Щонайменше десять ударів нанесли росіяни по Запоріжжю: 1 людина загинула, 7 - постраждали, серед них дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 15 вересня російські війська атакували Запоріжжя.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Одна людина поранена - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Інформація про руйнування уточнюється", - зазначив він.
Згодом у Запорізькій області пролунали повторні вибухи.
Оновлення
"П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей. Інші наслідки атаки встановлюються", - написав Федоров згодом.
Оновлення станом на 01:20: Одна людина загинула, сім - постраждали, в тому числі одна дитина. Збільшилася кількість людей, яким знадобилася допомога медиків внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
