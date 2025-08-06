Атака КАБів на Запорізький район: дві людини загинули, 12 - поранені, серед них - четверо дітей. Є тяжкі (оновлено). ФОТОрепортаж
Щонайменше троє людей дістали поранень внаслідок атаки РФ на Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про щонайменше трьох постраждалих", - уточнив він.
Пізніше Федоров повідомив, що через російську атаку двоє людей загинули, десять зазнали поранень. Серед поранених - четверо дітей.
"Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. Пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Екстрені служби працюють", - йдеться у повідомленні.
Згодом очільник ОВА додав, що кількість постраждалих збільшилась до 12.
"Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у ДСНС повідомили, що 6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи лунають у Запорізькій області, ворог атакує КАБами. Також зазначалося, що 5 серпня війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ, загинуло двоє чоловіків.
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