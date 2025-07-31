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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Наслідки комбінованого удару по Києву: загинула людина, 43 постраждало (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 31 липня ворог атакував Київ столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили президент України Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко.

"Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", - йдеться в дописі президента.

Станом на 6:30 по Києву  - 1 загибла людина та понад 20 поранено, зазначив Клименко.  Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.

"Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Перебуваю на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучені сили ДСНС та поліції.

Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину рф.

Прошу мешканців поставитися з розумінням до запроваджених обмежень у зоні ураження. Це питання безпеки та ефективної роботи всіх служб", - зазначив Клименко.

Оновлення 

До 43 зросла кількість постраждалих у Києві, повідомив о 6:54 міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що 26 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці.

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Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ
Атака на Київ

Автор: 

Київ (19949) обстріл (30109) Повітряні атаки на Київ (897)


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Здохни,расцея! До останьої свинособаки,здохни..
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31.07.2025 06:50 Відповісти
Боже нам допомогае, там Дальнiй Схiд трясе й цунамить . I так буде ще мiнiмум мiсяць. Бiльше десятка атомних пiдводних човнiв затонули вiд цунамi. СМЕРТЬ ЦАПОРИЛii !!!
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31.07.2025 06:59 Відповісти
Додік трумп дав 10 днів, це відповідь козломордих на ультиматум
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31.07.2025 07:03 Відповісти
 
 