Масована атака на Дніпропетровщину: загинула людина, 13 поранених. ФОТОрепортаж

У ніч на суботу ворог ударив по Дніпропетровській області дронами та ракетами. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 13 постраждали. Зруйновані житлові будинки, гаражі та підприємства, спалахнули пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий", - йдеться в повідомленні.

Ворог атакував Дніпро безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Підприємство побите і в Павлограді. Там також пожежа.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

