Суд залишив під вартою екскомандира 155-ї бригади Рюмшина, зменшивши заставу до 10 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відбулось засідання суду щодо продовження запобіжного заходу екскомандиру 155 бригади ЗСУ полковнику Дмитру Рюмшину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Прокуратура заявила суду клопотання про продовження існуючого запобіжного заходу на 60 діб.

"Рюмшину закидають створення умов для зниження дисципліни, військового правопорядку та неповернення військових до військової частини. Підозрюваний мав знати справжній стан справ у військовій частині. Не проконтролював відбір військовослужбовців для відправлення на навчання. А ці військові раніше притягувалися до адміністративного правопорушення. Це заподіяло істотну шкоду в умовах військового стану.

Вважаємо за необхідне продовження заходу, бо є ризик переховування від суду, а також незаконного впливу на свідків. Вважаю що підозрюваний вчинив важкий злочин. Прошу продовжити строк дії запобіжного заходу на 60 днів", - сказав прокурор Явдокименко.

Адвокат Рюмшина Андрій Йосипов вказав суду, що сума застави є нопомірною для військового. Також він зазначив, що обвинувачення не надало доказів умислу у діях Рюмшина та не довело розмір завдвної ним шкоди.

"Я надіслав запит обвинуваченню: "Яка кількість доповідей була адресована саме Рюмшину?" Таких випадків лише 58. На кожному з цих рапортів є відмітка Рюмшина, що означає шо він володів інформацією про факт СЗЧ військових і що можливо він не відреагував. Хоча нагадаю що обвинувачували Рюмшина раніше в більш як 600 випадках таких", - розповів адвокат. "Умисел має бути встановлений за кожним солдатом. За кожним окремо взятим випадком має ще й бути встановлена окрема істотна шкода", - наголосив Йосипов.

Полковник Рюмшин, звертаючись до суду, зазначив, що враховуючі його бойовий досвід, для держави буде більше користі від його перебування на фронті, а не на гауптвахті.

Суддя Олена Бусик прийняла рішення продовжити запобіжний захід Дмитру Рюмшину у вигляді тримання під вартою. При цьому зменьшена сума застави, яка може бути внесена за військового - з 15 до 10 млн грн. Захист Рюмшина планує оскаржувати запобіжний захід та розмір застави в апеляції.

Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.