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Збита працівником прокуратури жінка померла у лікарні. Молочний був п’яним за кермом, - Кравченко. ФОТО

Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події.

ДТП у Києві

"Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - зауважив Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 12 зросла кількість постраждалих у ДТП за участі маршрутки в Києві. ФОТОрепортаж (оновлено)

За його словами, Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.

"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді", - додав Кравченко. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що працівник прокуратури Молочний збив жінку на пішохідній зоні в Києві та намагався втекти з місця ДТП.

Автор: 

ДТП (4510) Київ (19901) прокурор (632) Кравченко Руслан (88)


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Топ коментарі
+17
та все одно. зате в вишиванці ходив, і не казав публічно проросійські гасла.

відпустять через рік.
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20.07.2025 14:56 Відповісти
+16
Що буде? Застава 200млн. Через 3 місяці-знижка 100млн. Ще через 3 місяці-10 млн. Потім браслет на руку та домашній арешт. А потім всі забудуть про Молочного....Який розважається на Гоа вже рік.
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20.07.2025 15:02 Відповісти
+16
....а потім група інвалідності і пенсія тисяч 200 грн
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20.07.2025 15:05 Відповісти
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та все одно. зате в вишиванці ходив, і не казав публічно проросійські гасла.

відпустять через рік.
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20.07.2025 14:56 Відповісти
Ні. Надто дрібна хвігура. Такого можна і на слайси пустити
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20.07.2025 15:24 Відповісти
Молочного ловлять?
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20.07.2025 14:57 Відповісти
Не здивуюсь, якщо знайдеться документ, що Молочний звільнився з прокурорських за годину до трагедії.
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20.07.2025 15:40 Відповісти
Що буде? Застава 200млн. Через 3 місяці-знижка 100млн. Ще через 3 місяці-10 млн. Потім браслет на руку та домашній арешт. А потім всі забудуть про Молочного....Який розважається на Гоа вже рік.
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20.07.2025 15:02 Відповісти
....а потім група інвалідності і пенсія тисяч 200 грн
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20.07.2025 15:05 Відповісти
Завтра з'ясується , що інвалідність в нього вже є , а отже - це буде зараховано , як пом'якшувальна обставина !
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20.07.2025 15:07 Відповісти
17000 та нова посада в прокуратурі іншого району,у мене питання ЧОГО НІХТО НЕ ПИТАЄ ЧОГО ВІН І ЙОМУ ПОДІБНІ НЕ НА ВІЙНІ???
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20.07.2025 15:05 Відповісти
Та якби про Молочного: через 3 місяці й про Кравченка, сподіваюся, забудуть, як про Монастирського. Генпрокурору нема що робити, як розслідувати п'яну ДТП. Цікаво, скільки він отримує за цю роботу.
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20.07.2025 15:18 Відповісти
не ускладнюйте, він запишиться в ЗСУ і буде рахуватись в охороні генштаба
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20.07.2025 15:51 Відповісти
Завтра цей прокугор буде десь в Іспанії, а зе зрадник йому буде виплачувати пенсію по інвалідності .
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20.07.2025 15:03 Відповісти
Та сказали ж шо він НЕ прокурор. Просто працює в прокуратурі. Може він двірник чи просто діловод якийсь.
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20.07.2025 15:33 Відповісти
І думаєте йому щось за це буде? Ага. Як завжди чергова судова коліція і все. Судді і прокурвори один одному вилизують
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20.07.2025 15:03 Відповісти
А що такого дивного?((Бо малочний?((смертність в Україні на дорогах була завжди не перших місцях в Європі(
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20.07.2025 15:04 Відповісти
То вони страхуються, на випередження. А як народець збунтується від безкарності прокурворів, та піде скидати Дермака? А вже нема потреби, розібралися та вжили заходів.
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20.07.2025 15:20 Відповісти
Не прокурор, тому особливо його захищати не будуть і зроблять показове покарання, яке він, мразота, заслужив, але, якби збив прокурор зі стажем 10-15 років, то не робили б вони такі медійні заяви.
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20.07.2025 15:04 Відповісти
Будуть,ви вірите в те що людина з вулиці отримала роботу в прокуратурі ще і з 100% бронюванням??
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20.07.2025 15:07 Відповісти
Зараз новому Генпрокурору потрібен іміджевий показовий процес, тому Молочний попав на термін за гратами і великі гроші.
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20.07.2025 15:30 Відповісти
час покаже,головне людину лишили життя...
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20.07.2025 15:43 Відповісти
Нажаль через позицію голів кримінальних судів та прокурорів, всі чиновники що мають якись вплив на поліцію знову їздять п'яні за кермом. І тут не проблема тільки в цьому прокурорі, проблема в тому що поліцейські змушені відпускати п'яних і не оформлювати їх, щоб не мати потім проблем. А навіть якщо оформили випадково то потім вище ті протоколи анулюють.

Якби керівництво поліції та прокуратури разом взялись за наведення порядку з даною проблемою то все б швидко вирішилось.
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20.07.2025 15:09 Відповісти
І це почалось ще за луценка який фактично закрив тоді очі, що його прокурори відкривали липові кримінальні справи на патрульних, примушуючи їх звільнятись.
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20.07.2025 15:12 Відповісти
Почалося це, ще за отих, часів піскунів-потебенків, з ГПУ!!
Сімейні клани, в СБУ, ГПУ, податковій, митниці, МСЕК, стоматологів….
Але, під щільним контролем хєрантів, і, такого собі, «Конституційного Суду», з мудрилами від ригоАНАЛІВ, при посадах!!!
Тому, Сірійці роблять дієві висновки, дивлячись, на Українських «реформаторів» щодо виведення з України грошової маси»!!
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20.07.2025 15:19 Відповісти
Почалось ще за розвалу совка коли колишніх кгбістів не люстрували як в країнах східної європи, а вони фактично тоді захопили всюди владу на різних рівнях, в тому числі і кришували бандформування. Потім той спрут комуністичний зруйнував спроби створити нормальні інститути влади і перетворив в кучмівську партократію.

Єдиний шанс ще був за Юща, але як написав Обама про той період "до влади прийшли люди які хотіли заробляти гроші". Фактично тоді і просрали все коли дозволили бджоляру повернути ригів до влади.
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20.07.2025 15:35 Відповісти
І взагалі! Порошенко Фсьо вкрав!
Курва, Луценко вже СКІЛЬКИ років НЕ генпрокурор?! Який рік в державі маємо зелений бедлам?!
Хто сьогодні у владі? Вже який рік?
****, та що з тим дебільним народцем таке, що йому так легко мозок вивернути, щоб ось так...
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20.07.2025 15:47 Відповісти
Порядок треба наводити у суспільстві як такому. Чому держслужбовець ганяє на лексусі, - в країні, де середня зп 400 долярів? Цього що - позавчора не помітили? Помітили, але ж це - норм. А як норм, то отримуйте. Ще й незадоволені чимось.
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20.07.2025 15:23 Відповісти
Тому що в них або жінка успішний підприємець, або мама пенсіонерка назбирала і подарила синові машину, а ще є такі що важко працюють збираючи малину.
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20.07.2025 15:27 Відповісти
Отримував він зарплатню в 109,609 грн: https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/2c402597-5dd1-48d6-bbff-92ca44ace85d/
тепер питання: що він робив, щоб отримувати таку велику зп?
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20.07.2025 15:09 Відповісти
Як шо? - потужно перекладав бумажки з однієї купи на іншу
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20.07.2025 15:13 Відповісти
Він був одним з винтиків Системи - судді , прокурори , СБУ , вищі чиновники ... ви навіть не уявляєте ЯКІ там зарплати !
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20.07.2025 15:14 Відповісти
Зарплати, пенсії, безкарність для прикоритників - побудована кланова система незгірше ніж привілеї для комунеліти при совку. Quo vadis, Україно при зелено- ригах?
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20.07.2025 15:32 Відповісти
це зп за 4 місяці, адже 21.08. він "був кандидатом".
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20.07.2025 15:37 Відповісти
Це не прокурор. А так... Тому нам його так показово і "згодовують" - дивиться, мов, які ми принципові... Відволикають нашу увагу від основного...
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20.07.2025 15:10 Відповісти
...............................розстріляйте свою елітну дермову пдлу..
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20.07.2025 15:12 Відповісти
Інформація, яка сподобається читачам: сьогодні син зрадника Андрія Молочного - Андрій Андрійович Молочний, працівник прокуратури, 2001 року народження збив на пішохідному переході жінку і зник з місця пригоди.

Непогано зрадники, але друзі по гумору влади прилаштували дітей, поки самі сидять у Москві...

Розлідувач Володимир Бондаренко написав більш детально звідки "ноги ростуть": спойлер - від Столара, Татарова...

Володимир Бондаренко:

"Працівник прокуратури Молочний Андрій Андрійович (2001 р.н.) здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Збив жінку і втік з місця події. Але його затримано (посилання в 1 ком)

його батько Молочний Андрій Сергійович (1978 р.н.) є партнером людини на ім'я Царенко Дмитро Олександрович в фірмі ТОВ "ПРОДАКШН КОМПАНІЯ"

Царенко продюсер медіахолдинга LIVE проросійського нардепа Вадима Столара. Брат Царенка - Михайло є депутатом від Столара в Київраді. Столар намагається повернути собі статус "смотрящєго" за Києвом. Він партнер не тільки Арахамії але й Татарова, які допомогли Столару вивезти його пУголового нардепа Дмитрука в Англію

можливо й сопливого прокурьонка Молочного витягнуть

до речі, МОЛОЧНИЙ АНДРIЙ СЕРГIЙОВИЧ та БАХМАТОВ МАКСИМ IСАНОВИЧ (ака лєдокол, голова Деснянської РДА були засновниками ТОВ "УКРГЕЙМЕКСПОРТ" (33346016), що показує від кого лєдокол зайшов на Трою)

з'ясувалось, що батько прокурьонка Молочного - зрадник, який втік до мск

тобто синок зрадника займає посаду головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері ОБОРОНИ Центрального регіону

СБУ ау!"
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20.07.2025 15:13 Відповісти
Яким "партнером", статтєвим? А то може я партнер Меланії Трамп, не знаєте?
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20.07.2025 15:27 Відповісти
Це коріш Притули. Файна Юкрайна, помниш? Землячок, з міста Коростеня, в росії зараз курва
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20.07.2025 15:36 Відповісти
Ти сьогодні в ,,ударі,, Адвокатствуєш чіпляючись до помилкового слова чи випадкової коми. А на рахунок що ти партнер Меланії я повірю. Дрочиш на її фото. Це також форма сексу. Тож можеш відчувати її партнером повноцінно.
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20.07.2025 15:36 Відповісти
Татаров, з портновськими та аброхамієм, підметушаться, щоб, убивцю Українки, як і беркутню, «виписати на московію»!!!
Єфремов з деркачем, у курсі, як це по «схемі»…
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20.07.2025 15:28 Відповісти
Жесть!!!!
Тварини!!!
Риги ональні як клопи, то засохнуть то оживуть аби кров пити вічно!!!
Подивимось, чи посадять його років на 20 і в самі короткі строки.
Не думаю, що цепадоо пахало на роботі. Для роботи є звичайні люди без даху, робочі коні і в одночас груши для биття одночасно.
А ці ******** «молочні» для нагород і почестей і швидкісного ліфту від дворника до головного спеціаліста який нух ..я не петрає, але циеічно знущається з підлеглих.
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20.07.2025 15:31 Відповісти
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
Я не знаю, що відбувається, але всі реХформи суцільне гімно, навіть гірше - руїна. Що на дорогах, що на вулицях суцільна вакханалія. Ще ніколи не було за кермом стільки обдолбаних, п'яних, зухвалих, агресивних покидьків, не було і стільки бидлоти яка не здатна засвоїти правила дорожнього руху. Начебто вже таки охрінітєльні тестування, така блдь жорстка конкуренція, то як ху...ня бидляча отримує посади, права????? Як???????
А де поліція???? Де вона є в таких випадках, де їх принциповість аби навести порядок на вулицях міст? Вся пішла в лупцювання обраних тецекашниками? Страх що робиться. Так розвалити все могли тільки іуди
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20.07.2025 15:24 Відповісти
Скоро они будут ходить с пейсами по улицам украинских городов и отстреливать украинцев из короткоствола, как они это сейчас делают с арабами в палестине!
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20.07.2025 15:32 Відповісти
😢😢😢😢
Я вже нічого.не виключаю
Абсурд анархія тут правлять бал(
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20.07.2025 15:34 Відповісти
Пів Київа гасає на спорткарах з шаленою швидкістю..Бо столиця перш за все надвелике скупчення усяких чиновників та мажорів - ухилянтів для яких Закон не писан...Бісяться від жиру та можливостей....і це під час війни!!
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20.07.2025 15:28 Відповісти
Потому шо окружающе лошйо має знати, хто вони по жизн
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20.07.2025 15:48 Відповісти
Через деякий час цей прокурор скаже, що хоче приєднатися до ЗСУ, звісно, за станом здоровʼя він буде підходити тільки для служби у тилових частинах і побачите ви його вже в "Ужгородському котлі".
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20.07.2025 15:37 Відповісти
Жодного коментаря що "утирка прокурорського" чекає справедливе покарання НЕМАЄ! Така довіра до влади!
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20.07.2025 15:42 Відповісти
Чим щось коментувати є одне питання, а він інвалід, пенсіонер, або просто дерьмо
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20.07.2025 15:45 Відповісти
Все разом.
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20.07.2025 15:54 Відповісти
Треба йому премію виписати за морольні збитки та побиту машину (сарказм).
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20.07.2025 15:53 Відповісти
Жінки дуже шкода. Ну а що ви хотіли, життя вдалося, броня є, з.п. гарна є, життя є, тцк не проблема, можна і побухати ... так і живемо. Поки одні воюють, то інші "з бронями" убивають своїх в тилу, бухають і т.д. Це ж не ухилянт збив, відмажуть, умовно дадуть і все, як було багато разів.

Суддя який збив військового ЗСУ на смерть в Києві досі не покараний, але то вже всі забули.
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20.07.2025 15:56 Відповісти
Порохобандерівець вже їде на "буханці" зі зброєю. Чекайте - скоро доїде
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20.07.2025 15:57 Відповісти
Цікаво, а місцеві "термінатори", місцеві воїни A. Boyanov, Порохобандерівець, Yuri I, браві хлопці в камуфляжі, які весело ногами гамселять цивільних - вони не хочуть спитати з винуватця трагедії - по факту "хазяїна України" ?? Ні? Ой, а що сі сталося? А де "розстрільна команда" ?? Га? Ой, та що ж такоє - нікого немає

Хлопці зі зброєю, як вони самі постійно кажуть і нам тут погрожують. Час настав - ваш вихід!!

PS. Кажу наперед - нічого не буде. Співпобітника прокуратури відмажуть. Зате дуже скоро десь випадково "помре" черговий кріпак в воєнкоматі, смерті якого будуть радіти всі вищезгадані персонажі
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20.07.2025 15:56 Відповісти
 
 