Масована атака на Дніпропетровщину: загинула людина, 13 поранених. ФОТОрепортаж
У ніч на суботу ворог ударив по Дніпропетровській області дронами та ракетами. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 13 постраждали. Зруйновані житлові будинки, гаражі та підприємства, спалахнули пожежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий", - йдеться в повідомленні.
Ворог атакував Дніпро безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.
Підприємство побите і в Павлограді. Там також пожежа.
По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де наші "Фламінго"? Навіщо обіцяло? Скільки можна глумитися над людьми? 73% наржалися? Якщо мало ржачки запрошую до Павлограду, тут відбувається те, що ви навибирали у 2019 році.
Може і фейк. Але відсутність офіційної інфи про службу до 2006 року дуже сильно насторожує.
Знову кацапсткий мерзький альбінос як і товаріщ Творогов .