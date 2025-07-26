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Новини Фото Протести проти закону про НАБУ і САП
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Акція проти закону щодо НАБУ і САП триває п’ятий день в Києві. ФОТОрепортаж

У суботу, 26 липня, у Києві на площі біля театру ім. Івана Франка знову зібралися мітингувальники, які виступають проти ухваленого парламентом та підписаного президентом закону, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Фото з акції публікують "УП" та "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що ввечері на площі біля театру ім. Івана Франка зібралися близько дві сотні учасників акції.

протест

протест

протест

протест

протест

протест

протест

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Автор: 

НАБУ (5328) Київ (19933) протест (2429) САП (2400)


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Топ коментарі
+17
Так тримати!!!

Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
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26.07.2025 21:36 Відповісти
+11
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26.07.2025 21:38 Відповісти
+10
Квартальний кодляк має надію що походять, набридне - та й забудуть.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
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26.07.2025 21:38 Відповісти
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Так тримати!!!

Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
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26.07.2025 21:36 Відповісти
Самий справжній.
Бо це зараз у всіх Світових ЗМІ.

Репутація ЗЄлупи тупо тане на очах. І потрібно її довести до стану токсичності.
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26.07.2025 21:55 Відповісти
А зменшують чув ; Єрмак нажуй" і не чув Зеля /туди/. А повинно бути навпаки бо виглядає що обслуга погана а Зеленський добрий навіть закон новий подав, який не буде проголосований.
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26.07.2025 22:45 Відповісти
А тобі не спадало на думку, що від зміни завхоза легітимність влади не страждає, а зміна президента повинна проходити певним законним чином?
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26.07.2025 22:54 Відповісти
У випадку узурпації влади народ має право на повстання. Право на повстання є формою опору гнобленню як наслідку узурпації влади. Опір гнобленню витікає з природніх прав людини. Коли уряд порушує права народу, повстання для народу і для кожної його частини є його священним правом і невідкладним обов'язком (Статті 33-35 Декларації прав людини і громадянина 24 червня 1793 року, яка була частиною Конституції Французької республіки).

Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року проголосила Загальну декларацію прав людини, у преамбулі якої зазначила: "... Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру: і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення...."!!
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26.07.2025 22:54 Відповісти
Під час війни повстання - саме те.

Знаю одну країну на півночі, якій ******* настав через повстання під час Першої Світової.
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26.07.2025 22:56 Відповісти
Це ви, про Німеччину?? Веймарську республіку?!?!
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26.07.2025 23:05 Відповісти
Квартальний кодляк має надію що походять, набридне - та й забудуть.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
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26.07.2025 21:38 Відповісти
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26.07.2025 21:38 Відповісти
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26.07.2025 21:46 Відповісти
та й дорожче, мабуть.

такий пес коштує сотню безродних безуглих
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26.07.2025 22:45 Відповісти
Українці таки стануть суверенами і обʼєднаються з Європою ,так знадобиться 40 років але україно фобна система буде зруйнована і люстрована, а постане нова демократична Україна з національним урядом..
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26.07.2025 21:47 Відповісти
І зі студентів у 2013 сміялися
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26.07.2025 21:55 Відповісти
Ну сміялися ті, хто потім стояв за горілку на Антимайдані і просив іжу у протестувальників Майдану. 😁
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26.07.2025 22:01 Відповісти
Подяка й повага!!! ДІТОЧКИ, ВИ КРУТЕЗНЕ МАЙБУТНЄ СВОЄЇ КРАЇНИ !
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26.07.2025 22:02 Відповісти
Узурпатор влади оярмував антикорупційні органи за 16 годин: породив "закон", провів у Раді й підписав. Знімати ярмо (залежність від злочинців у владі) - узурпатор не поспішає.
Тим часом справи проти злодіїв (де головний фігурант - Зеленський) руйнуються.
Дуже сумнівно - що узурпатор допустить зняття ярма з антикорупційних органів, бо це загрожує узурпатору ув'язненням.
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26.07.2025 22:02 Відповісти
Тобі до віку не відмитися.Це по вашому по квартальські.Ви з Єрмаком по вуха обісралися.Для проформи -вигони його,якийсь відсоток рейтинга піднімеш.
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26.07.2025 22:20 Відповісти
Ти на українському сайті москворота чіпуха,пиши українською,або зникни у тухесі зепідара
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26.07.2025 22:30 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/57010 Борислав Береза:
Ці ті громадяни України, які вже зрозуміли, що владу не треба любити чи ненавидіти. Що владу потрібно оцінювати по справах, які роблять життя громадян кращим чи гіршим, а державу сильнішою чи слабкішою.
Не треба робити з влади кумирів. Це доля слабких та малодушних. Владу необхідно підтримувати в тому, що йде на користь державі та суспільству і владу необхідно критикувати за неприпустимі, помилкові чи ганебні дії та рішення. Критика - це не образа, а вказівка на помилку, яку необхідно, як мінімум, не повторити і, як максимум, виправити. При цьому владу завжди необхідно контролювати, а влада має берегти свою репутацію. Інакше буде, як у Росії та Білорусі. Безконтрольність влади призводить до диктатури та узурпації. До речі, в Україні паростки цього вже є.
До влади треба ставитися як до сервісу та обслуговуючого елементу управління держави. Не схилятися перед нею, а ОЦІНЮВАТИ. По справах. Але чесно. І якщо дії влади гідні підтримки, то не соромно підтримати владу. Це цивілізовані відносини громадянина та влади у ********* західному суспільстві. Владу не варто виправдовувати тим, що у попередників було щось схоже, бо зміна влади відбувається саме тому, що громадяни не були задоволені діями влади. Хоча буває, що міняють владу по-приколу. Але це локальна історія.
Тому не треба завжди емоційно реагувати і вважати, що сила голоса вище за силу аргументів. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив у бій за святу праву справу. Раціональний підхід до оцінки дій влади, критичне мислення та вміння робити висновки - от більш дієвий механізм. Але раніше суспільству необхідно еволюціонувати та подорослішати. А на це потрібні час та бажання.
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26.07.2025 22:43 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/57042 Борислав Береза:
Є одне в мене питання, яке не відпускає мене вже декілька днів. А де всі ті підтримувачи Зеленського? Де ті, хто повинен був вийти за свого улюбленого шоумена і захистити його, продемонстувавши народну підтримку? Де ті, хто показавши своїм виходом, що атака Зеленського на антикорупційні органи та спроба захистити Міндіча від підозри у корупції з боку НАБУ та САП підтримується симпатиками влади?
Де всі ці бабки-сраки, аватарки з квіточками та мужні порожні сторінки, з яких йде підтримка дій влади у соцмережах? Ой, з'ясувалося, що боти є лише у віртуальній площині і їх навіть на якийсь умовний протест не зібрати? А що ж так? Так на це ж немалі гроші витрачалися ОПешкою всі роки повномасштабного вторгнення.
Навіть не допомогла одиночна підтримка окремих військових, які давно в піар-пулі Банкової і яких любить показувати у себе Мосейчук чи Єдиний телемарафон. І те, що з шоумена ліпили Рембо криворізького розливу не допомогло. Мдя...
Володимир Зеленський, здається вас потужно намахали, за ваші гроші. Чи не ваші? Але намахали. Як там було в старому анедоті? "А так дихав, так дихав". То це був не анекдот, а пророцтво?
Так де підтримка твого факапа, Вова? І це ще ти нових рейтингів не бачив...
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26.07.2025 22:49 Відповісти
У зеленського з стефанчуками, діарея від отриманого «результату» щодо нехтування ними, Українським Громадянським Суспільством!!
«Коли влада вживає надмірну силу, народ має право збройно боронитися‼️❤️🇺🇦💯✊👍👌✌️💪‼️❤️🇺🇦⚒⚔️❤️‼️🫡
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26.07.2025 22:51 Відповісти
Молодці, зелених корумпованих зрадників треба саджвти
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26.07.2025 23:08 Відповісти
геть зеленського
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26.07.2025 23:10 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/1AyQbgPGME/ Валерій ПРОЗАПАС, майор 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ:

Наша молодь знову нагадала, що таке гідність, як би її не намагались розтоптати позітівно/кварталівським угаром.
Так що якщо у когось ще є сумнів за що воювати, то кращої мотивації не знайти - за майбутнє цих дітей.
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26.07.2025 23:15 Відповісти
 
 