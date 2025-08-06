Стрілянина в Ізмаїлі: загинув поліцейський Михайло Сорока. ФОТО

Лейтенант поліції Одещини Михайло Сорока трагічно загинув 5 серпня під час несення служби у рідному місті Ізмаїл. Його життя обірвалося від кулі зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у 34-річного поліцейського залишилися дружина та двоє маленьких діток.

Михайло Сорока народився в Ізмаїлі. У 2008 році закінчив Національної академії внутрішніх справ та присвятив своє життя служінню українському народові.

Працював у різних підрозділах поліції Одещини: був оперативником, дільничним, ювенальним поліцейським, а останнім часом - інспектором сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського районного відділу.

"Справжній офіцер - чесний, принциповий, відданий справ та готовий стати на захист всіх, хто цього потребував. Поліцейський ніколи не уникав труднощів і не відступав перед небезпекою.

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Михайло був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Для колег - не лише надійним товаришем, а й людиною з великим серцем. Поліцейський залишив по собі глибоку скорботу та біль втрати у серцях рідних, колег і всіх, хто його знав", - додають у поліції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у місті Ізмаїл Одеської області ввечері 5 серпня сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь під час перевірки патрульними поліціянтами його документів