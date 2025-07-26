Акція проти закону щодо НАБУ і САП триває п’ятий день в Києві. ФОТОрепортаж
У суботу, 26 липня, у Києві на площі біля театру ім. Івана Франка знову зібралися мітингувальники, які виступають проти ухваленого парламентом та підписаного президентом закону, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Фото з акції публікують "УП" та "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що ввечері на площі біля театру ім. Івана Франка зібралися близько дві сотні учасників акції.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.
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Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
Бо це зараз у всіх Світових ЗМІ.
Репутація ЗЄлупи тупо тане на очах. І потрібно її довести до стану токсичності.
Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року проголосила Загальну декларацію прав людини, у преамбулі якої зазначила: "... Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру: і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення...."!!
Знаю одну країну на півночі, якій ******* настав через повстання під час Першої Світової.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
такий пес коштує сотню безродних безуглих
Тим часом справи проти злодіїв (де головний фігурант - Зеленський) руйнуються.
Дуже сумнівно - що узурпатор допустить зняття ярма з антикорупційних органів, бо це загрожує узурпатору ув'язненням.
Ці ті громадяни України, які вже зрозуміли, що владу не треба любити чи ненавидіти. Що владу потрібно оцінювати по справах, які роблять життя громадян кращим чи гіршим, а державу сильнішою чи слабкішою.
Не треба робити з влади кумирів. Це доля слабких та малодушних. Владу необхідно підтримувати в тому, що йде на користь державі та суспільству і владу необхідно критикувати за неприпустимі, помилкові чи ганебні дії та рішення. Критика - це не образа, а вказівка на помилку, яку необхідно, як мінімум, не повторити і, як максимум, виправити. При цьому владу завжди необхідно контролювати, а влада має берегти свою репутацію. Інакше буде, як у Росії та Білорусі. Безконтрольність влади призводить до диктатури та узурпації. До речі, в Україні паростки цього вже є.
До влади треба ставитися як до сервісу та обслуговуючого елементу управління держави. Не схилятися перед нею, а ОЦІНЮВАТИ. По справах. Але чесно. І якщо дії влади гідні підтримки, то не соромно підтримати владу. Це цивілізовані відносини громадянина та влади у ********* західному суспільстві. Владу не варто виправдовувати тим, що у попередників було щось схоже, бо зміна влади відбувається саме тому, що громадяни не були задоволені діями влади. Хоча буває, що міняють владу по-приколу. Але це локальна історія.
Тому не треба завжди емоційно реагувати і вважати, що сила голоса вище за силу аргументів. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив у бій за святу праву справу. Раціональний підхід до оцінки дій влади, критичне мислення та вміння робити висновки - от більш дієвий механізм. Але раніше суспільству необхідно еволюціонувати та подорослішати. А на це потрібні час та бажання.
Є одне в мене питання, яке не відпускає мене вже декілька днів. А де всі ті підтримувачи Зеленського? Де ті, хто повинен був вийти за свого улюбленого шоумена і захистити його, продемонстувавши народну підтримку? Де ті, хто показавши своїм виходом, що атака Зеленського на антикорупційні органи та спроба захистити Міндіча від підозри у корупції з боку НАБУ та САП підтримується симпатиками влади?
Де всі ці бабки-сраки, аватарки з квіточками та мужні порожні сторінки, з яких йде підтримка дій влади у соцмережах? Ой, з'ясувалося, що боти є лише у віртуальній площині і їх навіть на якийсь умовний протест не зібрати? А що ж так? Так на це ж немалі гроші витрачалися ОПешкою всі роки повномасштабного вторгнення.
Навіть не допомогла одиночна підтримка окремих військових, які давно в піар-пулі Банкової і яких любить показувати у себе Мосейчук чи Єдиний телемарафон. І те, що з шоумена ліпили Рембо криворізького розливу не допомогло. Мдя...
Володимир Зеленський, здається вас потужно намахали, за ваші гроші. Чи не ваші? Але намахали. Як там було в старому анедоті? "А так дихав, так дихав". То це був не анекдот, а пророцтво?
Так де підтримка твого факапа, Вова? І це ще ти нових рейтингів не бачив...
«Коли влада вживає надмірну силу, народ має право збройно боронитися‼️❤️🇺🇦💯✊👍👌✌️💪‼️❤️🇺🇦⚒⚔️❤️‼️🫡
Наша молодь знову нагадала, що таке гідність, як би її не намагались розтоптати позітівно/кварталівським угаром.
Так що якщо у когось ще є сумнів за що воювати, то кращої мотивації не знайти - за майбутнє цих дітей.