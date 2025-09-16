УКР
Щонайменше десять ударів нанесли росіяни по Запоріжжю: 1 людина загинула, 7 - постраждали, серед них дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 15 вересня російські війська атакували Запоріжжя.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Одна людина поранена - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Інформація про руйнування уточнюється", - зазначив він.

Згодом у Запорізькій області пролунали повторні вибухи.

Оновлення

"П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей. Інші наслідки атаки встановлюються", - написав Федоров згодом.

Оновлення станом на 01:20: Одна людина загинула, сім - постраждали, в тому числі одна дитина. Збільшилася кількість людей, яким знадобилася допомога медиків внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 

Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки росіян на Запоріжжя

Випустили ракет 20 з торнадо-с, одна за одною. Там БЧ до 220 кг в кожній. Підари кончені. Російські терористичні війська.
16.09.2025 00:58 Відповісти
****** смерчем ****** максимально неточним рсзо по городу от нех делать, тупо что б люди боялись и паниковали...
16.09.2025 01:01 Відповісти
 
 