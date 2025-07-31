Наслідки комбінованого удару по Києву: загинула людина, 43 постраждало (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили президент України Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко.
"Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", - йдеться в дописі президента.
Станом на 6:30 по Києву - 1 загибла людина та понад 20 поранено, зазначив Клименко. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.
"Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Перебуваю на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучені сили ДСНС та поліції.
Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину рф.
Прошу мешканців поставитися з розумінням до запроваджених обмежень у зоні ураження. Це питання безпеки та ефективної роботи всіх служб", - зазначив Клименко.
Оновлення
До 43 зросла кількість постраждалих у Києві, повідомив о 6:54 міський голова Віталій Кличко.
Він зазначив, що 26 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці.
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