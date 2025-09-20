УКР
Масована атака на Дніпропетровщину: загинула людина, 13 поранених. ФОТОрепортаж

У ніч на суботу ворог ударив по Дніпропетровській області дронами та ракетами. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 13 постраждали. Зруйновані житлові будинки, гаражі та підприємства, спалахнули пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий",  - йдеться в повідомленні.

Ворог атакував Дніпро безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару  виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств. 

Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА
Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Атака на Дніпро 20 вересня
Фото: Наслідки атаки по Дніпру. Сергій Лисак/ОВА

Підприємство побите і в Павлограді. Там також пожежа.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі Київщину атакували дрони й ракети: пожежі та руйнування у трьох районах. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3363) обстріл (30952) Павлоград (150) Дніпропетровська область (4259) Дніпровський район (161) Павлоградський район (64)
Ржавий: це була помилка, вони не хотіли, я дуже не задоволений...
20.09.2025 07:51
План Путіна і відімо Зелемськага - у українців не буде, де жити, та підприємств, куди ходити на роботу.
20.09.2025 07:53
Полімермаш / Дніпропрес?
20.09.2025 07:59
Предали господа Бога нашего. Глумились на Томосом. Ржали дурные, над гнилыми шутками про термос. Господь только терпел. А потом решил преподать урок Украине, как Содому и Гоморре. Огонь с неба. Всё как в библии.
20.09.2025 08:06
Доки зелена чума править Україною - війна не закінчиться. Або закінчиться десь на кордонах з Польщею.
20.09.2025 08:10
Пережили ще одну пекельну ніч. Був в Павлограді, тільки приїхав із півдня - Миколаєва. Летіло все, будинки підцибували, все дрижало. Таке враження, що павлоградці знаходилися в тиру, по якому гатив ворог. Ракети не збивалися, склалося таке враження, що всі системи ППО, які Захід передав Україні знаходяться в одлнолму місці і охороняють одну бородату гундосну дупу.
Де наші "Фламінго"? Навіщо обіцяло? Скільки можна глумитися над людьми? 73% наржалися? Якщо мало ржачки запрошую до Павлограду, тут відбувається те, що ви навибирали у 2019 році.
20.09.2025 08:28
Бідолашні Дніпро і Павлоград сьогодні вночі.
Може і фейк. Але відсутність офіційної інфи про службу до 2006 року дуже сильно насторожує.
Знову кацапсткий мерзький альбінос як і товаріщ Творогов .
20.09.2025 08:37
Допоки не буде ліквідований найкривавіший світовий терорист путін цей жах не припинится ,саме ця паскуда хоче знищити Україну і її народ ,тому ця паскуда яка так боїтся за свою погану шкуру має здохнути ,а огидний "русский мир" на звалище історії.
20.09.2025 08:29
 
 