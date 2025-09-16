Щонайменше десять ударів нанесли росіяни по Запоріжжю: 1 людина загинула, 7 - постраждали, серед них дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 15 вересня російські війська атакували Запоріжжя.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Одна людина поранена - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Інформація про руйнування уточнюється", - зазначив він.

Згодом у Запорізькій області пролунали повторні вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: під ударами 19 населених пунктів, поранено жінку. ФОТО

Оновлення

"П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей. Інші наслідки атаки встановлюються", - написав Федоров згодом.

Оновлення станом на 01:20: Одна людина загинула, сім - постраждали, в тому числі одна дитина. Збільшилася кількість людей, яким знадобилася допомога медиків внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.





Читайте: Рашисти вдарили fpv-дроном по Пологівському району: поранено чоловіка, пошкоджено мікроавтобус. ФОТО