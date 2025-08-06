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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Атака КАБів на Запорізький район: дві людини загинули, 12 - поранені, серед них - четверо дітей. Є тяжкі (оновлено). ФОТОрепортаж

Щонайменше троє людей дістали поранень внаслідок атаки РФ на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про щонайменше трьох постраждалих", - уточнив він.

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Пізніше Федоров повідомив, що через російську атаку двоє людей загинули, десять зазнали поранень. Серед поранених - четверо дітей.

"Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. Пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Екстрені служби працюють", - йдеться у повідомленні.

Згодом очільник ОВА додав, що кількість постраждалих збільшилась до 12.

"Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані", - йдеться у повідомленні.

Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу

Пізніше у ДСНС повідомили, що 6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька
Запорізька

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи лунають у Запорізькій області, ворог атакує КАБами. Також зазначалося, що 5 серпня війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ, загинуло двоє чоловіків.

Автор: 

Запоріжжя (2348) Запорізька область (3918) КАБ (421) Запорізький район (204)


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