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Рашисти атакували Хмельниччину: пошкоджено 20 будинків. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено 20 приватних житлових будівель у Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ступінь пошкоджень встановлюється. Загиблих та травмованих немає. Інформація уточнюється", - уточнив він.
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news 245 #510424
показати весь коментар21.07.2025 09:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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