач Володимир Бондаренко написав більш детально звідки "ноги ростуть": спойлер - від Столара, Татарова...
Володимир Бондаренко:
"Працівник прокуратури Молочний Андрій Андрійович (2001 р.н.) здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Збив жінку і втік з місця події. Але його затримано (посилання в 1 ком)
його батько Молочний Андрій Сергійович (1978 р.н.) є партнером людини на ім'я Царенко Дмитро Олександрович в фірмі ТОВ "ПРОДАКШН КОМПАНІЯ"
Царенко продюсер медіахолдинга LIVE проросійського нардепа Вадима Столара. Брат Царенка - Михайло є депутатом від Столара в Київраді. Столар намагається повернути собі статус "смотрящєго" за Києвом. Він партнер не тільки Арахамії але й Татарова, які допомогли Столару вивезти його пУголового нардепа Дмитрука в Англію
можливо й сопливого прокурьонка Молочного витягнуть
до речі, МОЛОЧНИЙ АНДРIЙ СЕРГIЙОВИЧ та БАХМАТОВ МАКСИМ IСАНОВИЧ (ака лєдокол, голова Деснянської РДА були засновниками ТОВ "УКРГЕЙМЕКСПОРТ" (33346016), що показує від кого лєдокол зайшов на Трою)
з'ясувалось, що батько прокурьонка Молочного - зрадник, який втік до мск
тобто синок зрадника займає посаду головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері ОБОРОНИ Центрального регіону
СБУ ау!"
Єфремов з деркачем, у курсі, як це по «схемі»…
Тварини!!!
Риги ональні як клопи, то засохнуть то оживуть аби кров пити вічно!!!
Подивимось, чи посадять його років на 20 і в самі короткі строки.
Не думаю, що цепадоо пахало на роботі. Для роботи є звичайні люди без даху, робочі коні і в одночас груши для биття одночасно.
А ці ******** «молочні» для нагород і почестей і швидкісного ліфту від дворника до головного спеціаліста який нух ..я не петрає, але циеічно знущається з підлеглих.
Я не знаю, що відбувається, але всі реХформи суцільне гімно, навіть гірше - руїна. Що на дорогах, що на вулицях суцільна вакханалія. Ще ніколи не було за кермом стільки обдолбаних, п'яних, зухвалих, агресивних покидьків, не було і стільки бидлоти яка не здатна засвоїти правила дорожнього руху. Начебто вже таки охрінітєльні тестування, така блдь жорстка конкуренція, то як ху...ня бидляча отримує посади, права????? Як???????
А де поліція???? Де вона є в таких випадках, де їх принциповість аби навести порядок на вулицях міст? Вся пішла в лупцювання обраних тецекашниками? Страх що робиться. Так розвалити все могли тільки іуди
Я вже нічого.не виключаю
Абсурд анархія тут правлять бал(
Суддя який збив військового ЗСУ на смерть в Києві досі не покараний, але то вже всі забули.
Хлопці зі зброєю, як вони самі постійно кажуть і нам тут погрожують. Час настав - ваш вихід!!
PS. Кажу наперед - нічого не буде. Співпобітника прокуратури відмажуть. Зате дуже скоро десь випадково "помре" черговий кріпак в воєнкоматі, смерті якого будуть радіти всі вищезгадані персонажі