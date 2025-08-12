Безпілотники атакували Ставрополь: виникла пожежа на хімічному підприємстві. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на 12 серпня безпілотники атакували південь РФ. Вибухи пролунали у Ставрополі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За повідомленням очевидців, було зафіксовано кілька вибухів. За попередніми даними, під прицілом опинився місцевий завод "Монокристалл". Підприємство хімічної промисловості є одним з основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості.
Синтетичний сапфір використовується в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів, зокрема в військових приладах. Також він застосовується в компонентах аерокосмічної, приладобудівної та інших високотехнологічних галузей, включаючи військову сферу.
Також місцеві заявляють про атаку на завод "Нептун", який спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден - як військових, так і цивільних.
Входить до переліку стратегічних підприємств РФ.
Продукція використовується на більш ніж 300 суднах російського флоту - включаючи атомні крейсери, підводні човни, танкери, арктичні кораблі тощо.
Завод підтримує критично важливу інфраструктуру в оборонному та суднобудівному комплексі РФ.
Було би добре, якби ще прилетіло і у ставропольський радіозавод "Сигнал", який знаходиться на шість км південніше, ось тут - 44°59'43.8"N 41°55'52.5"E. Цей завод виробляє електроніку для наведення озброєння, станції радіоелектронної боротьби для протиповітряної оборони та авіації, а також системи активних перешкод "Смальта", "Гарденія", РЕБ-комплекси для штурмовиків, винищувачів та наземних об'єктів, включаючи "Тополь-Э".
Щодо хімпрому, то було би непогано знов "навідатись до нєвінномиського "Азоту", і нарешті завітати на "Ставролєн" у Будьонновьку. Давно прийшов час активніше напружувати цивільних кацапів.